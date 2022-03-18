Лицензия на вещание телеканала RT в Британии отозвана регулятором Ofcom

час назад

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Автор фото, Getty Images

Лицензия на вещание российского государственного телеканала RT в Британии отозвана регулятором Ofcom.

Решение об отзыве лицензии вступает в силу немедленно, говорится в сообщении регулятора.

"Мы отозвали лицензию RT на вещание в Великобритании с немедленным вступлением в силу. Мы не считаем, что RT имеет право владеть британской лицензией, и не думаем, что он может быть ответственным вещателем", - говорится в сообщении Ofcom в "Твиттере".

Ofcom - независимый орган, он постоянно следит за британскими и зарубежными вещателями, ежегодно разбирая тысячи жалоб от зрителей и организаций. Сейчас регулятор проводит 29 расследований должной беспристрастности в освещении российским телеканалом новостей о вторжении России в Украину.

Ofcom заявил, что в ходе расследования были учтены следующие факторы:

Отношения RT с Российской Федерацией. Ofcom заявил, что RT финансируется российским государством, которое недавно вторглось в соседнюю суверенную страну.

Новое российское законодательство, фактически криминализирующее любую независимую журналистику, не отражающую новостной нарратив российского государства, в частности, в связи с вторжением России в Украину.

"Мы считаем, что в данных обстоятельствах RT не в состоянии соблюдать должные правила беспристрастности, прописанные в нашем Кодексе вещания", - добавил Ofcom.

В Великобритании вещательные компании (в отличие от газет) должны соблюдать Кодекс вещания, то есть освещать события правдиво, непредвзято и взвешенно. Ofcom уже признавал российский госканал RT в нарушении этих требований и штрафовал его.

Телеканал уже исчез со всех платформ вещания в Великобритании. В ЕС он был удален с платформ вещания ранее в этом месяце в результате запрета, наложенного Европейским союзом.

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Накануне вторжения России в Украину, 23 февраля, министр культуры Великобритании Надин Доррис попросила Ofcom обратить особое внимание на вещание RT.

"Меня беспокоит, что вещатели, такие как RT, которого Ofcom уже неоднократно признавал виновным в нарушении Кодекса вещания, будут пытаться распространять вредоносную дезинформацию о нынешнем кризисе вокруг Украины", - написала Доррис руководству Ofcom.

Тогда же пресс-секретарь МИД России Мария Захарова пригрозила ответными мерами в отношении британских СМИ, напомнив о закрытии российского бюро немецкой общественной компании Deutsche Welle ("Немецкая волна").

"В случае, если Британия реализует угрозы в отношении российских СМИ, ответные меры не заставят себя ждать. Британские журналисты могут поинтересоваться у немецких коллег, как это бывает", - сказала Захарова.

В пресс-службе RT решение Ofcom об отзыве у телеканала лицензии на вещание в Великобритании назвали политическим.

Заместитель главного редактора RT Анна Белкина заявила, что Ofcom "отобрал у британской общественности доступ к информации".

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