Митинг-концерт "Крымская весна" в Лужниках. Фотографии

час назад

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Автор фото, TASS

В Москве на стадионе Лужники проходит концерт-митинг "Крымская весна", посвященный годовщине аннексии Крыма Россией. На него приехал Владимир Путин. Митинг проходит в 23-й день войны в Украине.

Автор фото, TASS

По информации СМИ, зрителей на концерт собирали централизованно. "Новая газета" пишет, что у организаторов возникли проблемы с логистикой: из-за того, что сначала на концерт запускали всех пришедших, выдавая билеты на входе, некоторых людей с билетами, полученными заранее на работе, не пустили из-за отсутствия мест.

Как передает корреспондент издания, на входе на стадион образовалась давка. СМИ также сообщают, что нескольких журналистов, которые ехали освещать митинг, задержали.

Автор фото, TASS

Митинг одновременно транслируют почти на всех главных российских телеканалах.

Автор фото, TASS

Автор фото, TASS

Автор фото, TASS

Автор фото, TASS

Перед собравшимися уже выступил мэр Москвы Сергей Собянин. Президент России Владимир Путин тоже приехал в Лужники. В своем выступлении он заявил, что "такого единения" в России давно не было, а также процитировал Конституцию и Священное Писание.

Во время трансляции выступление Путина внезапно прервалось на словах о том, что начало военной операции совпало с днем рождения великого военачальника.

Как заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, речь президента оборвалась из-за "технического сбоя на сервере".

Автор фото, TASS

Как сообщает управление МВД по Москве, в Лужниках собралось около 203 тыс. человек - свыше 95 тыс. на самом стадионе (трибуны вмещают 80 тыс., но люди стоят и на футбольном поле) и более 100 тыс. рядом с ним.

Похожие мероприятия прошли в пятницу и в других городах России, в том числе Владивостоке, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Новосибирске.

Автор фото, TASS Подпись к фото, Владивосток

Автор фото, TASS Подпись к фото, Ростов-на-Дону

Автор фото, TASS Подпись к фото, Екатеринбург

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