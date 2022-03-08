13-й день вторжения: российская армия "застряла", открылись коридоры для эвакуации, Зеленский обратился к украинцам

час назад

Автор фото, Кирилл Тимошенко

На территории Украины продолжаются боевые действия между российской и украинской армиями. Министерство обороны Британии заявило, что российская армия не продвигается вперед; Киев призывает Москву согласовать маршруты гуманитарных коридоров для эвакуации; Янукович обратился к Зеленскому, Зеленский - к украинцам; Еврокомиссия представит план постепенного отказа от российского газа.

Главные события вторника к этому часу - в нашем обзоре.

Открылись гуманитарные коридоры для эвакуации

Началась согласованная Украиной и Россией эвакуация из Сум в сторону Полтавы.

Москва также предлагает людям выехать в сторону России. Но этот маршрут выбирают единицы. Минобороны России обвиняет украинские власти в том, что они якобы не выпускают людей из городов.

"Люди боятся ехать, потому что российская сторона уже прежде нарушала свои обещания по обеспечению коридоров", - пояснили Би-би-си правозащитники в Сумах.

Вице-премьер Украины Ирина Верещук сообщила, что открылся еще один гуманитарный коридор Мариуполь - Запорожье.

В Мариуполь также отправлена гуманитарная колонна, подтвердила Верещук.

Продолжается эвакуация жителей Ирпеня. По словам главы киевской областной госадминистрации Алексея Кулебы, на данный момент эвакуировано более 150 человек.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Продолжается эвакуация из Ирпеня

Киев и Ирпень разделяет 27 километров. Некоторые люди преодолевают это расстояние пешком.

Утром во вторник Украина в очередной раз предложила России согласовать свои маршруты гуманитарных коридоров.

Автор фото, Офис президента Украины Подпись к фото, Вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала Москву согласовать маршруты гуманитарных коридоров

"Мы отправили российской стороне и Красному Кресту разработанные маршруты гуманитарных коридоров Волноваха - Запорожье, Мариуполь - Запорожье, Киев и Киевская область - в направлении западной Украины, а также Харьков и Харьковская область в направлении западной Украины. Призываем Россию безотлагательно согласовать указанные маршруты, о чем уведомить Международный Комитет Красного Креста и обеспечить режим прекращения огня за этими маршрутами", - сказала Верещук.

Предыдущие попытки согласовать гуманитарные коридоры проваливались: Россия предлагала маршруты эвакуации мирного населения, многие из которых вели или на территорию Беларуси, или на территорию самой России.

Число беженцев, покинувших Украину из-за войны, перевалило за два миллиона человек, сообщили Би-би-си в ООН.

Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди назвал массовый исход людей из Украины самым быстрорастущим кризисом беженцев в Европе со времен Второй мировой войны.

Янукович обратился к Зеленскому, Зеленский - к украинцам

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Бывший президент Украины Виктор Янукович, покинувший страну после событий на Майдане 2014 года, обратился к действующему президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Текст опубликовало российское государственное информагенство РИА "Новости". В обращении Зеленскому советуют не слушать других, а послушать Януковича: "Я хорошо понимаю, что у вас много "советчиков", но лично Вы обязаны любой ценой остановить кровопролитие и достичь мирного соглашения".

"Героизм, - пишет Янукович, перейдя в этом месте своего воззвания на украинский язык, - не в том, чтобы воевать до последнего украинца. Он в самопожертвовании, в победе над собственной гордостью и амбициями ради сохранения жизней людей".

Сам Янукович при этом признал, что не может помочь своей стране ничем, кроме молитвы.

Тем временем сам Зеленский выступил с обращением к украинцам, опубликованном в его телеграм-канале.

"Всегда в этот день мы поздравляем с праздником. С праздником весны. Украинских женщин, наших девушек, жен, матерей. Всегда. Но не сегодня. Сегодня я просто не могу сказать вам обычные слова. Не могу. Когда столько смертей. Когда столько горя. Столько страданий. Когда идет война", - сказал украинский президент.

"Вина за каждую смерть каждого человека в Украине от авиаударов - безусловно, в российском государстве. На русских военных. [...] Но ответственность за это - и на тех, кто уже 13 дней не может принять где-то там на Западе, где-то в кабинетах, очевидно необходимое решение. На тех, кто еще не обезопасил украинское небо", - продолжил он.

Россия грозит отключить газ Европе. Германия против нефтяного эмбарго

Еврокомиссия представит план постепенного отказа от российского газа, на который приходится 40% всех поставок в Евросоюз.

"План значительно сократит нашу зависимость от российского газа уже в этом году, а в течение нескольких лет позволит нам вовсе отказаться от импорта из России, - сказал вице-президент Еврокомиссии Франц Тиммерманс депутатам Европарламента. - Будет непросто, но это возможно."

План предусматривает увеличение закупок сжиженного газа (его основные поставщики - Катар и США), увеличение запасов в хранилищах, рост производства водорода и биогазов и строительство ветряков и солнечных ферм.

Евросоюз рассмотрит вопрос о нефтяном и газовом эмбарго на саммите лидеров 27 стран ЕС во Франции в четверг. Пока что решение об эмбарго выглядит маловероятным, поскольку Германия - самая населенная страна и крупнейшая экономика Евросоюза - выступает против.

"В настоящий момент не существует никаких альтернативных способов обеспечить Европу энергоресурсами для производства тепла, света и для нужд промышленности", - сказал немецкий канцлер Олаф Шольц.

Германия в рамках санкций против России отказалась сертифицировать газопровод "Северный поток-2" в обход Украины.

В ответ вице-премьер России Александр Новак предупредил, что Россия вправе отключить Европу от газа, а нефть может подскочить до 300 долларов за баррель в случае введения эмбарго, на котором настаивают США.

"Заместить объем российской нефти на европейском рынке быстро невозможно, потребуется не один год, при этом это будет значительно дороже для европейских потребителей. При таком сценарии они станут главным пострадавшим", - сказал Новак, которого цитирует Интерфакс.

"В связи с необоснованными обвинениями в адрес России относительно энергетического кризиса в Европе и введения запрета в отношении "Северного потока-2" у нас есть полное право принять зеркальное решение и наложить эмбарго на прокачку газа через газопровод "Северный поток-1", который сегодня загружен на 100%", - сказал российский чиновник.

Автор фото, Reuters

Тем временем британская нефтегазовая компания Shell сообщила о выходе из российских проектов и прекращении закупок российской сырой нефти.

Страны Запада пока не ввели санкции в отношении импорта российской нефти, опасаясь, что это приведет к росту и без того высоких цен на энергоносители во всем мире. Но, судя по сообщениям западных информагентств, США и ЕС обсуждают такую возможность.

Для России ограничения на экспорт нефти будут крайне болезненными. Например, британская аналитическая компания Capital Economics оценивала, что подобные санкции приведут к падению ВВП России на 25% и росту курса доллара до 200 рублей. Инфляция в этом случае в стране может достичь 30%.

Минобороны Британии: Россия не продвигается вперед, поставки МиГов - дело Польши

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес в интервью Би-би-си дал оценку текущих позиций российской армии в Украине: "Россия все еще не продвигается вперед, сейчас идет 13-й день. Та колонна на севере [от Киева], о которой мы много говорили, все еще стоит на месте. Похоже, она действительно застряла и не продвигается".

Подпись к фото, Наступление российских войск на востоке

Подпись к фото, Наступление российских войск на севере

Подпись к фото, Наступление российских войск на юге

Министр также отметил, что подразделения Владимира Путина "все больше впадают в отчаяние" и "просто удваивают жестокость".

Уоллес сказал, что Великобритания увеличит объем помощи Украине, подробности которой он объявит в парламенте в среду, и помогает организовать доставку помощи через НАТО и другие страны ЕС.

Что касается возможной поставки Польшей самолетов для боевых действий в Украине, по словам министра, в настоящее время на эту тему ведутся дебаты.

Подпись к фото, Бен Уоллес: российская колонна "застряла и не продвигается"

"Великобритания не может поставлять самолеты Украине напрямую, у нас нет таких истребителей, МиГ-29 и других... Мы считаем, что Польша должна на двусторонней основе решить, стоит ли поддержать Украину", - сказал Уоллес, добавив, что Великобритания поддержит Польшу как старого союзника.

Украина получила почти $500 млн экстренной помощи от Всемирного банка

Деньги были выделены в ночь на вторник. Изначально банк обещал Украине 350 млн долларов срочной помощи на выплаты зарплат медперсоналу и пенсий. Благодаря дополнительным взносам Нидерландов и Швеции, в итоге получилось 489 млн долларов.

В ближайшее время банк предоставит еще 234 млн долларов, а в целом стремится собрать около 3 млрд долларов для Украины и выделить помощь соседним европейским странам, куда вынуждены были бежать от российских танков и ракет уже два миллиона украинцев.

"Всемирный банк быстро организовал поддержку народа Украины, столкнувшегося с насилием и серьезными потрясениями в результате российского вторжения", - сказал глава банка Дэвид Малпасс.

Всемирный банк не кредитует Россию с момента аннексии Крыма в 2014 году. Беларусь лишилась кредитов после жестокого подавления общенародных протестов в 2020 году.