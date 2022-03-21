"Ни о какой сдаче оружия не может быть и речи": Украина отвергла российский ультиматум покинуть Мариуполь

час назад

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Автор фото, Anadolu Agency Подпись к фото, В Мариуполе по-прежнему находятся более двухсот тысяч жителей

Украинские власти отвергли ультиматум минобороны России о сдаче Мариуполя. "Ни о каких сдачах, сложении оружия речи идти не может", - заявила вице-премьер страны Ирина Верещук.

Накануне российские власти предложила военным и иностранным наемникам сложить оружие и покинуть город (сделать это планировалось в понедельник с 10-12 часов утра по московскому времени), после чего предполагалось провести эвакуацию местных жителей, а также обеспечить пропуск гуманитарного конвоя с продовольствием и медикаментами.

Автор фото, tringer/Anadolu Agency Подпись к фото, Тысячи людей смогли покинуть Мариуполь с начала войны

Россия потребовала ответа от Киева до пяти часов утра в понедельник.

"Это сознательная манипуляция и реальное взятие в заложники людей, - заявила Ирина Верещук. - Вы вместо того, чтобы тратить время на 8 страниц писем [речь идет об официальном письме минобороны России] - откройте просто коридор".

В воскресенье советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сказал в интервью Би-би-си, что обещаниям российской стороны об обеспечении гуманитарной помощи верить нельзя, а также добавил, что российские власти насильно вывозят жителей Мариуполя на территорию России.

"Мы будем сражаться до последнего патрона", - добавил Андрущенко.

По данным начальника Национального центра управления обороной России Михаила Мизинцева, за три дня из Мариуполя на территорию России были вывезены почти 60 тысяч жителей. Всего с начала войны количество эвакуированных в Россию из украинских городов превысило 330 тысяч человек.

По данным украинских властей, из Мариуполя в Запорожье смогли уехать более 40 тысяч человек - в основном, на личном транспорте.

Что происходит в Мариуполе?

В осажденном российскими войсками Мариуполе по-прежнему могут находится более 200 тысяч человек.

Город находится на грани гуманитарной катастрофы: несколько недель здесь нет воды, света и электричества, запасы продовольствия и медикаментов иссякают.

Местные жители укрываются от авиаударов в подвалах и готовят на костре. Интернет и мобильная связь работают с большими перебоями: выйти на связь с близкими крайне трудно.

Автор фото, Anadolu Agency Подпись к фото, По данным украинских властей, из Мариуполя в Запорожье смогли уехать более 40 тысяч человек - в основном, на личном транспорте.

По данным украинских властей, российские военные продолжают бить по жилой инфраструктуре города: на прошлой неделе был обстрелян драматический театр Мариуполя, в убежище которого находились сотни человек. Ранее российские вооруженные силы обстреляли роддом, заявив, что он служил базой для украинского батальона "Азов".

В воскресенье местные власти заявили об обстреле одной из школ, в которой находились сотни человек.

По словам мэра Мариуполя Вадима Бойченко, почти 80% жилых зданий города частично или полностью разрушено.

С начала войны в Мариуполе погибло почти 2,5 тысяч человек, эта цифра может быть значительно выше.

"Твои живы, Вова готовил на костре"

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Местные власти говорят, что в городе уже разрушено почти 80% жилых домов

Русская служба Би-би-си связалась с Анастасией, у которой В Мариуполе остались бабушка и дедушка. В последний раз она выходила с ними на связь в начале марта.

С тех пор она разыскивает информацию о них из "Телеграм"-чатов, где дозвонившиеся до своих родных публикуют последние новости о ситуации в городе.

"Утром, 16 марта, соседка моей бабушки передала, что они уехали: в дом забежали военные и сказали всем уезжать, эвакуироваться, прятаться - район будут бомбить. Она также сказала: твои живы, Вова (так зовут моего деда) готовил на костре".

"Вчера знакомые сообщили, что моя бабушка вернулась в квартиру (в которой нет окон) и якобы живет там и не собирается уходить".