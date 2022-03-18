Ален Делон хочет в будущем уйти в мир иной с помощью эвтаназии

24 минуты назад

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Автор фото, AFP

Сын легендарного французского актера Алена Делона признался в интервью французскому каналу RTL, что дал отцу обещание быть с ним в последние минуты жизни, когда тот решит, что настало время эвтаназии.

"Да, это правда. Он сам попросил меня об этом", - сказал старший сын Делона Энтони в интервью, которое он дал по случаю выхода в свет его книги воспоминаний о детстве и жизни "Между собакой и волком".

Для Энтони это будет уже не первый подобный опыт. В январе 2021 года он проводил в последний путь свою мать Натали, у которой был рак поджелудочной железы.

"Это правда, что я до последней минуты оставался с матерью, и это правда, что она приняла решение сама уйти в мир иной посредством эвтаназии, - отметил Энтони Делон. - К счастью, нам не пришлось прибегать к этому последнему средству. Я говорю к счастью, потому что все для этого было готово, но нам было бы очень больно держать ее за руку и смотреть, как жизнь уходит из нее. Да, ее последняя ночь была не из легких, но в самом конце она упокоилась с миром. Она отпустила нас в 6 утра, а в 11 ее не стало. Отец был очень тронут этим".

Сам Ален Делон уже несколько раз давал понять, что в случае необходимости не побоится прибегнуть к такому радикальному средству ухода из жизни, как эвтаназия.

"Я только за", - вновь заявил он в прошлом году в большом интервью на телеканале TV5 Monde. - Во-первых, потому, что я живу в Швейцарии, где эвтаназия возможна. И еще - потому, что считаю это самым логичным и естественным выходом. Начиная с определенного возраста, с определенного момента, мы все имеем право на такой тихий уход без всяких там больниц, уколов и прочего".

"Стареть противно"

Делон также признался, что все уже распланировал и согласовал со своими швейцарскими адвокатами. "Не хочу, чтобы после меня осталась неразбериха", - заявил он.

Автор фото, Evening Standard Подпись к фото, Ален Делон - один из символов французского кино. Этот снимок сделан в 1972 году

Энтони Делон, в свою очередь, рассказал, что в прошлом он не раз конфликтовал с отцом, но это время осталось далеко позади. "Он, как и я, дистанцировался от всего этого, от нашего прошлого, наших конфликтов, мы все успокоились", - подчеркнул Энтони, добавив, что отец внимательно прочел его новую книгу еще до публикации, и ее содержание не вызвало у него негативной реакции.

Что касается самой кинозвезды, то 86-летний Ален Делон в 2019 году перенес двойной инсульт, но постепенно оправился и даже самостоятельно ходит, правда, с тростью.