Поддерживают ли россияне войну в Украине? Смотря как спросить

6 минут назад

Автор фото, Getty Images/BBC

Большинство россиян поддерживают войну в Украине - об этом свидетельствуют как опросы государственных центров изучения общественного мнения, так и независимых социологов. Насколько можно доверять этим опросам?

Так называемую специальную военную операцию в Украине, по данным государственного ВЦИОМ, по состоянию на 5 марта поддерживает 71% опрошенных жителей России, не поддерживает - 21%, затруднились с ответом 8%. При этом 70% граждан полагают, что для российских войск военная операция проходит успешно.

Похожие результаты дает и Фонд "Общественное мнение" (ФОМ), основным заказчиком исследований которого выступает администрация президента России. По его данным, решение о проведении военной операции в Украине считают правильным 65% россиян, неправильным - 17%, затрудняются с ответом - 18%.

"Хотят ли русские войны?" Этим вопросом задался основанный российским оппозиционным активистом Алексеем Миняйло проект с одноименным названием dorussianswantwar.com. Результаты опроса, полученные независимыми социологами и дата-аналитиками, оказались для противников вторжения в Украину тоже неутешительными - за войну высказался 51% опрошенных, против - 27%.

Очевидный вывод, полученный в ходе опроса: большинство тех, кто одобряет войну, верят государственным СМИ (73%), а среди тех, кто не одобряет - наоборот (85%).

Доля выступающих против вторжения в Украину заметно выше среди молодежи, особенно до 30 лет - в эту категорию входят люди призывного возраста и недавно отслужившие.

Автор фото, www.dorussianswantwar.com

В отличие от телефонного соцопроса, изучение социальных сетей показало несколько другую картину.

Доля публикаций в поддержку войны в российском сегменте составляет около 52%, против войны высказываются около 30% пользователей. Вне зависимости от одобрения или неодобрения войны, более 30% россиян выражают сочувствие украинцам. Эта эмоция встречается в публикациях чаще всех остальных, говорится в исследовании.

Цензура в действии

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Украинское телевидение и пресса показывают страшные кадры войны: разрушенные жилые дома, убитых и раненых мирных жителей, множество сожженной и разбитой российской военной техники. В украинских пабликах демонстрируют десятки видео взятых в плен российских солдат и офицеров, кровь, множество трупов.

Российскому телезрителю сюжеты о неудачах и потерях российской армии не демонстрируют.

Через неделю после ввода войск в Украину в России был принят закон о наказаниях за распространение недостоверных сведений о действиях российских военных. По новому закону за распространение сведений, которые российские власти сочтут недостоверными, можно получить до 15 лет колонии.

Российским СМИ запретили называть происходящее в Украине войной и вторжением, требуя придерживаться формулировки "спецоперация".

Издания, отказывающиеся выполнять цензурные требования, массово закрывают. Уже в первую неделю войны были закрыты или заблокированы почти все независимые издания.

Еще до начала военного конфликта получили ярлык "иностранных агентов" практически все российские СМИ, не поддерживающие Кремль и выражающие независимую точку зрения.

Алексей Бессуднов, доцент факультета социологии Эксетерского университета: нужно внимательно смотреть на формулировки

"Сколько процентов поддерживает, сколько не поддерживает - очень сильно зависит от того, что вы спрашиваете.

Поддерживать что? Все спрашивали по-разному.

Например, ВЦИОМ задавал вопрос в следующей формулировке: поддерживаете ли вы решение провести специальную военную операцию России в Украине?

Казалось бы, нейтральный вопрос, но он не нейтральный, потому что если вы спросите - поддерживаете ли вы уже принятое решение о специальной военной операции, то вы получите другие ответы, нежели бы вы спросили - как вы относитесь к той же специальной военной операции.

Дальше, если вы спросите по специальную военную операцию, это будет один вопрос. А если вы спросите про военное вторжение в Украину или про войну в Украине, это будет совершенно другой вопрос.

Поэтому от этих мелочей, как был сформулирован вопрос, зависит очень многое.

Более того, представьте себе, вам звонит незнакомый человек и спрашивает о вашем отношении к Украине, к военным действиям. Далеко не все люди дают откровенный ответ на этот вопрос.

И далеко не у всех есть сформировавшееся мнение. Оно будет формироваться во время интервью под влиянием интервьюера - в зависимости от того, как он разговаривает, куда подталкивает. Это мнение может быть противоречивым - что-то человек поддерживает, что-то не поддерживает.

Что мы точно по сумме этих опросов можем сказать, так это то, что от 50 до 70% людей в России, скорее, склонны соглашаться с решением российских властей. Много это или мало? Конечно, очень много. Но если от 50 до 70% поддерживают, то от 30 до 50% не поддерживают или, по крайней мере, затрудняются ответить. И это тоже много.

Кроме того, есть большая разница по социально-экономическим группам, а самая большая разница - по возрастным. Если мы возьмем группу молодых людей в возрасте до 30 лет, то увидим, что даже в России большинство не поддерживают специальную военную операцию. А если возьмем эту группу в больших городах, особенно в Петербурге и Москве, то это будет еще более выражено. А в группе людей пенсионного и предпенсионного возраста 9 из 10 будут поддерживать.

И соответственно, очень многое зависит от источников информации. Среди россиян пожилого возраста большинство получает информацию из телевизора. Смотрят его каждый день, и все нарративы, какие слышат, те и выдают - про борьбу с нацистами и все другие вещи, что внушают государственные пропагандисты практически 24 часа в сутки.

А молодые люди смотрят телевизор гораздо реже, пользуются интернетом, поэтому информационный мир у них совсем другой.

Есть разница между мужчинами и женщинами. Женщины, особенно среднего возраста, гораздо менее склонны поддерживать. Есть разница, хотя и меньшая по размеру, между людьми с высшим образованием и без высшего образования - первые, особенно в больших городах, менее склонны поддерживать вторжение.

Поэтому нет какого-то единого порыва и всеобщего согласия, а есть очень значительное критически настроенное меньшинство. А насколько это значительное число, очень сильно зависит от того, что вы спрашиваете, и я ожидаю, что эта цифра будет меняться.

Хорошо, что они собирают и публикуют данные, но нужно критически к этому относиться - внимательно смотреть на формулировки вопроса. В то же время, вот мы видим два государственных опроса и два независимых. Независимые опросы дают меньший уровень поддержки, но разница не то чтобы очень значительная.

Опросное дело - это ремесло, у ФОМа и ВЦИОМа рука набита, они профессионально этим занимаются. Просто у них есть, так сказать, задача. Прямо они ничего не подделывают, но думаю, у них есть определенные ограничения, связанные с близостью к российским государственным органам. Что-то они просто не публикуют, хотя данные собирают.

Важно знать эти цифры, но не надо слепо им верить, нужно понимать, что за ними стоит. Есть разные мнения, мы пытаемся как-то их уловить, часто эти мнения формируются в процессе самого опроса. Но эти опросы имеют право на существование, было бы гораздо хуже, если бы их не было".

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