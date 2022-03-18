Война в Украине, день 23-й: российские войска обстреляли Львов, военные грузы для Украины станут мишенью России

34 минуты назад

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Автор фото, Getty Images

Минобороны России заявило об "освобождении" четырех населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, во Львове был обстрелян авиаремонтный завод, британский регулятор отозвал лицензию на вещание российского государственного телеканала RT.

Подробности - в нашем обзоре.

Новое заявление минобороны РФ

Представитель ведомства Игорь Конашенков заявил об "освобождении" четырех населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, а также о том, что войска непризнанной ДНР при поддержке российской армии "сжали в кольцо националистов" в центре Мариуполя.

В пятницу утром российские и украинские военные опубликовали новые видеозаписи боевых действий.

Минобороны России поделилось видео, на котором показаны удары по украинским военным объектам с российского ударного беспилотника "Форпост-Р".

Украинское военное ведомство опубликовало запись ударов по российской бронетехнике из противотанкового ракетного комплекса "Стугна-П" украинского производства.

В условиях войны Би-би-си не может оперативно подтвердить информацию от официальных лиц.

Минобороны Британии выпустило новую сводку с оценкой ситуации на театрах военных действий в Украине.

В ней утверждается, что российская армия по-прежнему избегает передвижений по пересеченной местности, не имеет контроля за воздушном пространством над Украиной и испытывает проблемы с наведением переправ.

Это, в свою очередь, осложняет снабжение передовых отрядов, а непрекращающиеся контратаки украинских сил заставляют российскую армию перебрасывать значительное число военных на защиту своих линий снабжения.

Би-би-си не может подтвердить или опровергнуть эту информацию.

Россия будет атаковать военные грузы для Украины

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы очень четко дали понять, что любые грузы, которые будут заезжать на территорию Украины и которые мы, будем считать, перевозят оружие, станут законной целью. Это совершенно понятно", - сказал Лавров в интервью RT.

Особенно он предостерег страны НАТО от поставки в Украину ракетных комплексов С-300, разработанных еще во времена СССР. Лавров настаивает, что такие страны, как Словакия, которая готова это сделать, не имеют на это права, так как еще по советским договорам не могут, по словам Лаврова, отправлять оружие в третьи страны.

Автор фото, Getty Images

В Львове был обстрелян авиаремонтный завод

Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что территория в районе Львовского аэропорта подверглась ракетному удару российских сил, но попали ракеты не в сам аэропорт.

Во Львове утром в пятницу были слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты Би-би-си с места событий. В небе над городом виден дым.

Пророссийские каналы в "Телеграме" предполагают, что ВКС РФ могли нанести ракетные удары по авиационному заводу.

Официальных комментариев пока нет.

13 марта российские силы уже обстреливали полигон в Яворове неподалеку от Львова.

Тем временем, по сведениям Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, в восемь утра 18 марта на Подольский район Киева на северо-западе города упали остатки боевой ракеты. Один человек погиб, 19 ранены. Разрушены несколько жилых домов и школа.

HRW: в Харькове 450 мирных жителей погибли или ранены только за первые 11 дней войны

"В Харькове российские вооруженные силы продемонстрировали пренебрежение к жизням мирных жителей, неоднократно нападая на населенные пункты", - заявил директор Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии Хью Уильямсон в отчете организации о действиях российской армии во втором по величине городе Украины в первые 11 дней войны.

В результате авиаударов и артиллерийских обстрелов населенных пунктов более 450 мирных жителей погибли или получили ранения.

От атак пострадали многоквартирные дома, школы, церкви и магазины, из-за чего люди остались без еды и лекарств.

Обстрелы повредили инфраструктуру в городе, жители лишились жизненно важных услуг, таких как электричество, тепло и вода.

Британский регулятор отозвал лицензию на вещание телеканала RT

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Решение об отзыве лицензии вступает в силу немедленно, говорится в сообщении Ofcom.

Ofcom - независимый орган, он постоянно следит за британскими и зарубежными вещателями, ежегодно разбирая тысячи жалоб от зрителей и организаций. Сейчас регулятор проводит 29 расследований должной беспристрастности в освещении российским телеканалом новостей о вторжении России в Украину.

"Мы отозвали лицензию RT на вещание в Великобритании с немедленным вступлением в силу. Мы не считаем, что RT имеет право владеть британской лицензией, и не думаем, что он может быть ответственным вещателем", - говорится в сообщении Ofcom в "Твиттере".

Телеканал уже исчез со всех платформ вещания в Великобритании ранее в этом месяце в результате запрета, наложенного Европейским союзом. Хотя Великобритания больше не входит в ЕС, блок применил санкции к спутниковым компаниям в Люксембурге и Франции, предоставлявшим трансляцию RT платформам в Британии.

В пресс-службе RT решение Ofcom об отзыве у телеканала лицензии на вещание в Великобритании назвали политическим.

Аркадий Дворкович покидает пост главы фонда "Сколково"

Аркадий Дворкович решил прекратить полномочия главы фонда "Сколково". Он принял решение "сосредоточиться на развитии образовательных проектов", говорится в заявлении на сайте фонда.

Несколько дней назад руководитель ФИДЕ, а в прошлом вице-премьер России, дал интервью изданию Mother Jones, где осудил войну.

"Войны - худшее, с чем можно столкнуться в жизни. Любая война. В любой стране. В том числе и эта война. Войны не просто забирают бесценные жизни. Войны убивают надежды и стремления, замораживают или разрушают отношения и связи", - сказал Дворкович.

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак после его слов заявил, что Дворкович должен быть лишен поста главы фонда "Сколково" - за "национал-предательство".

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