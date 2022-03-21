Война в Украине, день 26-й: ракетный удар по Киеву, ультиматум о сдаче Мариуполя, обстрел химического предприятия в Сумах

час назад

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Автор фото, ARIS MESSINIS / AFP Подпись к фото, Так теперь выглядит торговый центр "Ретровилль", накануне обстрелянный российскими военными

Украинские власти отвергли ультиматум о сдаче Мариуполя, по меньшей мере восемь человек погибли в результате ракетного обстрела одного из районов Киева, из-за попадания российского снаряда на химзаводе в городе Сумы произошла утечка аммиака.

Подробности - в нашем обзоре ситуации вокруг Украины в понедельник.

Украинские власти отвергли ультиматум минобороны России о сдаче Мариуполя. "Ни о каких сдачах, сложении оружия речи идти не может", - сказала вице-премьер страны Ирина Верещук.

Накануне российские власти предложили военным и иностранным наемникам сложить оружие и покинуть город (сделать это планировалось в понедельник с 10-12 часов утра по московскому времени), после чего предполагалось провести эвакуацию местных жителей, а также обеспечить пропуск гуманитарного конвоя с продовольствием и медикаментами.

Мариуполь находится на грани гуманитарной катастрофы, в городе заканчиваются запасы еды, воды и медикаментов, люди готовят еду на кострах. Подробнее о ситуации на месте можно почитать здесь.

Ракетный удар по Киеву и усиленный комендантский час

Вечером 20 марта подольский район Киева подвергся ракетному обстрелу, в результате чего был разрушен торговый центр "Ретровилль" .

Генпрокуратура Украины заявила, что в результате обстрела погибли по меньшей мере восемь человек.

Автор фото, RIS MESSINIS/AFP Подпись к фото, По меньшей мере восемь человек стали жертвами ракетного обстрела

В этот же день обломки снаряда упали в Святошинском районе Киева. Власти города сообщили о пяти пострадавших.

"Попала ракета в жилищный массив, повреждено 6 домов, 2 школы, 2 садика, 3 дома практически непригодны для проживания. Эвакуировано около 200 людей из этих домов", - рассказал глава Киевской городской военной администрации Николай Поворозник.

В Киеве снова вводят комендантский час - он начнется сегодня вечером в 20:00 и продлится до 07:00 23 марта.

"Магазины, аптеки, заправки, заведения работать завтра не будут, - объявил мэр города Виталий Кличко. - Поэтому прошу всех оставаться дома или в укрытиях - по сигналу тревоги. По городу сможет передвигаться только транспорт по спецпропускам".

Утечка аммиака на химзаводе в Сумах

В ночь на 21 марта на химзаводе "Сумыхимпром" в городе Сумы произошла утечка аммиака. По данным председателя Сумской областной государственной администрации Дмитрия Живицкого, причиной повреждения резервуара объемом в 50 тонн стал обстрел с российской стороны.

Автор фото, Dmytro Zhyvytskyy Подпись к фото, Утечку аммиака на предприятии локализовали, жертв и пострадавших нет

"В результате российского вражеского обстрела поврежден резервуар с аммиаком емкостью в 50 тонн, - написал у себя в "Телеграм"-канале Дмитрий Живицкий. - Зона поражения радиусом около 5 км"!

Утечку аммиака на предприятии локализовали около 7.15 утра местного времени.

По данным Дмитрия Живицкого, жертв и пострадавших нет, также отсутствует угроза населению.

По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), один работник предприятия получил травму.

Подразделения ГСЧС закрыли повреждение в трубопроводе и продолжают работы по осаждению аммиачного облака.

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