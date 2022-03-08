Насколько мир зависит от российской нефти и газа?

23 минуты назад

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Украина призвала страны Запада расширить санкции против России, включив в них запрет на экспорт российской нефти.

В свою очередь, Россия предупредила, что если такой запрет вступит в силу, она может перекрыть поставки газа в Европу.

Что решили США и Европа?

Во вторник президент США Джо Байден объявил о запрете на импорт в страну всей нефти, газа и угля из России.

По его словам, это шаг означает, что американцы нанесли еще один мощный удар по путинскому руководству.

"Мы не будем участвовать в субсидировании войны Путина", - добавил Байден.

Правительство Великобритании вслед за США объявило, что постепенно откажется от импорта российской нефти и нефтепродуктов к концу 2022 года.

Переходный период будет необходим, чтобы дать рынкам и бизнесу время приспособиться к новым реалиям и найти замену российской нефти, составляющей сейчас 8% потребления Соединенным Королевством.

ЕС также обнародовал план по снижению своей зависимости от российских энергоносителей, сообщив, что сократит потребность в них на две трети к концу нынешнего года.

Впрочем, президент Байден признал, что союзники в Европе, которые в большей степени зависят от поставок российского газа, не смогут присоединиться к запрету на российские энергоносители.

В понедельник Германия и Нидерланды отклонили предложение о введении запрета на импорт нефти из России.

Германия находится в сильной зависимости от российского газа: любые ограничения со стороны России на его поставки могут поставить ее в уязвимое положение.

Россия пригрозила закрыть свой магистральный газопровод в Германию в случае, если Запад введет санкции на поставки российской нефти.

После вторжения России в Украину сертификация газопровода "Северный поток-2" из России в Германию была приостановлена, однако российский газ по-прежнему экспортируется по всему миру по другим маршрутам.

Сколько нефти и газа экспортирует Россия?

Россия занимает третье место в мире по добыче нефти после США (1-е место) и Саудовской Аравии.

В среднем за сутки Россия экспортирует чуть больше 4,5 миллионов баррелей нефти: более половины этого объема идет в Европу.

США в меньшей степени зависят от российской нефти: в 2020 году на Россию пришлось всего около 3% от общего объема импортируемой в Соединенные Штаты нефти.

"Газпром" в 2021 году экспортировал за рубеж 185,1 млрд кубометров газа.

Большая часть Европы сильно зависит от российского газа: около 40% от общего импорта природного газа в странах ЕС приходится на Россию.

Может ли Европа обойтись без российского газа и нефти?

Если Россия прекратит поставки газа, сильнее всего пострадают Италия и Германия: именно эти страны больше всего зависят от российского газа.

Британия меньше зависит от российских энергоносителей, чем многие страны Европы. Тем не менее российские поставки составляют 8% от общего объема, а российское дизельное топливо - 18%.

США не импортируют российский газ, однако цены и в Британии, и в Соединенных Штатах все еще остаются на довольно высоком уровне из-за перебоев с поставками в других частях мира.

Вице-премьер правительства России Александр Новак заявил, что отказ от российской нефти приведет к "катастрофическим последствиям для мирового рынка": цена за баррель может превысить отметку в 300 долларов.

В таком случае странам придется наладить поставки из других мест, что особенно затруднительно в случае с газом.

Можно ли использовать альтернативные источники энергии?

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Найти альтернативные источники газа для Европы непросто, считает аналитик по вопросам энергетической политики Бен Маквильямс.

"С нефтью чуть проще, так как трубопроводов не так много - некоторые идут из России, но есть и много поставок из других стран", - добавляет он.

Согласно прогнозам аналитического центра Bruegel, если Россия прекратит поставки в Европу, то Европа, возможно, сможет импортировать больше сжиженного природного газа (СПГ) из США.

В новых реалиях страны могут прибегнуть к использованию альтернативных источников энергии, однако на это потребуется немало времени и сил.

"Для развертывания возобновляемых источников энергии требуется время, поэтому в краткосрочной перспективе это не решит проблему", - говорит аналитик-исследователь Симона Тальяпьетра.

"Что касается следующей зимы, спасти ситуацию может переход на другой вид топлива, например, путем открытия угольных электростанций, как это планируют сделать Италия и Германия в случае чрезвычайного положения".

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Если Россия прекратит поставки газа, особенно пострадают Италия и Германия

Еще один из вариантов - снизить спрос на энергию. "Если мы окажемся в мире, где российская нефть и газ не поступают в Европу, нам придется вводить лимиты для потребителей", - говорит Бен Маквильямс.

"В данной ситуации необходимо наладить диалог с определенными индустриями: один из вопросов заключается в том, готовы ли будут домохозяйства снизить температуру термостатов на один градус, чтобы помочь сэкономить значительную часть газа".

Откуда еще можно поставлять нефть и газ?

США просят Саудовскую Аравию нарастить объемы добычи нефти, однако предыдущие американские запросы, которые позволили бы снизить цены, были отклонены.

Саудовская Аравия - крупнейший член ОПЕК. Эта организация контролирует около 60% мировых запасов нефти, поэтому ОПЕК играет ключевую роль в формировании цен на нефть.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Газопровод "Северный поток-2" позволил бы удвоить поставки газа в Германию

Россия не входит в состав ОПЕК, однако сотрудничает с организацией с 2017 года, чтобы вводить ограничения на добычу нефти, тем самым сохраняя доходы для производителей.

США также рассматривают возможность ослабления нефтяных санкций в отношении Венесуэлы. Раньше Венесуэла была ключевым поставщиком нефти в США, но в последнее время эта страна в основном продает свою нефть в Китай.