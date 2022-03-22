Госдума разрешила наказывать за "фейки" о работе любых органов власти РФ за рубежом

час назад

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Автор фото, Getty Images

Госдума во вторник, 22 марта, одобрила поправки, расширяющие понятие "заведомо ложной информации" о деятельности российских вооруженных сил, распространив закон на критику деятельности органов власти РФ за рубежом - за это теперь может грозить до 3 лет лишения свободы.

Поправки расширяют статью 207.3 УК РФ о так называемом распространении фейков о российских вооруженных силах (подобные публикации могут закончиться штрафом до 1,5 млн рублей, либо лишением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы до 15 лет - если распространение "заведомо ложной информации" повлечет "тяжкие последствия"). Принятые во вторник поправки предусматривают ответственность еще и за распространение "заведомо ложной информации" о работе всех органах власти РФ, исполняющих свои полномочия "за пределами территории" России.

Кроме того, аналогичным образом расширяется и статья 280.3 УК РФ об ответственности за публичные действия, дискредитирующие использование вооруженных сил РФ (здесь варианты наказания такие: штраф до 300 тыс рублей или лишение свободы на срок до 3 лет).

Критиковать можно, дискредитировать нельзя

Один из авторов документа, глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн во время заседания подчернул, что поправки касаются "только того, что происходит за пределами РФ", и "речь не идет о цензуре, наказании за инакомыслие или критике власти".

Область применения поправок единоросс пояснил так: "Если человек напишет в соцсетях, что то или иное посольство или представительство Россотрудничества работает плохо, это не подпадает под наши нормы, а если кто-то будет утверждать, что посольство России в Вашингтоне является центром сосредоточения террористов и занимается подготовкой цветных революций, то да, это будет публичная дискредитация деятельности МИД".

"Информационная война набирает обороты, [...] в распространении фейков участвуют десятки тысяч IT-специалистов", - заявила первый зампред думского комитета по законодательству и госстроительству от "Единой России" Ирина Панькина.

"События последних недель только обострили данную ситуацию и мы понимаем, что данные тенденции просто недопустимы", - заявила она.

Высылка российских дипломатов

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По словам источника Би-би-си в Госдуме, новые поправки "распространяются на сотрудников МЧС, Росгвардии и других правоохранительных органов, которые могут принимать участие в различных спецоперациях России за рубежом". "Но перечислять названия ведомств в поправках неправильно, поэтому в тексте их обобщили до всех органов власти", - пояснил источник Би-би-си.

Кроме того, собеседник Би-би-си сказал, что "зарубежные страны все чаще высылают российских дипломатов, обвиняя их в шпионаже, поэтому поток этой грязи и фейков также решили остановить".

На прошлой неделе об участии в "скоординированной акции стран Балтии" по выдворению российских дипломатов в знак солидарности с Украиной заявила Латвия - она высылает трех работников российского посольства, присоединившись к Эстонии (которая высылает трех человек) и Литве (высылает четырех человек).

Аналогичное решение приняла Болгария: МИД этой страны объявил 10 российских дипломатов "персонами нон грата". По словам болгарских властей, эти сотрудники российского посольства осуществляли в Болгарии деятельность, несовместимую с Венской конвенцией о дипломатических сношениях. А ранее, в начале марта, стало известно, что из Болгарии высылают двух российских дипломатов в связи с расследованием о шпионаже.

В начале прошлой недели словацкие СМИ написали о том, что Словакия выслала трех сотрудников российского посольства в Братиславе по подозрению в шпионаже.

В конце февраля США объявили персонами нон грата 12 российских дипломатов при ООН, объяснив это тем, что они "злоупотребили своими привилегиями проживания в стране, участвуя в шпионской деятельности".

Новые поправки о фейках вышли из леса

Ради оперативного принятия поправок российским депутатам пришлось нарушить регламент Госдумы: обычно изменения вносятся в законопроект по той же теме. Поправки, расширяющие статью о распространении фейков, внесены в законопроект, который изначально касался "уточения ответственности за уничтожение или повреждение лесных насаждений". Он был внесен правительством еще в 2021 году и до настоящего момента был принят только в первом чтении.

Но 18 марта думский комитет по законодательству и госстроительству рекомендовал принять законопроект во втором чтении. Подготовленные поправки были одобрены комитетом с помощью опросного листа.

За законопроект во втором чтении проглосовал 341 депутат, 49 были против, 14 воздержалось. Перед голосованием в третьем, итоговом чтении, не поддерживать проект закона призвал первый зампред комитета по законодательству и госстроительству Юрий Синельщиков.

Он отметил "витееватость диспозиции статьи", а также напомнил, что поправки принимаются "в грубым нарушением регламента": на них нет отзывов правительства, Верховного суда и правового управления Госдумы. После этого в третьем чтении в поддержку законопроекта высказались 340 депутатов, 3 были против, 59 парламентариев от голосования воздержались.

Накануне на вопрос Би-би-си, поддержал ли он поправки, Синельщиков сказал: "Можно, я не буду об этом говорить? Я просто не хочу играть в политику, у меня есть свое мнение, и я стараюсь его придерживаться".