Телевидение времен "спецоперации": как российские телеканалы поменяли сетку вещания

Служба мониторинга Би-би-си

для bbcrussian.com

28 минут назад

Приложение Русской службы BBC News доступно для IOS и Android. Вы можете также подписаться на наш канал в Telegram.

Пока на территории Украины продолжаются боевые действия, которые власти России называют "специальной военной операцией", главные российские телеканалы усиливают информационное воздействие на свою аудиторию, лишив ее развлекательных программ в привычные часы.

В последние недели информационно-политическое вещание фактически вытеснило развлекательные передачи из эфира Первого канала и "России 1", оставив только немного сериалов для полуночников.

Если до начала войны зрители Первого канала могли посмотреть в течение дня "Модный приговор", "Давай поженимся", "Мужское/Женское" и "Пусть говорят", а зрители "России 1" - "Малахова" и "Судьбу человека", то теперь дневные эфиры плотно заняты ток-шоу и передачами про Украину, которую, как утверждается, необходимо было срочно денацифицировать, и про коварное НАТО.

Первыми тремя из вышеперечисленных передач, судя по телепрограмме "Яндекса", их поклонники смогут насладиться только ночью в выходные, когда "Модный приговор", "Давай поженимся" и "Мужское/Женское" показывают подряд, начиная с двух часов по Москве.

На выходных программа передач в целом выглядит более расслабленной, в ней находится место даже для популярного голливудского фильма "Красотка", как, например, это было на прошлой неделе.

Большая же часть будних дней у Первого канала теперь помечается в программе словосочетанием "Информационный канал", который описывается следующим образом: "В центре внимания - специальная военная операция, которую вооруженные силы России проводят на Украине. В прямом эфире - сводки, свидетельства очевидцев и последние официальные данные о происходящем на Украине" (цитата по "Яндекс.Телепрограмме").

Под всем этим подразумеваются такие шоу, как "Время покажет", которые идут с 10 утра до часу, с двух по пяти вечера и еще полтора часа после новостного выпуска в 6 вечера со сменяющими друг друга ведущими - Русланом Осташко, Анатолием Кузичевым, Олесей Лосевой и Артемом Шейниным.

В час дня, в пять, восемь и 11 часов вечера (последний слот уже вне вещания "информационного канала") в последние дни информационную оборону (или информационное нападение) держит программа "Большая игра", которую ведет депутат Вячеслав Никонов. Все это перемежается регулярными выпусками новостей со схожей риторикой.

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

Кроме того, Первый канал запустил в утреннем эфире, с 9 утра, передачу "Антифейк" c ведущим Александром Смолом, который в мирное время вел программу про забавные ролики о детях и животных (ее продолжают показывать в выходные). Смол прославился в 2017 году, когда в эфире красноярского ТВ, где он тогда работал, поаплодировал местным депутатам, решившим поднять себе зарплату в два раза.

Как утверждает сам Смол, в своей новой программе он "ведет свою борьбу против фейков и дезинформации".

Телеканал "Россия 1" расширил два выпуска программы "60 минут" с Ольгой Скабеевой с почти полутора часов до двух с половиной каждый.

Между этими двумя выпусками "Россия 1" вернула в свой арсенал программу прокремлевского политолога Дмитрия Куликова "Кто против?", которая недолго просуществовала в эфире в 2019 году. Теперь ей отводятся добрые два часа - вплоть до 17:00 по Москве. Сам Куликов - из Донецкой области Украины.

Переставили на более раннее время, после вечернего выпуска "Вестей", и "Вечер с Владимиром Соловьевым", который раньше начинался почти в полночь. Только после Соловьева у зрителей появляется возможность посмотреть сразу несколько сериалов подряд, включая исторический сериал "Годунов".

Из редких более или менее развлекательных программ, которые можно увидеть утром на "России 1", - разве что передача о здоровье "О самом главном", но сразу после нее, в 11 утра, начинается активное информационное наступление.

Даже в вечерние часы на этой неделе Первый канал буквально заваливал зрителей политическим и околополитическим контентом, сквозь который если и прорывался редкий развлекательный сериал (в 10 вечера по Москве), то и тот - про "вольного казака", который попадает в плен к туркам и становится янычаром. А почти в полночь зрителей поджидал документальный фильм "Русофобия".

В пятницу информационно-политический поток поздним вечером разбавят шоу "Голос.Дети" и фильм с Томом Крузом из 80-x. Днем же Первый, "Россия 1" и более десятка других каналов транслировали митинг-концерт в Лужниках в честь годовщины "присоединения" Крыма.

При этом, cудя по данным исследовательской компании Mediascope, за неделю с 7 по 13 марта наибольшей популярностью у зрителей с 18 до 54 лет пользовались различные новостные выпуски на Первом канале, фильмы "Любовь и голуби", "Девчата", "Красотка" и шоу "Голос.Дети".

А на "России 1" за тот же период в топе - новости, фильмы "Москва слезам не верит" и "Служебный роман", а также воскресная передача "Москва. Кремль. Путин" и выпуск "60 минут" от 7 марта, который шел в то время, которое сейчас занимает "Кто против?"

Что будет с рекламой на ТВ?

Издание The Bell проанализировало последствия ухода иностранных компаний с рекламного рынка. Издание называет 2021 год "сверхудачным" для рынка рекламы: за девять месяцев он вырос на 25% после ковидного 2020 года до 395 млрд рублей - и эти цифры не учитывают четвертый квартал, на который часто приходится пик расходов компаний и государственных учреждений.

С конца февраля маркетинговую активность в России свернули крупнейшие иностранные компании, входящие в число 30 крупнейших рекламодателей, пишет The Bell. В пример издание приводит Procter&Gamble, Nestlé и других. Совокупные рекламные траты ушедших компаний в 2020 году оцениваются в 39,4 млрд рублей.

Особенно болезненным уход рекламодателей станет для телевидения. Четыре компании, Nestlé, Reckitt Benckiser, PepsiCo и Procter&Gamble, входили в пятерку крупнейших рекламодателей и в 2020 году потратили, по подсчетам издания, 15,8 млрд рублей - это почти половина выручки крупнейшего медиахолдинга "Национальная медиа группа" (НМГ).

Эксперты пока не говорят об обвале рынка и надеются, что некоторые компании лишь приостановили свою деятельность и обсуждают "перенос бюджетов" на вторую половину года.

Чтобы продолжать получать новости Би-би-си - подпишитесь на наши каналы: