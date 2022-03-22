Усманов утверждает, что вывел свою собственность в Британии из-под санкций

29 минут назад

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, Улишер Усманов и Владимир Путин, 2018 год

Совладелец российского концерна USM Holdings Алишер Усманов, попавший под британские санкции, говорит, что больше не владеет своими объектами недвижимости в Британии - и это может вывести эти активы из-под удара.

Как выяснила программа Би-би-си "Панорама", особняк в графстве Саррей и лондонский дом стоимостью 82 млн фунтов, принадлежавшие бывшему совладельцу британского ФБ "Арсенал", теперь переданы связанным с ним фондам.

В связи с этим возникает вопрос, насколько эффективны будут санкции, принятые в отношении российских магнатов, которые, как считается, близки к Владимиру Путине - в том числе и в отношении Усманова.

В британском правительстве утверждают, что Усманов "потерял доступ к активам" в Британии. Третьего марта, через неделю после начала войны, он попал в "черный список" российских предпринимателей.

Активы Усманова были заморожены, а ему самому запретили въезд в Британию. Британским гражданам и компаниям запрещено заключать с ним любые бизнес-сделки.

"Мы ударим по олигархам и другим людям, близко связанным с режимом Путина и его варварской войной", - заявила глава МИД Британии Лиз Трасс, когда Соединенное королевство ввело санкции.

Однако теперь в этом возникают сомнения - представитель Усманова заявил Би-би-си, что 68-летний миллиардер больше не является владельцем большой части своих бывших британских активов.

USM Holdings Усманова - это огромный конгломерат, имеющий интересы в индустрии добычи полезных ископаемых и владеющий вторым по размеру мобильным оператором в России, "МегаФоном".

Автор фото, Shutterstock Подпись к фото, Бичвуд-Хаус, район Хайгейт, cевер Лондона

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Общая стоимость активов Усманова оценивается в 14 млрд. фунтов (19 млрд долларов). Среди его британской недвижимости в списке правительства значатся роскошный дом Бичвуд-Хаус на севере Лондона (эксперты оценивают его в 82 млн фунтов) и поместье Саттон-Плейс в графстве Саррей.

По словам представителя Усманова, большая часть его собственности и яхта были безвозвратно переданы доверительным фондам.

Условия такой передачи, как правило, не могут быть впоследствии изменены учредителем.

Передав активы, Усманов перестал быть их владельцем, говорит его представитель. "Он не может управлять ими или заключать договоры по их продаже, он может пользоваться ими только на условиях аренды", - сказал представитель олигарха в комментарии программе Би-би-си "Панорама".

Усманов же, по его словам, вышел из состава бенефициаров этих фондов, передав эти позиции своим родственникам.

Обнаружить усмановские активы удалось с помощью проекта Russian Asset Tracker, созданного 27 журналистскими организациями, в том числе Би-би-си, газетой Guardian и запрещенным в России проектом OCCRP.

Журналисты нашли предположительно связанные с Усмановым активы на 2,6 млрд. фунтов, но если олигарх больше ими не владеет, то, возможно, эти активы окажутся выведенными из-под санкций. Тем же способом избежать потерь могут воспользоваться и другие связанные с Путиным бизнесмены.

"Это очень распространено в среде богатых людей, - говорит юрист и эксперт по санкциям Майкл О'Кин. - Они структурируют свои предприятия, свое личное богатство, таким образом, чтобы добиться максимальной налоговой эффективности. Часто это порождает структуры, в рамках которых они отказываются от прав собственности и контроля ради оптимизации налогов".

"Чтобы актив попал под санкции, нужно, чтобы его контролировал, или владел им, попавший под санкции человек. Чем сложнее структура собственности, тем сложнее понять, так это или нет", - говорит О'Кин.

Автор фото, Alamy Подпись к фото, Саттон-плейс в графстсве Суррей

Кто владеет Саттон-плейс

Отследить юридических владельцев названных британским правительством домов невероятно сложно. Их владелец спрятан за сложной паутиной фондов и компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских островах или острове Мэн, власти которых до недавнего времени не требовали раскрывать конечного владельца актива.

Тем не менее, Би-би-си удалось выявить два фонда, которые владели активами, и их связь с одним из давних партнеров Усманова по бизнесу.

Автор фото, Getty Подпись к фото, Фархад Мошири на матче ФК "Эвертон"

Этот человек - Фархад Мошири, владелец футбольного клуба "Эвертон", не подпавший под западные санкции. Он - совладелец USM Holdings Усманова, до войны являвшегося спонсором клуба.

У Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) есть досье на Мошири, которое вместе с другими материалами подтверждает, что Мошири был акционером компании Coney Holdings Limited, зарегистрированной на Британских Виргинских островах.

До 2014 года она владела акциями учреждения, выполняющего функции доверенного лица, под названием Sutton Place Property Unit Trust, которое владеет особняком в графстве Суррей - так непосредственно связаны особняк и Мошири.

После учреждения Sutton Place Property Unit Trust в 2005 году Усманову фондом была предоставлена кредитная линия на 6 млн фунтов. Также он являлся бенефициаром фонда Pauillac Trust, владеющего акциями в компании Hanley Limited на острове Мэн, которой принадлежит лондонский особняк, на который хочет наложить санкции правительство Британии.

Здесь мы опять видим имя Мошири. На этот раз он занимает пост директора Pauillac Properties Limited, другой связанной с фондом Pauillac компании.

Алишер Усманов отказался отвечать на вопросы о его отношении к этим двум фондам, как и о том, остается ли он их бенефициаром. Документы подтверждают, что раньше он участвовал в их работе, но кто сегодня владеет фондами, как и их собственностью, остается тайной.

Представитель Мошири заявил Би-би-си, что тот покинул пост директора Pauillac а с владеющей саррейским особняком Sutton Place Property Unit Trust Мошири не связан и никогда не был связан.

Также представитель добавил, что Мошири продал половину своей доли в USM, и продал бы больше, но это теперь запрещают российские законы. Он также вышел из состава совета директоров фонда.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Алишер Усманов на игре ФК "Арсенал"

Связанные руки

Применение офшорных схем мешает правительствам составить четкое представление о владельцах подсанкционных активов.

"Офшорные финансовые центры Британии, например Британские Виргинские острова, давно облюбованы прихвостнями Кремля и клептократами", - говорит Стив Гудрич из британского отделения НКО Transparency International.

"Сложные сети из компаний-"прокладок", созданные в этих юрисдикциях, ограничивают возможности британского правительства по внедрению этих санкций - они вынуждены заниматься этим как бы одной рукой", - говорит он.

В организации призывают правительство работать с британскими доминионами и заморскими территориями, чтобы сделать офшорные системы более прозрачными.

Представитель Усманова, впрочем, настаивает, что называть его структуры "непрозрачными" неверно и вредит его репутации как бизнесмена и филантропа.