Лефортовский суд признал Навального виновным в мошенничестве и неуважении к суду

час назад

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Автор фото, Sergei Fadeichev/TASS

Лефортовский суд на выездном заседании во Владимирской области оглашает приговор Алексею Навальному. Как сообщают корреспонденты российских информационных агентств, суд признал оппозиционного политика виновным в особо крупном мошенничестве и в неуважении к суду. О том, какой срок наказания будет назначен Навальному, пока неизвестно: приговор продолжает оглашаться.

"Навальный совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана", - цитирует ТАСС слова судьи Маргариты Котовой.

На прошлой неделе гособвинитель попросила признать Навального виновным в мошенничестве и неуважении к суду и приговорить его к 13 годам колонии строгого режима. Также обвинение попросило взыскать с политика 1,2 млн руб. штрафа.

"Мне все равно, хоть 113 лет просите и давайте - вы ни меня, ни таких, как я, не испугаете", - сказал Навальный в своем последнем слове на заседании 15 марта.

За несколько дней до оглашения приговора на портале правовой информации был опубликован указ президента России Владимира Путина о повышении судьи Марины Котовой - ее переводят из Лефортовского районного суда в Московский городской суд.

Процесс над Навальным

Процесс по двум новым уголовным делам против Навального - о мошенничестве и неуважении к суду - начался во Владимирской области 15 февраля. Заседания (их было больше десяти) проходили в колонии №2 в городе Покрове, куда политика отправили в феврале прошлого года, заменив ему условный срок на реальный по "делу Ив Роше".

Обвинение в неуважении к суду (чч. 1,2 ст. 297 УК РФ) связано с процессом по делу о клевете на ветерана Игната Артеменко, который проходил в феврале прошлого года (Навального признали виновным и назначили штраф в 850 тысяч рублей).

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По делу об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) Навального обвиняют в растрате средств, которые граждане жертвовали на работу ФБК и штабов политика (признаны в России экстремистскими организациями и запрещены).

По версии следствия, структуры Навального под предлогом борьбы с коррупцией осуществляли экстремистскую деятельность, собирая пожертвования на заведомо неосуществимую цель - участие оппозиционера в выборах президента в 2018 году. Потерпевшими по делу признаны четыре человека.

СКР, сообщая о возбуждении дела в декабре 2020 года, заявлял, что структуры Навального собрали более 588 млн рублей, из которых политик якобы потратил 356 млн рублей на личные цели. По четырем эпизодам, которые рассматривал суд, ущерб составил около 2,7 млн рублей.

В суде допросили 16 человек, приглашенных стороной обвинения, в том числе потерпевших, экспертов и свидетелей. При этом один из свидетелей обвинения - бывший сотрудник ФБК Федор Горожанко - в суде назвал обвинение против Навального "абсурдным". Вскоре он сообщил, что уехал из России.

В суде также выступили почти 30 свидетелей защиты - постоянные жертвователи ФБК, которые заявили, что не считают себя жертвами мошенничества.

На заседании 11 марта допросили самого Навального. Он назвал дело сфабрикованным и заявил, что потерпевшие "либо выглядят подставными, либо их принуждают". Судью Веру Акимову, в неуважении к которой обвинили политика, тот назвал "непрофессиональной судьей и вообще глупой женщиной".