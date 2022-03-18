"Zа мир, zа Россию, zа президента": как празднование "крымской весны" смешалось с поддержкой войны в Украине

Наталия Зотова

Би-би-си

21 минуту назад

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Автор фото, Brezhnevo village club/VK

В очередную годовщину аннексии Крыма в Москве состоялся большой митинг с участием президента Владимира Путина, а по всей стране - сотни маленьких флешмобов, но уже посвященных новой войне, которую Россия начала против Украины: детсадовцы выстраивались в букву Z, а в сельских библиотеках читали стихи.

"Холопы те, кто пишет пасквили в спину нашей армии"

18 марта каждый год празднуется годовщина присоединения Крыма к России (РФ аннексировала Крым в 2014 году). А в этом году московский праздничный концерт в Лужниках стал еще и демонстрацией поддержки войны в Украине.

"Я верю, что скоро на Красной площади пройдет новый парад, где пройдут русские, белорусы, украинцы - весь многонациональный российский народ", - сказал со сцены депутат Госдумы, актер Дмитрий Певцов.

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А Владимир Машков высказался о "либерально настроенной" части общества, которая выступает против войны. "Холопы те, кто пишет пасквили в спину нашей армии, те, кто пытается быть политкорректным перед Европой и Америкой, погрязшей в ненависти. Мы русские, мы против нацизма, мы за нашу армию, за нашу родину, за президента. Мы победим!" - заявил актер.

В числе выступавших были также Николай Басков и в первые же дни поддержавший войну рэпер Тимати, известный сторонник власти. Олег Газманов исполнил свой хит "Я рожден в Советском Союзе", где в первых же строчках поется: "Украина и Крым, Беларусь и Молдова - это моя страна". Песни про войну пел Николай Расторгуев из "Любэ", которая считается любимой группой Владимира Путина.

Вышел на сцену и сам Путин. Он снова говорил о "геноциде" на Донбассе как причине российской "спецоперации": "Люди, которые проживают на Донбассе, также не согласились с переворотом, и против них тут же были организованы карательные операции, их поместили в блокаду, наносили систематические удары из пушек. Это и есть то, что называется геноцид. Именно желание избавить людей от этих страданий и является главной причиной и целью освободительной операции, которую мы начали на Донбассе и на Украине".

Один из участников митинга на условиях анонимности рассказал Би-би-си, что в Лужники отправили весь его отдел. Глеб (имя изменено) работает айти-специалистом в государственном учреждении. Один из его коллег от участия в митинге отказался. Его не стали заставлять, говорит Глеб, но позднее начальник сказал остальным подчиненным, что этот коллега не получит ожидавшегося повышения.

Другие коллеги Глеба пошли на митинг не по идеологическим причинам. Люди восприняли это как дополнительный выходной: в хорошую погоду послушать на стадионе "Лужники" музыку интереснее, чем сидеть в офисе, оценил он настроение сотрудников. Сам Глеб признался, что пошел, чтобы "сблизиться с коллегами и не отбиваться от коллектива". "Вообще наплевать, о чем там было", - признается он.

Танцевальная эстафета и хоровая акция

Подготовка к "крымской годовщине" шла заранее. Всю неделю по хешгетам #Zaмир, #ZаРоссию, #своихнебросаем в соцсетях появлялись фото из разных городов и сел России.

На кадрах - автопробеги с российским триколором, детсадовцы, выстроившиеся в букву Z на прогулке, группы людей с флагами и плакатами с той же буквой Z.

Автор фото, Tatiana Durova/VK

"Хочется выразить поддержку нашим военнослужащим: солдатам и офицерам. Очень опасная и трудная у них миссия. Акция - способ передать нашу поддержку. К сожалению, другого способа нет", - сказала Би-би-си член Общественной палаты подмосковной Шатуры Татьяна Дурова.

Государственное участие во флешмобе не скрывается: местные СМИ рассказывают, что акция прошла при поддержке "Единой России", регионального министерства спорта, молодежных организаций при администрации города.

Согласно одной из методичек (имеется в распоряжении редакции), буква Z похожа на старославянскую букву "земля", а значит, "слово-буква Земля представляет собой понятие, за которым скрывается общность народа".

Методичка также советует рассказывать гражданам о том, что российское общество "самоочищается от национал-предателей", а в России анонсирован запуск отечественного аналога инстаграма, сервис "Россграм".

Но в попытках отпраздновать годовщину "крымской весны" "на местах" следуют не только этому документу. Тут явно было место для "креатива": в поддержку "спецоперации" танцуют младшеклассники с флажками и читают стихи о любви к России школьники и пенсионерки.

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Творческие коллективы исполняют танцевальные номера под речь Путина: "Я русский, я дагестанец, я чеченец, я ингуш, татарин, еврей". Танцоры в казацкой одежде составляют пальцы, изображая все ту же букву Z, и передают "танцевальную эстафету" другим городам.

Есть и всероссийская хоровая акция "Мы za мир". Песню "Хотят ли русские войны" на слова Евгения Евтушенко спели у памятника солдату в Ржеве. Солировавший участник проекта "Голос" Кирилл Суслов рассказал телеканалу "Россия 1" о своем прадеде, который пережил "самое страшное время на нашей земле" - войну: "Ни один человек не хочет, чтобы была война, все хотят жить в мире. И мы надеемся, что это в скором времени случится".

Фото и видео акций появляются в городских и сельских пабликах, на страницах сельских библиотек, домов культуры. Официальный паблик администрации Шенталинского района Самарской области на своей странице публикует фото патриотического автопробега: машины, выстроившиеся буквой Z, приветствовал глава района. Предыдущий пост этого же паблика гласит: "Не надо паниковать: продуктов у нас в достатке".

На одних акциях собираются десятки участников. На других - буквально несколько человек. Один провинциальный дом культуры как будто от отчаяния фотографирует с табличками Z сотрудниц сельского магазина. Другой выкладывает фото: взявшись за руки, два человека образуют букву V, которую, как и Z, рисуют на российской военной технике в Украине. Но лица участников акции на снимок не попадают, только руки.

Автор фото, Kadnikovskaya school/VK

На некоторых фотографиях люди, сформировавшие своими телами букву Z, прячут свои лица от камеры российскими триколорами. На других сотрудники дома культуры изображают букву V, стоя спиной к фотографу.

Одни детские сады выкладывают фото детей с буквами Z в открытый доступ, другие же показывают только детские руки и плакаты, которые они нарисовали, видимо, на занятии.

Автор фото, Kindergarten Zolotaya rybka/VK

Угрозы и обещания

Студентов и бюджетников в России часто заставляют идти на провластные митинги и участвовать во флешмобах - в последние десять лет такие сообщения возникают перед каждой крупной прокремлевской акцией.

О принуждении к участию в патриотических акциях и в этот раз рассказывают студенты некоторых вузов. За неявку "по неуважительной причине" (при отсутствии справки о болезни) в Ставропольском училище дизайна требуют писать объяснительную и грозят отчислением, узнал портал Doxa. В ряде учебных заведений студентам рассылают предупреждения, что нельзя выходить на митинги с критикой власти и размещать "фейки" о войне в своих соцсетях.

На митинг-концерт зазывали не только угрозами, но и обещаниями. На форуме "Массовки.нет", где, кроме статистов для кино, еще с начала 2010-х годов искали участников провластных митингов за деньги, появилось объявление и про митинг-концерт в Лужниках. Желающим попасть в массовку обещали 500 рублей. "Еду будут раздавать бесплатно: каша, сосиски, чай", - обещали организаторы.