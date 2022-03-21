"Мы до сих пор не понимаем, от чего мы защищаемся". Начинается суд над Иваном Сафроновым

час назад

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Автор фото, Sergei Karpukhin/TASS

В Мосгорсуде начался процесс по делу журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене. В чем именно его обвиняют - до сих пор точно неизвестно.

В начале марта Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение журналисту. Детали обвинения по его делу не раскрываются.

На ознакомление с материалами дела, которое состоит из 22 томов, защитникам Сафронова дали две недели. При этом им запретили делать записи и снимать копии материалов.

Обвинение представляет прокурор Борис Локтионов, работавший на процессах бывшего топ-менеджера компании "Интер РАО" Карины Цуркан и высокопоставленного сотрудника Следственного комитета Михаила Максименко.

21 марта прошло предварительное заседание, на котором адвокаты Сафронова пытались добиться возвращения дела в прокуратуру и вызова на процесс свидетелей, которых отказалось вызывать обвинение.

Чего добиваются адвокаты

Адвокат Дмитрий Талантов после заседания рассказал, что защита заявила два ходатайства. Первое - о возвращении дела прокурору для устранения недостатков обвинительного заключения, "коих просто море".

"Недостатки не просто велики по количеству, но и по характеру нарушений зашкаливающие. Суд не может принять по делу решения, когда грубо нарушается право обвиняемого на защиту в предварительном следствии, либо когда обвинительное заключение составлено с грубыми нарушениями", - сказал Талантов Би-би-си.

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По мнению защиты Сафронова, в деле присутствуют оба условия.

"Мы до сих пор не понимаем, от чего мы защищаемся, какие конкретно сведения, каким образом, от кого, в каком объеме получил наш подзащитный, от каких источников, под каким столом он сидел, подслушивал, с кем он взаимодействовал: когда выведывал то, мы не знаем, что. Обвинение абсурдно", - считает Талантов.

Он отметил, что "много чудес видел за 30 лет своей деятельности", но такого не встречал.

"Нам до сих пор не понятно, какие от передачи секретных сведений за границу Сафронов получил материальные бонусы", - отметил Талантов. Отдельно он подчеркнул, что цифры "материальных вознаграждений", о которых заявило следствие, "не бьются", противоречат друг другу и были получены неизвестным путем: "В обвинении не написан ни характер расчета, ни откуда взялись деньги и, более того, в разных частях заключения разные суммы. Иногда называются "незаконный доход", иногда "преступный доход". Сиди, выбирай, что тебе нравится".

Талантов еще раз заметил, что Сафронов не имел доступа к гостайне и не мог судить о том, нарушают ли его действия закон, о чем защита также упомянула в ходатайстве. "В ответе следствия на это содержится оригинальная формулировка - мол, верьте нам на слово, что это [то, что делал Сафронов] делать нельзя", - сказал адвокат.

В обвинительном заключении, которое, по его словам, составлено с "грубыми нарушениями УПК", также проигнорированы все доказательства защиты, а в список свидетелей не внесен ни один свидетель защиты.

Второе ходатайство защиты связано с признанием доказательств обвинения недопустимыми, рассказал Талантов. Дать более подробную информацию он не смог, поскольку дело засекречено. Адвокат отметил, что прокурор Борис Локтионов связал ходатайства защиты с недоброжелательными отношениями между следователем ФСБ Александром Чабаном и адвокатами Сафронова.

По словам Талантова, настроение у Ивана Сафронова хорошее и он по-прежнему излучает оптимизм. "Весел, стоек, иногда приходится сдерживать", - добавил адвокат.

Решение по ходатайствам защиты суд примет во вторник в 10-15. "Срок для принятия такого решения мне представляется чрезмерно коротким, но что делать", - сказал Талантов.

Дело Сафронова

Сафронова арестовали по обвинению в госизмене в июле 2020 года - вскоре после того, как он перешел на работу в Роскосмос - там он занимал должность советника главы госкорпорации Дмитрия Рогозина.

До этого Сафронов почти десять лет работал специальным корреспондентом в "Коммерсанте", а затем - в "Ведомостях". Он входил в кремлевский пул журналистов, писал о российском оборонно-промышленном комплексе, космической промышленности, экспорте российского оружия и военно-техническом сотрудничестве России с зарубежными партнерами.

ФСБ обвинила Сафронова в передаче секретных сведений чешским спецслужбам. По версии спецслужбы, в 2012 году (Сафронов тогда работал в "Коммерсанте") журналиста завербовала чешская разведка, а в 2017 году он якобы передал Чехии секретные сведения о российском военно-техническом сотрудничестве со странами Ближнего Востока и Африки.

Сафронов вину не признал и от сделки со следствием отказался. Он убежден, что его уголовное преследование связано с журналистской деятельностью. СМИ предполагали, что Сафронова заподозрили в госизмене из-за его общения с чешским журналистом Мартином Ларишем. Тот в интервью Би-би-си отрицал причастность к чешской разведке.

В апреле прошлого года в отношении одного из адвокатов Сафронова - главы правозащитной "Команды 29" Ивана Павлова (объявлен в России СМИ-"иноагентом") - возбудили уголовное дело о разглашении данных предварительного расследования. Следователи вменили Павлову два эпизода: то, что он передал СМИ постановление о привлечении Сафронова в качестве обвиняемого, а также то, что адвокат рассказал журналистам о появлении в деле секретного свидетеля.

У Павлова прошли обыски, суд назначил ему меру пресечения в виде запрета определенных действий. Вскоре Роскомнадзор заблокировал сайт "Команды 29" по требованию прокуратуры, посчитавшей, что проект связан с чешской "нежелательной организацией". Через несколько дней "Команда 29" объявила о закрытии.

В начале сентября Павлов сообщил, что уехал из России. 16 марта совет Адвокатской палаты приостановил его адвокатский статус.

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