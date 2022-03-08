Президент США Байден объявил о полном запрете на импорт российской нефти, газа и угля

8 марта 2022, 16:35 GMT Обновлено 13 минут назад

Автор фото, Reuters

Американский лидер подтвердил, что Соединенные Штаты налагают запрет на импорт российского газа, нефти и угля.

По его словам, это шаг означает что американцы нанесли еще один мощный удар по путинскому руководству.

"Мы не примем участие в субсидировании войны Путина", - заявил Байден.

Цены на нефть росли в ожидании этого объявления. Цена на нефть марки Brent выросла более чем на 5%, до 130 долларов за баррель.

Несмотря на опасения роста цен на энергоносители, это решение поддержали обе ведущие американские партии.

Байден сообщил, что решение запретить импорт российских энергоносителей было принято после подробных консультаций с союзниками.

Выступая в Белом доме, президент США предупредил, что цены на газ могут подняться после этого шага, но предупредил нефтяные компании против попыток неоправданного завышения цен.

США также заплатят определенную цену, сказал Байден, но это цена защиты свободы.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, "Мы не примем участие в субсидировании войны Путина", - заявил Джо Байден

По словам Байдена, президент Путин "кажется, полон решимости продолжать свой кровавый путь, чего бы это ни стоило".Байден пообещал, что Украина "никогда не станет победой Путина".

Действия США имеют более срочный характер, чем в Европе, которая гораздо больше зависит от российской нефти и газа.

Британия и ЕС сокращают зависимость от России

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Правительство Великобритании объявило, что постепенно откажется от импорта российской нефти и нефтепродуктов к концу 2022 года.

Переходный период будет необходим, чтобы дать рынкам и бизнесу время приспособиться к новым реалиям и найти замену российской нефти, составляющей сейчас 8% потребления Соединенным Королевством.

Британия меньше зависит от российских энергоносителей, чем многие страны Европы. Тем не менее российские поставки дизельного топлива составляют здесь 18% от его общего потребления.

ЕС также предпринял шаги по ограничению зависимости от российских энергоносителей, сообщив, что сократит потребность в них на две трети к концу года.

План предусматривает увеличение закупок сжиженного газа (его основные поставщики - Катар и США), увеличение запасов в хранилищах, рост производства водорода и биогазов и строительство ветряков и солнечных ферм.

Евросоюз рассмотрит вопрос о нефтяном и газовом эмбарго на саммите лидеров 27 стран ЕС во Франции в четверг. Пока что решение об эмбарго выглядит маловероятным, поскольку Германия - самая населенная страна и крупнейшая экономика Евросоюза - выступает против.