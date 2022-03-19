"Ровно в четыре часа Киев бомбили". Почему Россия часто обстреливает Украину на рассвете

46 минут назад

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Автор фото, ЗСУ Подпись к фото, Сбитый российский самолет неподалеку от Киева

"Двадцать второго июня, ровно в четыре часа, Киев бомбили - нам объявили, что началася война", - сюжет этой советской песни, написанной в июне 1941 года о вторжении нацистов в Советский Союз, полностью повторил Владимир Путин во время его собственного нападения на Украину.

Хотя некоторые исторические документы свидетельствуют о том, что бомбардировка Киева в 1941-м на самом деле произошла около семи утра, в легендарной песне говорится именно о "четырех часах".

Через 80 лет после немецкой бомбардировки первые российские ракеты упали на Киев около четырех-пяти утра 24 февраля 2022 года.

После этого Россия неоднократно прибегала к обстрелам и авиаударам по украинским объектам рано утром. Хотя при этом обстрелы происходят и в другое время суток.

Но именно в пять утра в разные дни российские войска обстреляли Яворивский полигон неподалеку от Львова, телевышку около Ровно, жилой дом на Оболони в Киеве и много других объектов. Во время каждого из этих ударов погибали люди. В эту пятницу, 18 марта, около 06:30 российские ракеты ударили по львовскому авиаремонтному заводу.

Почему Россия прибегает к таким обстрелам на рассвете?

Автор фото, Empics Подпись к фото, Стратегические бомбардировщики Ту-95

Первая причина: внезапность

"Согласно военной истории и классическое теории военного искусства начало вторжения рано утром дает больше дневного времени для активных действий в первый, решающий, день вторжения, - объясняет Павел Лакийчук, военный моряк в отставке, который сейчас руководит проектами в области безопасности в Центре глобалистики "Стратегия XXI".

В первый день вторжения российские войска действительно пытались максимально продвинуться сразу после ракетных ударов по всем направлениям - от Полесья до Херсонской области.

Подпись к фото, Последний раз Киев бомбили 80 лет назад - это были самолеты нацистов

"В теории ведения современной войны перед вторжением наземных сил наносится массовый ракетно-авиационный удар. Его цель - уничтожение органов военного управления, системы ПВО, завоевание господства в небе как обязательный элемент успеха наземной операции. Воздушная операция может продолжаться от нескольких часов до нескольких дней". - добавляет Павел Лакийчук.

Однако, по его словам, российские войска не смогли достаточно эффективно спланировать и провести свой первый МРАУ - массированный ракетно-авиационный удар.

Несмотря на это, Кремль не отказался от тактики утренних ударов, повторяющих действия немецких бомбардировщиков 22 июня 1941 года.

Вторая причина: жертвы

"Война началась на рассвете, чтобы больше народу убить. Спали родители, спали их дети, когда стали Киев бомбить", - таков второй куплет упомянутой песни о начале войны в СССР.

Утренние удары действительно могут приводить к большим жертвам, ведь люди в это время спят и менее всего готовы к опасности.

Автор фото, ДСНС

Это касается и военных, которые в 5 утра могут находиться в переполненных казармах, как это произошло на Яворовском полигоне, где погибли 35 человек, а более сотни были ранены.

"На Яворове до этого не было обстрелов, поэтому там были расслаблены в этом плане", - объяснил BBC News Украина Артем, боец одного из добровольческих формирований. "Плюс в казармах много уставших людей, которые просто не спускаются в бомбоубежища во время воздушной тревоги", - добавляет он.

Павел Лакийчук соглашается, что конец ночи - едва ли не самое тяжелое время суток для ПВО: "Вести огонь пытаются в то время, когда дежурные посты нашей противовоздушной обороны наиболее истощены, а это именно с 4 до 6 часов утра - так называемая "собачья вахта".

Третья причина: символизм и деморализация

"Практических объяснений ночных ракетных обстрелов может быть множество. Например, по данным вечерних разведывательных сводок штабами определяются первоочередные цели, затем идет цепочка принятия решений, продолжающаяся 3-6 часов, и так начало обстрелов приходится на 4-6 утра", - рассуждает Павел Лакийчук.

Автор фото, МВС Подпись к фото, Разрушения в Харькове

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"Но я все же убежден, что основной момент при выборе времени - психологический и направленный на мирное население: украинцы должны дрожать всю ночь в ожидании новых обстрелов, новых разрушений, новых жертв. Таким образом хотят их сломать, подавить волю к сопротивлению", - считает военный моряк в отставке.

И напоминает об удивительной любви российского президента к символическим, по его мнению, жестам: "Для Путина и его генералов символизм имеет очень важное значение - отсюда и вот это "ровно в 4 часа" в Киеве".

Российские власти и Владимир Путин уже не раз подозревались в склонности к "символическим актам" или "нумерологии" во время военных действий. Вторжение в Грузию, к примеру, началось 8.08.2008.

А проникновение на Донбасс российских регулярных батальонно-тактических групп, которые впоследствии окружили украинские силы возле Иловайска в 2014 году, по данным Генштаба Вооруженных сил Украины, произошло в ночь на 24 августа - День независимости Украины.

Нынешний маркер Z на технике из Западного военного округа РФ, по мнению многих, также символичен, ведь напоминает двойку из даты начала вторжения 24.02.2022, а российские военные паблики в первую ночь наступления писали: "Z - заходим".

Что дальше?

Россия, вероятно, продолжит обстрелы по утрам. Но первые потери от таких ударов многому научили украинцев.

Автор фото, ДСНС

"Сейчас командиры уже больше следят за тем, чтобы бойцы шли в убежища во время тревоги. Плюс много где военных перевели из их привычных казарм, куда может "прилететь", чтобы не держать там людей компактно, как мишень", - говорит доброволец Артем.

"Россияне рассчитывали больше на психологический эффект, что украинцы сразу сломаются. Не получилось. Теперь они вынуждены проводить воздушную операцию в условиях активного противодействия, причем нарастающего. Их стратегическая цель на этом этапе - устрашение населения, дезорганизация органов государственного управления, "принуждение к миру". По-другому они воевать не умеют - вспомните Чечню, Грузию, Сирию", - обращает внимание Павел Лакийчук.

"Кроме ударов по гражданским объектам государственного управления, россияне запоздало пытаются разрушить систему управления огнем ВСУ и ПВО, аэродромную сеть, склады горюче-смазочных материалов и боеприпасов. Наносят удары по важным промышленным объектам и предприятиям оборонного комплекса", - отмечает он.

То есть Россия все еще пытается комплексно использовать свою "длинную руку" - авиационные и ракетные удары, а также дальнобойную артиллерию. "Впрочем, основная цель - подавить волю украинцев к сопротивлению", - считает Павел Лакийчук.

"Но их ракетное оружие в действительности совершенно неэффективно: примерно 40% запущенных ракет сами не достигают своей цели, летят "в белое небо" или вообще не стартуют. Еще 30% сбивает наше ПВО. Следовательно, только около 30% достигают пункта назначения. И то не точно", - утверждает военный эксперт.

По данным Пентагона, россияне уже запустили по Украине около 1000 ракет. Один из последних куплетов советской песни о 22 июня 1941 года звучит так: "Кончился бой за столицу, бросились немцы бежать. Кинули танки, бросили мины, несколько тысяч солдат".