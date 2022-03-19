"Все в подвешенном состоянии". Что происходит с застрявшими за границей российскими туристами

час назад

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Уже несколько недель количество российских туристов, которые хотят вернуться на родину, но не могут, почти не меняется - за границей застряли около 20 тысяч человек. Они не могут оплатить билеты, отель или ПЦР-тест из-за заблокированных банковских карт. Би-би-си рассказывает, что происходит с туристами и почему компании не могут оперативно вывозить их.

"Вам надо решить сегодня, что мы делаем с продлением отеля, чтобы завтра продлить отель на столько ночей, на сколько вы скажете, так как новое будет делать некому", - такое сообщение прислали Юлии из Москвы из турфирмы, от которой ее родители отдыхали на Кубе. Московский офис фирмы ушел в отпуск на месяц в полном составе.

Проживание в отеле на Кубе обходится родителям Юлии в 30 долларов с человека в день - платить их приходится в Москве, так как российские карты за границей заблокированы.

В результате Юлия, по ее словам, находится в панике: "Езжу в офис агентства и плачу".

Обратные рейсы туроператор предлагает, по словам Юлии, за 230-239 тыс. рублей с пересадкой.

Всё меньше российских авиакомпаний имеют возможность летать за границу. По подсчетам сервиса Aviasales, в/из России летают 27 иностранных компаний и шесть российских.

К 17 марта за границей оставались около 20 тысяч российских туристов, которых нужно вывозить на родину, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

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"Реестр этих туристов составлен, они не на улице, тем более организованные - они проживают в гостиницах", - сказал Барзыкин (цитата по Интерфаксу).

То же число застрявших за рубежом туристов - около 20 тысяч - называла еще 3 марта глава Ростуризма Зарина Догузова.

В конце февраля, как сообщала Аналитическая служба АТОР, за рубежом находились свыше 150 тысяч туристов, а на направлениях, на которых были самые серьезные проблемы с вылетом в Россию (Европа, Карибские страны, США и др.) - более 27 тысяч.

Ранее Ростуризм сообщил, что около 75 тысяч клиентов туроператоров, застрявших за рубежом, к 16 марта вернулись в Россию, это более 80% тех, у кого возникли трудности с возвращением.

Несколько туроператоров сообщали, что вывезли всех или большую часть своих туристов. Так, авиакомпания "Россия" информировала, что ее партнер "Библио Глобус" завершил программу по вывозу туристов с популярных курортов. Pegas Touristik сообщал, что вывез из зарубежных стран 14 тысяч человек. Anex Tour планировал завершить вывоз туристов к 12 марта. Авиакомпания "Azur Air" позже сообщала, что вывезла всех своих пассажиров из стран Латинской Америки.

Санкции на вылет

С начала вторжения России в Украину 24 февраля на российских перевозчиков и другие компании авиационной отрасли начали накладывать жесткие санкции. В первую очередь это привело к тому, что для российских компаний оказалось закрытым небо над десятками стран.

Самым серьезным стал третий пакет санкций ЕС от 26 февраля. По нему европейские производители и лизингодатели не могут поставлять самолеты и детали российским компаниям и для использования в России. Европейские страхователи также теперь не вправе обеспечивать покрытие таким самолетам.

Дополнительно, в середине марта власти Бермудских островов и Ирландии отозвали сертификаты летной годности у российских самолетов, зарегистрированных в этих странах.

Российские власти дали право компаниям переводить такие самолеты в российский реестр и получать российские сертификаты летной годности.

Однако для большинства импортных самолетов сохраняется опасность задержания за границей - с этим и связаны, в первую очередь, сокращения маршрутов российских авиакомпаний.

Росавиация рекомендовала самостоятельным туристам, если есть такая возможность, добираться до России через третьи страны.

Для них действует форма обратной связи на Госуслугах от Ростуризма и минцифры. По данным АТОР, форму к середине марта заполнили более 10,5 тысяч российских самостоятельных туристов, которые находятся за рубежом. В начале марта туристы жаловались на сложности с доступом к сайту госуслуг.

К 10 марта ситуация у туристов сильно осложнилась тем, что Visa и Mastercard прекратили обслуживание российских карт за рубежом - большинство туристов таким образом остались без денег.

Египет

В начале марта глава Ростуризма Зарина Догузова перечисляла страны, которые готовы принимать российских туристов.

"Юго-Восточная Азия, Шри-Ланка, Вьетнам, Таиланд, Индия, Объединенные Арабские Эмираты... Я полностью подтверждаю готовность Турции, Египта, Туниса принимать наших туристов без всяких ограничений", - говорила она (цитата по Интерфаксу).

Как отмечал Ростуризм в середине марта, в Египте оставалось больше всего организованных туристов из России.

Вывозные рейсы оттуда для пассажиров "Аэрофлота" были среди первых объявленных рейсов - 16 марта вылетели рейсы из Шарм-эль-Шейха и Хургады. Оба, по данным сервиса Flightradar, летели "в обход" - над территориями Саудовской Аравии, Ирана и Казахстана.

Однако вылетевшие этими рейсами пассажиры столкнулись с проблемами. Как сообщал отраслевой портал Tourdom, на организованном 16 марта "Аэрофлотом" вывозном рейсе SU-6898 с туристов потребовали оплатить штраф в 100 долларов с каждого за просрочку так называемого "синайского штампа", который дает право находиться на полуострове в течение 15 дней бесплатно.

У многих туристов не осталось наличных денег, а их российские карты MasterCard или Visa не работали. Кроме того, по словам пассажиров, туроператор якобы ранее уверил их, что все штрафы за просроченные визы возьмет на себя.

Утром 18 марта глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что министр туризма Египта подтвердил временную отмену штрафов для российских туристов за просрочку периода безвизового пребывания в Шарм-эль-Шейхе.

"С учетом текущих обстоятельств с отменами рейсов мне поступало много жалоб от туристов по поводу штрафов за просроченные визы, в связи с чем попросила египетскую сторону о содействии", - написала Догузова в телеграм-канале.

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Полина, которая ждет вывоза из Шарм-эль-Шейха, подтвердила, что визу туристам продлили без штрафа. Но точной информации о том, когда она сможет улететь, у нее нет.

"Очень многих туристов закинули в один отель, они там, как в аэропорту. Вылет нам запланировали на 19 число, друзьям на завтра. Все пока в подвешенном состоянии", - написала она в переписке с Би-би-си.

Она прилетела в Египет первого марта и должна была улететь десятого. Рейс, назначенный на 19 марта, по ее словам, перенесли пока на пять часов.

Проблема, которая встала перед некоторыми туристами - необходимость оплатить ПЦР-тест, который нужен для пересадки, в частности, в Казахстане.

Анастасия - турагент. Она отправила группу туристов в Шарм-эль-Шейх - этот тур закончился 10 марта. Вывозной рейс назначен на 19 марта. Проживание с 10 по 19 марта и обратный билет оплачивает туроператор.

"Вопрос сейчас только в том, как оплатить ПЦР-тест для Казахстана, так как полетят через него. У людей все деньги на картах и снять их невозможно, чтобы расплатиться", - написала она в переписке с Би-би-си.

Таиланд

Больше всего российских самостоятельных туристов, по данным Ростуризма, находится в Таиланде.

По данным посольства России в Таиланде, туристам выдано 1500 писем для продления легального проживания в королевстве.

По словам посла, волонтеры помогают тем туристам, кому нужна еда и жилье - информацию об этом можно найти, в частности, в телеграм-канале "Таиланд. Взаимопомощь".

У некоторых туристов не было обратных билетов.

Инна, которая отдыхала на острове Пхукет в Таиланде, позвонила на горячую линию МИД - там ей сообщили, что для тех, у кого нет билетов, вывозные рейсы будут платными.

"МИД сообщил, что возвратные рейсы будут согласно тарифам. Сейчас билет на одного человека стоит примерно 100 тыс. рублей. То есть 400 тыс. на семью гуманитарный рейс", - рассказывает она.

Однако пока доступных билетов нет.

"Мы не купили билеты, так как на апрель не были анонсированы рейсы. А когда билеты, наконец, появились и мы собрались купить, они пропали снова", - говорит Инна.

Сейчас в чате, где состоят туристы в Таиланде без обратных билетов, больше 60 человек - при этом в основном там находится один из членов семьи.

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Тех, у кого есть обратные билеты, российские авиакомпании вывозят с помощью рейсов иностранных перевозчиков. В результате некоторые россияне проводят в дороге по 20-30 часов, добираясь домой едва ли не через полмира.

Например, Виктория рассказала в одном из чатов, что ее семья добралась из Пхукета домой во Владивосток рейсом Qatar Airways по маршруту Пхукет-Катар (Доха)-Москва-Владивосток. При этом она осталась очень довольна перелетом.

У нее были билеты туда и обратно от S7 - в итоге ее рейс обратно был всего на день позже, чем планировалось изначально.

В сложной ситуации оказались те, кто из-за задержки вывозных рейсов решил вернуть свои билеты.

"Аэрофлот изначально заявил, что спецрейсов не будет, пишите заявление на возврат. Теперь, когда мы хотим попасть на этот спецрейс (17 марта был), нам сказали, что перевозку не осуществляют, так как вы написали заявление на возврат. А деньги по закону вернут только от 10 до 30 дней", - пишет Ирина в одном из чатов. На дополнительные вопросы Би-би-си она не ответила.

Куба

В самом начале введенных санкций, до закрытия воздушного пространства США, предполагалось, что Куба останется одним из доступных для россиян туристических направлений.

Однако позже стало понятно, что и туда рейсы российским авиакомпаниям придется прекратить - и встала проблема застрявших туристов.

Юлии, родители которой отдыхают на Кубе, из МИД в ответ на обращение пришла рекомендация держать связь с туроператором и авиаперевозчиком "для проработки альтернативных авиарейсов для возвращения, в том числе через третьи страны, а также через наземные пункты пропуска".