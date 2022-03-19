В России запрещают артистов, не поддерживающих войну с Украиной

35 минут назад

Приложение Русской службы BBC News доступно для IOS и Android. Вы можете также подписаться на наш канал в Telegram.

Автор фото, Gavriil Grigorov/TASS Подпись к фото, Noize MC одним из первых выступил против войны в Украине

Российские власти снова запрещают выступления артистов. Кроме знакомых имен музыкантов Noize MC, Бориса Гребенщикова и "Порнофильмов", которые неоднократно сталкивались с давлением российских властей, теперь в черном списке есть и селебрити российского и украинского шоу-бизнеса Максим Галкин, Валерий Меладзе, Светлана Лобода и Вера Брежнева - все они против войны с Украиной. Русская служба Би-би-си разбиралась в деталях.

На двадцатый день войны в Украине на другом берегу Черного моря со сцены стамбульского клуба рэпер Оксимирон обратился к нескольким сотням россиян и украинцев, которые пришли на его первый с 2017 года концерт: "Здесь ставили определенный трек-лист, пока люди заходили. Я не знаю, поняли ли вы, по какому принципу я отобрал эти треки. На всякий случай сообщу, что это были артисты, которые нежелательны в России после высказываний о "спецоперации", а на самом деле о войне, которая прямо сейчас идет", - говорил музыкант со сцены стамбульского клуба.

На своем благотворительном концерте "Russians Against War" Оксимирон собрал больше 30 тысяч долларов, которые должны помочь украинским беженцам. Шесть долгожданных концертов в России, билеты на которые раскупили полностью, рэпер перенес на неопределенный срок, сказав в "Инстаграме", что "не может развлекать, пока на Украину падают российские ракеты, пока жители Киева вынуждены прятаться в подвалах и метро, и пока гибнут люди".

Неизвестно, смог бы рэпер провести свои концерты в России, если бы не перенес их самостоятельно. На днях СМИ выложили список запрещенных музыкантов, которые высказывались против войны в Украине, к нему прикладывается письменное обязательство для артистов не высказываться о "проведении Вооруженными силами РФ специальной операции на Украине". Подтвердить официальное происхождение этого документа не представляется возможным.

Оксимирон занимает в этом списке 22 место, на первом месте музыкант Noize MC, которого российские власти запрещают уже восемь лет с 2014 года.

"ФСБ, МВД и администрация области задались целью отменить наш концерт сегодня у вас в городе [Оренбурге]. По этому поводу все эти структуры стали угрожать площадке, где изначально должен был проходить наш концерт", - объяснял своим подписчикам Noize MC в "Инстаграме" год назад.

Запрещенные списки

Елена Савельева, промоутер, исполнительный директор музыкального менеджмента We are Communa (Noize MC, Zoloto, Найк Борзов) рассказывает, что сталкивалась с такими списками довольно часто, впервые они появились около двух лет назад: "На них никогда не указаны структуры, их формирующие, нет номера постановления, фамилий, телефонов, имейлов, печатей, не указано даже, кому этот список адресован. Похоже на фейк - просто распечатанный листок с именами музыкантов, писателей, комиков".

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

По словам Савельевой, обычно давлением на клубных промоутеров занимаются бывшие или действующие силовики из региональных отделов внутренней политики при администрациях регионов. Человек из администрации приходит на концертную площадку и запугивает закрытием для проверки или штрафами.

"Известным способом раньше было уведомление площадки о минировании, после этого происходит эвакуация зрителей и артистов, а поиск бомбы затягивается на 3-4 часа. В результате концерт провести невозможно. Последнее время этот механизм редко применяется, никто не хочет, чтобы начальство было недовольно из-за взрывчатки в регионе", - говорит она.

В апрельском расписании московского клуба "Главклуб" стоит концерт "запрещенной" группы "Кровосток". Основатель клуба Игорь Тонких соглашается, что запрещенные списки существует давно и это не новость, но насчет Украины никто не приходил и ничего не говорил.

Тонких говорит, что рекомендации и давление существует, но он не избегает проводить концерты "запрещенных" музыкантов. "Каждый промоутер принимает решение сам в конкретной ситуации в зависимости от многих причин. Если в списках изменилось три-пять имен, это не значит, что что-то изменилось принципиально. Ничего на сегодня с точки зрения юридических обстоятельств не изменилось", - комментирует он.

Арт-директор старейшего московского клуба "16 Тонн" Павел Камакин не верит в подлинность документа: "Я считаю, что этот список - фейк. Я его не видел, ко мне никто не приходил из официальных органов, из управы не приходили, хотя обычно к нам первым идут".

Кроме антивоенного списка, собственный перечень нежелательных музыкантов 4 марта опубликовала "Русская медиагруппа" (в ее состав входят радиостанция "Русское радио" и телеканал RU.TV). Медиахолдинг заявил, что из-за резких высказываний в адрес России "на фоне обострившихся отношений между Россией и Украиной" приостанавливает сотрудничество со Светланой Лободой, Валерием Меладзе, Верой Брежневой, Максом Барских, группой "Аквариум", MONATIK, Иваном Дорном и другими.

Пока одних музыкантов в России запрещают, лояльным власти дают зеленый свет. В пятницу на Большой спортивной арене "Лужников" в Москве на концерте-митинге в честь аннексированного Крыма выступали Олег Газманов, Григорий Лепс, Полина Гагарина, группа "Руки вверх", Тимати, Николай Расторгуев и группа "Любэ".

"Я половину жизни провел в состоянии запретов"

За день до начала войны России с Украиной "Аквариум" отправился в концертный тур в честь 50-летия существования группы. Музыканты успели выступить в Санкт-Петербурге в феврале и в начале марта в Лондоне. На прошлой неделе Борис Гребенщиков написал в своем Твиттере, что "по вполне понятным причинам все концерты "Аквариума" отменены до лучших времен", только в марте было запланировано четыре их концерта.

Автор фото, Ukrinform/TASS Подпись к фото, Фото 2019 года: Борис Гребенщиков дает концерты в Виннице

В разговоре с корреспондентом Би-би-си Гребенщиков рассказал, что относится к запретам спокойно: "Я половину жизни провел в состоянии запретов. Эти запреты были в 1970-е годы, в 1980-е, так что ничего особенно нового нет. Я просто знаю, что запрещают, потом эти же люди дают себе призы и все остальное".

Группа "Каста" от комментариев отказалась, организатор концертов Максима Галкина сказал, что не знает ничего о списках.