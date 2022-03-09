10 тысяч в одни руки: новый порядок выдачи валюты в России

час назад

Автор фото, Reuters

Банк России на ближайшие полгода установил новый порядок снятия валюты со счетов: не больше 10 тысяч и только в долларах. Кроме того, ЦБ запретил банкам продавать наличную валюту гражданам.

Как сообщается на сайте Центробанка, с 9 марта по 9 сентября 2022 года клиент российского банка сможет снять до 10 тыс. долларов США в наличной валюте со своего вклада, а остальные средства - в рублях по рыночному курсу на день выдачи.

ЦБ отмечает, что в российских банках около 90% валютных счетов не превышают сумму в 10 тыс. долларов США, то есть девять из десяти держателей валютных вкладов или счетов смогут при желании полностью получить свои средства в наличной валюте.

В период действия этого временного порядка валюта будет выдаваться в долларах США независимо от валюты счета. Конвертация других валют в доллар США будет происходить по рыночному курсу на день выдачи.

Граждане смогут открывать новые валютные счета и вклады, но снять с них средства, пока действует временный порядок операций с наличной валютой, можно будет в рублях по рыночному курсу на день выдачи.

Банки не будут в течение срока действия временного порядка продавать наличную валюту гражданам. Поменять наличную валюту на рубли можно будет в любой момент и в любом объеме.

Получить средства со своих валютных вкладов или счетов могут клиенты всех банков без исключения. Банкам может требоваться несколько дней, для того чтобы привезти необходимую сумму в наличной валюте в конкретное отделение.

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