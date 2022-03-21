Умер писатель Юз Алешковский

21 минуту назад

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Автор фото, Alexey Aleshkovsky/Facebook

Писатель Юз Алешковский умер в США в возрасте 92 лет. Об этом сообщил его сын Алексей Алешковский.

В 1950-х начал писать песни на свои стихи, из которых наибольшую известность получила "Песня о Сталине", начинающаяся словами "Товарищ Сталин, вы большой учёный". В 1979 году он вместе с женой и пасынком уехал в США.

В 2001 году Алешковский стал лауреатом немецкой Пушкинской премии - "за творчество, создаваемое писателем с 50-х годов, сделавшее его одной из ведущих личностей русской литературы XX века".

В 2011 году "Маленький тюремный роман" Алешковского занял первое место в номинации "крупная проза" международного литературного конкурса для русскоязычных писателей со всего мира "Русская премия".

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