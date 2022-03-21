Российские войска разогнали демонстрацию в Херсоне. Сообщается о стрельбе по протестующим
Захватившие Херсон российские войска разогнали митинг местных жителей, протестовавших против оккупации города.
В социальных сетях появляются видео, на которых видно, как люди разбегаются по площади, слышны автоматные очереди, взрывы и крики людей. На кадрах также есть раненые, которых относят в безопасные места.
Источники Украинской службы Би-би-си в Херсоне сообщают, что митинг разгоняли выстрелами и что, вероятно, есть раненые.
Сообщение дополняется.