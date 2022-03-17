Война в Украине, день 22-й: новые гуманитарные коридоры, поиски активов российской элиты

17 марта 2022, 10:35 GMT Обновлено 41 минуту назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В Киеве утром в четверг один человек погиб и трое получили ранения в результате падения обломков сбитой ракеты на жилой дом

Украина и Россия согласовали девять гуманитарных коридоров, США создают международную группу для поисков активов российской элиты, Испания задерживает яхты, которые могут принадлежать российским олигархам, российские военные вновь говорят об "украинском биологическом оружии".

Подробности - в нашем обзоре.

Украина и Россия согласовали девять гуманитарных коридоров

Они будут работать 17 марта.

Об этом в четверг сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук. В частности, ожидается, что продолжит работать коридор из Мариуполя в Запорожье. Только за вчерашний день им воспользовались тысячи человек.

В Киевской области люди смогут уехать из населенных пунктов Бородянка и Шевченково, а продукты и медикаменты доставят в ранее подвергавшиеся обстрелам Гостомель и Бучу.

Гуманитарную помощь доставят из Харькова в райцентр Волчанск.

Новости из штабов

Автор фото, Maxar Подпись к фото, Спутниковая съемка подтверждает уничтожение российских вертолетов и другой техники на аэродроме под Херсоном

В сводке украинского Генштаба о ситуации к полуночи по Киеву говорится, что в результате обстрела ВСУ Украины была уничтожена часть российской техники, стоявшей на аэродроме под Херсоном (город захвачен ВС РФ).

Би-би-си не может подтвердить или опровергнуть эту информацию. Однако спутниковые снимки действительно показывают момент уничтожения вертолетов на аэродроме под Херсоном, показал анализ агентства Ассошиэйтед Пресс.

Официальный представитель российского минобороны Игорь Конашенков вновь бездоказательно заявил, что в Харькове "под контролем США выполнялся секретный проект по изучению путей передачи человеку заболеваний через летучих мышей".

Ранее украинские власти, а также ученые из многих стран мира называли эти сведения несостоятельными.

Кроме этого, в минобороны РФ заявили об уничтожении склада боеприпасов в Ровенской области - там хранились ракеты для комплекса "Точка-У", а также об уничтожении 11 зенитных ракетных комплексов, в том числе дивизиона С-300 Украины.

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Между тем, американская разведка считает, что с начала конфликта погибли по меньшей мере семь тысяч российских военных.

Такие данные приводит газета New York Times со ссылкой на источники в разведке США. Издание подчеркивает, что это - консервативная оценка, основанная на собственных данных разведки, спутниковых снимках и публикациях в СМИ.

Если эти данные верны (подтвердить эту информацию в условиях войны невозможно), то это больше, чем потери США в Ираке и Афганистане за 20 лет. И больше, чем с 1994 по 1996 годы погибло в первую чеченскую войну - тогда российское минобороны говорило о 4 тыс. погибших (организация "Союз солдатских матерей" говорила о 14 тысячах).

Официально Россия лишь однажды, 2 марта, признала, что с начала войны в Украине погибли 498 военных.

Зеленский выступил в Бундестаге

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Президент Украины Владимир Зеленский обратился к бундестагу в Берлине.

После аплодисментов в начале своего выступления Зеленский повторил главные положения своих обращений к парламенту Великобритании и Конгрессу США, призывая лидеров предпринять дальнейшие действия для противодействия российской агрессии.

Он призвал Германию взять на себя роль лидера, которую, по его словам, она заслуживает, и обратился к канцлеру Олафу Шольцу с призывом разрушить "стену против свободы", возводимую Россией в Европе.

Зеленский также подверг критике бездействие стран ЕС перед вторжением. Он поблагодарил Германию за ее помощь, но сказал, что поддержка пришла слишком поздно, чтобы остановить войну.

Зеленский подчеркнул, что Германия, ранее выступавшая против быстрой интеграции Украины с западным миром, несет часть ответственности за подталкивание России к нападению.

"Когда мы спрашивали вас - что должна сделать Украина, чтобы стать членом НАТО, слышали в ответ - такого решения на столе нет и не будет. И вы затягиваете и сейчас вопрос о вступлении Украины в Евросоюз. Для вас это политика. А на самом деле это камни, камни для новой стены (разделяющей Европу)", - пояснил президент.

Зеленский также раскритиковал руководство Германии за то, что страна по-прежнему поддерживает свои бизнес-интересы в России.

"Почему такое возможно? Когда мы говорили вам, что "Северные потоки" - это оружие и подготовка к большой войне, мы слышали в ответ - все же это экономика. А это был цемент для новой стены", - сказал Зеленский.

В заключение он призвал Германию противостоять российской агрессии и ввести более жесткие санкции против Москвы. "Мир важнее доходов", - сказал он депутатам.

США создали международную группу для поиска и ареста активов российской элиты на Западе

В группу вошли представители Австралии, Британии, Канады, Японии, Германии, Франции, Италии и Еврокомиссии, сообщает американское министерство финансов.

Глава ведомства Джэнет Йеллен и генеральный прокурор США Меррик Гарланд в среду провели первую виртуальную встречу с представителями всех стран-участниц.

"Только за последние три недели информация, предоставленная правоохранительными органами США иностранным партнерам, помогла задержать несколько судов, контролируемых физическими и юридическими лицами, находящимися под санкциями", - заявили в минфине, добавив, что стоимость задержанных судов составляет сотни миллионов долларов.

Члены группы также получили список из 50 человек, на которых они должны сосредоточить свое внимание.

Накануне власти Испании задержали в порту Таррагоны недалеко от Барселоны мегаяхту "Кресент", которая, как считается, принадлежит находящемуся под санкциями главе "Роснефти" Игорю Сечину. Об этом сообщает газета El Pais.

Это уже третье судно за текущую неделю, которое подверглось проверке со стороны испанских правоохранительных органов.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Яхты олигархов – арестованные и не попавшие под арест

В понедельник главное управление торгового флота Испании задержало в порту Барселоны яхту "Валери", которую связывают с главой "Ростеха" Сергеем Чемезовым, а во вторник на Майорке та же участь постигла яхту "Леди Анастасия", владельцем которой СМИ называли директора "Рособоронэкспорта" Александра Михеева.

"Кресент" ходит под флагом Каймановых островов и зарегистрирована там же, однако, по данным источников El Pais и Рейтер в испанской полиции, ее реальным владельцем может быть Сечин. Чтобы выяснить это наверняка, власти решили "временно удержать" яхту.

В начале марта власти Франции конфисковали яхту "Аморе Веро", которая, по их данным, может принадлежать компании, связанной с Сечиным.

По данным профильных ресурсов, 135-метровая "Кресент" - одна из самых больших яхт в мире, ее стоимость оценивается в 600 млн долларов.

ЕСПЧ приостановил рассмотрение всех жалоб против России

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16 марта Россию исключили из Совета Европы. Вместе с этим у россиян исчезла возможность обращаться в Европейский суд по правам человека.

Эксперты считают, что шанс пожаловаться в Страсбург на нарушения прав человека, совершенные Россией до 16 марта, у заявителей все же останется.

ЕСПЧ объявил, что собирается изучить правовые последствия для своей деятельности, наступившие после принятого 16 марта решения Комитета министров Совета Европы немедленно исключить Россию из своего состава - из-за вторжения в Украину, признанного грубым нарушением устава Совета.

При этом финансовые и юридические последствия этого шага Комитет министров не определил. Как сообщили Би-би-си в пресс-службе Совета Европы, этот вопрос будет обсуждаться на следующей неделе.

Автор фото, Alamy

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