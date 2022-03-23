28-й день войны в Украине: артобстрел Киева и отставка Чубайса

час назад

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Автор фото, Getty Images

Киев обстрелян из артиллерии, СМИ пишут об отъезде из России Анатолия Чубайса, а президент Украины Зеленский обратился к Японии с просьбой сдержать "цунами" российской войны.

Главное о войне на Украине за сегодня.

Четверо пострадавших от обстрела в Киеве

В результате обстрела российскими войсками украинской столицы утром в среду повреждены здания в Святошинском и Шевченковском районах.

Обстрелам подвергся торговый центр, дома частного сектора и многоэтажки, говорят в городской администрации.

Одно из жилых зданий уничтожено почти полностью, пишет Франс пресс. Обстрел, по информации агентства, велся из артиллерийских орудий.

Пенсионер Владимир Охрименко, находившийся в одном из поврежденных зданий, рассказал журналистам, что в первые моменты удара "ненадолго потерял сознание". Его сестра, живущая в том же доме, говорит, что чуть не задохнулась от дыма, когда в здании начался пожар.

В соцсетях утром в среду появилось сообщение, что россияне обстреляли из систем залпового огня "Град" киевский район Нивки. Корреспондент New York Times также сообщает из Киева, что обстрел выглядел как "серия взрывов, похожих на российские ракеты "Град". Эта информация не подтверждена официальными источниками.

Заместитель мэра Киева Николай Поворозник опубликовал фотографии поврежденных зданий.

Под Киевом, в Буче, Гостомеле и Ирпене, утром украинским войскам удалось взять в окружение российскую войсковую группировку, сообщает Бучанский городской совет.

"Ирпень, Буча, Гостомель, взяты в кольцо Вооруженными силами Украины. Многие деревни в оккупации, приближаются к гуманитарной катастрофе. У населения не остается продуктов, медикаментов, гигиенических товаров, детского питания", - говорится в его заявлении.

Ситуация в Мариуполе

В осажденном Мариуполе, который подвергается российским обстрелам, остается по меньшей мере 100 тысяч мирных жителей. В городе продолжаются бои.

Цифру в 100 тыс. назвали украинские власти, призвавшие Россию обеспечить условия для эвакуации этих людей.

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Ситуацию в Мариуполе в интервью Wall Street Journal, опубликованном минувшей ночью, прокомментировал донецкий бизнесмен Ринат Ахметов, владеющий двумя металлургическими комбинатами в городе.

"Российские войска превращают Мариуполь в руины, убивают мариупольцев и бомбят заводы. Ни при каких обстоятельствах эти заводы не будут работать под российской оккупацией", - сказал он.

По словам Ахметова, заводы "Азовсталь", и Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича находятся под контролем Украины благодаря героическим усилиям украинской армии.

"Я уверен, что наступит время, когда мы отстроим Украину, и я буду инвестировать все свои силы и средства, чтобы Украина восстановилась и стала сильной и процветающей страной", - сказал он.

Россию требуют исключить из G20, Зеленский обратился к Японии

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США и западные союзники обсуждают вопрос об исключении России из группы 20 наиболее экономически развитых стран, сообщают источники агентства Рейтер.

На этом фоне президент Украины Владимир Зеленский продолжает свою серию удаленных выступлений перед парламентами разных стран с целью увеличить давление на Россию на мировой арене.

В среду Зеленский обратился к парламенту Японии, которая одной из первых среди азиатских стран осудила российскую агрессию и ввела санкции.

"Ответственные государства объединяются, чтобы защитить мир. Я благодарен вашему государству за принципиальную позицию в этот исторический момент - за реальную помощь Украине", - сказал он.

"Я призываю продолжить это делать, призываю объединять усилия стран Азии, ваших партнеров, чтобы стабилизировать ситуацию, чтобы Россия искала мира и остановила цунами своего жестокого вторжения в Украину", - добавил Зеленский и призвал страну ввести эмбарго на работу в России.

Он также заявил, что российские военные готовятся провести атаки с территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС. Подробностей президент Украины не рассказал.

Также в среду Владимир Зеленский выступит по видеосвязи перед парламентом Франции.

Отъезд Чубайса

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Анатолий Чубайс покинул пост спецпредставителя президента по вопросам устойчивого развития и уехал из России. Первым об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники, позже Кремль подтвердил отставку Чубайса официально.

Российские СМИ сообщают, что Чубайса и его супругу видели в Стамбуле.

По данным агентства, Чубайс ушел в отставку по причине несогласия с начатой Путиным войной. В среду автор приватизации 90-х не разговаривал с журналистами.

Польша интегрирует украинских беженцев

Автор фото, Getty Images

Число беженцев, уехавших с Украины в страны Запада, по данным ООН, достигло 3,5 млн человек.

По числу принятых беженцев первой остается Польша (2,1 млн по данным на 22 марта) за ней идут Румыния (555 тыс.) и Молдова (371 тыс.).

"Число детей украинских беженцев в польских школах растет примерно на 10 тыс. человек в день", - заявил польский министр образования Пшемыслав Чарнек. Их общее число достигло 85 тыс., добавил он.

Для украинских учителей организуют ускоренные курсы польского языка, чтобы они могли преподавать украинским детям в польских школах.

Мэр Варшавы Рафал Тшасковский в среду заявил, что в школах города появилось около 10 тыс. новых учеников с Украины.

"Мы будем гибкими, и мы будем действовать, потому что мы хотим, чтобы все эти молодые люди, которые находятся в Варшаве, продолжили обучение", - сказал он.

На польской границе оборудованы пункты психологической помощи украинским беженцам. По оценкам ВОЗ, посттравматические проблемы с психикой могут быть у 30 тыс. из тех, кто добрался до Польши.

"Дети целыми днями в дороге, без нормальной еды и воды - они устали, они волнуются", - рассказывает представитель ВОЗ в Польше Палома Кучи.

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