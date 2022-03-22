На журналиста Александра Невзорова завели уголовное дело о "военных фейках"

22 марта 2022, 16:39 GMT Обновлено 2 минуты назад

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Автор фото, NevzorovTV/Youtube

На журналиста Александра Невзорова завели уголовное дело о "военных фейках", сообщает Следственный комитет России. Поводом стали публикации об обстреле роддома в Мариуполе. Ранее стало известно по меньшей мере о семи уголовных делах, возбужденных по этой новой статье УК, принятой после начала российского вторжения в Украину.

В действиях Невзорова "усматриваются признаки преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил Российской Федерации), говорится в пресс-релизе СКР.

Ранее было известно о семи уголовных делах по новой статье УК РФ, вступившей в силу 4 марта после начала российского вторжения в Украину.

По версии следствия, 9 марта журналист опубликовал в "Инстаграме" (соцсеть была накануне запрещена в России как экстремистская) и в YouTube "заведомо ложную информацию об умышленном обстреле" российской армией роддома в Мариуполе.

"Публикации сопровождались недостоверными фотографиями пострадавших от обстрела мирных граждан. Источниками распространения этих изображений являются украинские СМИ. Министерством обороны Российской Федерации официально объявлено о ложности указанных сведений", - сказано в пресс-релизе.

Из него также следует, что следствие устанавливает местонахождения Невзорова "с целью проведения с ним следственных и процессуальных действий". Где сейчас находится Невзоров, неизвестно, но 18 марта он был в Израиле. В своем телеграм-канале он перепостил новость о возбуждении уголовного дела, но никак ее не прокомментировал.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Обстрел роддома и детской больницы в Мариуполе. Видео

Обстрел роддома

Украинские власти и западные СМИ 9 марта сообщали, что роддом был обстрелян, погибли трое мирных жителей, включая ребенка, а еще 17 человек получили ранения. На одном из фото, сделанных на месте обстрела, видно, как беременная женщина лежит на носилках. Этот кадр опубликовали многие мировые СМИ.

Сотрудник агентства Ассошиэйтед пресс, работающий в Мариуполе, со ссылкой на врачей сообщил, что беременная женщина и ребенок, попавшие под обстрел больницы, умерли. Гибель женщины подтвердил и фотограф Евгений Малолетка, чью съемку последствий обстрела роддома публиковали СМИ.

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Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что в роддоме в Мариуполе, обстрелянном российскими войсками, располагалась база батальона "Азов" (признан в России экстремистской организацией и запрещен).

В Кремле нет четкой информации о том, что случилось 9 марта с роддомом в Мариуполе, говорил представитель Кремля Дмитрий Песков: "Мы обязательно поинтересуемся у наших военных, потому что, конечно, мы с вами не имеем четкой информации о том, что там произошло. Наверняка, какую-то информацию военные предоставят".

Минобороны России утверждало, что российские военные не наносили удар по больнице в Мариуполе. "Абсолютно никаких задач по поражению целей на земле российская авиация в районе Мариуполя не выполняла, - говорил представитель министерства Игорь Конашенков. - Якобы имевший место авиаудар - полностью режиссированная провокация, для поддержания антироссийского ажиотажа у западной аудитории".

Конашенков также утверждал, что фотоснимки территории больницы якобы содержат "свидетельства двух отдельных постановочных взрывов рядом с больницей".

После обстрела роддома в Мариуполе Twitter удалил два поста посольства России в Лондоне, в которых утверждалось, что атака была сфальсифицирована. В твитах посольства содержались необоснованные заявления о том, что больница в то время не работала, а раненые женщины, изображенные на месте происшествия, были актерами.

Другие дела

Во вторник стало известно, что суд в Москве арестовал Сергея Клокова, против которого завели дело по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ о распространении "фейков" о действиях российских вооруженных сил.

Это не первое дело по новой статье, вступившей в силу вскоре после вторжения в Украину, но первый случай, когда человека отправили за решетку. Статья, по которой обвиняют Клокова, предусматривает наказание до 10 лет колонии.

Клоков - техник запасного пункта управления московского главка МВД, сообщили РИА Новости в суде. Предъявленный Клокову пункт "а" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ описывает действия, совершенные "с использованием своего служебного положения", "б" - "группой лиц или организованной группой", "д" - "по мотивам политической ненависти в отношении какой-либо социальной группы".

В сообщении СКР о деле Невзорова фигурирует только пункт "д".

На прошлой неделе стало известно о первых трех уголовных делах, возбужденных по статье о "военных фейках".

16 марта СКР сообщил, что дела завели на известного блогера Веронику Белоцерковскую (Belonika) и двух жителей Томской области. Белоцерковскую объявили в розыск, поскольку она живет во Франции, а для двух других выбрали относительно мягкую меру пресечения - запрет определенных действий.

Белоцерковская публиковала в "Инстаграме" (признан в России экстремистским и запрещен) посты, в которых, по утверждению СКР, "содержались заведомо ложные сведения" об использовании российской армии "для уничтожения городов и гражданского населения Украины, в том числе детей".

Накануне, 21 марта, СКР объявил о возбуждении уголовного дела против известного украинского журналиста Дмитрия Гордона по трем статьям, в том числе по п. "а" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ о "военных фейках".

Известно еще двух делах - против кемеровского журналиста Андрея Новашова и сотрудника МЧС в аннексированном Крыму. Об избрании им меры пресечения пока сообщений не было.

Журналист Невзоров

Невзоров - известный тележурналист и публицист. В годы перестройки он вел передачу "600 секунд" на ленинградском телевидении.

Его неоднозначная репутация связана с работой на телеканале ОРТ, который в 1990-е годы контролировал олигарх Борис Березовский.

В числе прочего Невзоров оправдывал действия советских силовиков в странах Балтии. Он также снимал фильмы о Чечне, отличавшиеся жестокими сценами.