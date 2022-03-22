"Это агония врага". Превратит ли российская армия Чернигов во второй Мариуполь?

31 минуту назад

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Автор фото, Getty Images

Ближайший к Киеву областной центр - Чернигов - уже три недели нещадно обстреливают российские войска. Город, который сдержал наступление на украинскую столицу, сейчас практически окружен: россияне не дают местным жителям выезжать по гуманитарным коридорам. Сколько еще продержится "северная крепость"?

Чернигов - один из самых древних городов Украины, он находится на берегах речки Десна. С утра 24 февраля, когда началась война, это направление стало одним из самых приоритетных для наступления российских войск с территории Беларуси.

От Чернигова до столицы Украины около 140 километров по прямой.

Но северный город не пропустил наступавших на свои окраины. Уже больше трех недель Черниговщина сдерживает российские войска.

Возможно, это одна из причин, по которым все более сильные обстрелы ровняют с землей городки этой области и в особенности - сам областной центр.

Держаться до последнего

"Я не знаю, где мама! Связь с ней оборвалась, а последние ее слова - "мне так и не удалось выехать из Чернигова". Киевлянка Светлана (имя изменено по соображениям безопасности) в отчаянии.

Ее мать, Евдокия Семеновна, должна была уехать из окруженного города с помощью волонтеров. Но в последний момент выяснилось, что мест в салоне автомобиля может не хватить. После этого связь оборвалась.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Спутниковый снимок Чернигова компании Maxar

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Евдокия Семеновна - коренная жительница Чернигова, она родилась в 1941-м, то есть ее детство пришлось на годы Второй мировой войны и трудное послевоенное восстановление. Она воспитала дочь и отправила ее учиться в Киев, а сама осталась в родном городе на берегах Десны.

"Перед войной ее не удалось вывезти, а после 24 февраля ни разу не было официального "зеленого коридора" для вывоза гражданских. Да и мама считала, что ей будет безопаснее оставаться в родном доме, не хотела покидать Чернигов", - рассказывает Светлана.

Пенсионерка жила не в самом центре, а около железнодорожного вокзала. Долгое время в этот район российские ракеты и бомбы не попадали. Но армия РФ разбомбила почти всю коммунальную инфраструктуру города.

Сначала пропал свет, потом - вода и газ. Евдокии Семеновне начал угрожать голод и болезни. Готовить пищу было не на чем, а магазины не работали. Большинство соседей уехали, продержаться помогали волонтеры, которые привезли немного хлеба и лекарства.

Автор фото, ДСНС Подпись к фото, Жертвы обстрела в Чернигове

Ежедневные обстрелы превратили город в настоящую сцену из фильма ужасов. Разбитые дома, трупы на улицах, огромные авиабомбы посреди дворов, пожары и костры. Они - одновременно и следы ночных бомбардировок, и признаки присутствия людей - местные жители могут приготовить себе пищу только на открытом огне.

Светлана решила любой ценой вывезти свою мать из этого "фильма ужасов". Сделать это было непросто, основные подъезды к городу контролировались российскими войсками. Когда все же удалось найти человека, готового перевезти пенсионерку в Киев, появилась проблема с отсутствием свободных мест в машине и с мобильной связью.

У этой истории есть счастливый конец, по крайней мере по состоянию на сегодня. После почти шести часов тревожного ожидания Евдокия Семеновна вышла на связь и сообщила дочке, что ей удалось выехать из областного центра и она выезжает в направлении Киева.

Далеко не все из 280 тыс. жителей Чернигова могут надеяться на такую же удачу.

Гуманитарная катастрофа

"В Чернигове практически не стихают обстрелы. Сейчас в городе отсутствует электроэнергия, почти отсутствуют связь, водоснабжение. То есть мы приближаемся к гуманитарному кризису", - рассказывает в интервью Украинской службе Би-би-си глава областной государственной администрации Вячеслав Чаус.

По его словам, город "практически окружен", но еще есть дороги - как для вывоза гражданского населения, так и для доставки в областной центр гуманитарной помощи и лекарств. Более детально говорить об этом маршруте Чаус не хочет.

Автор фото, ДСНС Подпись к фото, Результаты обстрела в Чернигове

"Он окружен практически со всех сторон, но я не хотел бы давать больше информации по этому вопросу в публичное пространство, потому что враг нас тоже читает и слушает, - говорит он и добавляет. - Все желающие, не через "зеленый коридор", не организовано, но имеют возможность покинуть город. Чем они и занимаются. На самом деле я считаю, что чем меньше гражданских людей останется в городе, тем меньше ресурсов он будет тратить и, соответственно, тем дольше проработает инфраструктура".

Постоянные бомбардировки не направлены на уничтожение каки-то военных объектов, считает глава областной администрации. Российские войска сознательно уничтожают гражданскую инфраструктуру: школы, детские сады, жилые дома и даже местный футбольный стадион, говорит Чаус.

"Мое субъективное мнение такое. [Российские войска] боятся лезть в город, потому что знают, что тут им будут оказывать надлежащее сопротивление Вооруженные силы и силы территориальной обороны. Соответственно я эти обстрелы расцениваю как агонию с их стороны. Это агония и моральное давление на население. Но им это не удастся, Чернигов выстоит", - уверен Вячеслав Чаус.

Черниговская сотня

Ситуация в небольших городах и селах на севере около границы с Беларусью тоже тяжелая, отмечает руководитель области. Уже почти месяц они находятся под оккупацией, хотя Чаус не хотел бы употреблять это слово.

"Я не могу вам точно назвать число оккупированных населенных пунктов. И я бы вообще не употреблял слово "оккупированные", я бы назвал это "территории, к которым мы временно не имеем доступа". Их вообще-то не так и много, это большинство северных территорий области, которые нам не доступны", - объясняет он.

Автор фото, Вячеслав Чаус Подпись к фото, Уничтоженная российская техника около Чернигова

На этих "недоступных территориях" также разворачивается гуманитарный кризис, поскольку туда невозможно отправить продовольствие.

Кроме того, уже фиксируются случаи похищения российскими войсками украинских руководителей и местных активистов. Но никаких фактов сотрудничества с оккупантами нет, не без гордости добавляет глава облгосадминистрации.

"На другие территории, даже те, которые мы сейчас не полностью контролируем, доставляем продукты и лекарства почти во все села и все общины. Есть исключения, это те населенные пункты, где действительно ситуация критическая, вопиющая, и у нас туда нет доступа. Надеюсь, это ненадолго", - говорит Чаус.

Больше всего страдает от обстрелов Чернигов, соседние села, а также город Нежин на север от областного центра. Именно на этой линии и удалось остановить значительные силы армии РФ, прежде всего танковые батальоны. Проломить украинскую оборону они пока не могут.

Впрочем, значительные потери несет мирное население. Руководитель области отказывается называть точную цифру: "Относительно погибших гражданских, то их несколько сотен. Только в одном Чернигове уже есть своя сотня, как я ее называю, "Черниговская сотня". Но точной цифры я вам не скажу, потому что постоянно происходят обстрелы, мы все еще достаем из-под завалов тела".

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