Украина заявила об уничтожении российского корабля "Орск" в порту Бердянска

час назад

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Автор фото, UKRAINIAN NAVY Подпись к фото, Дым поднялся из порта Бердянска, два корабля покидают его

В порту украинского Бердянска, занятого российскими военными, утром в четверг был взорван большой десантный корабль "Орск" ВМФ России, два других корабля получили повреждения, утверждают украинские официальные лица.

Минобороны России не комментировало эти сообщения. Би-би-си не имеет возможности оперативно подтвердить их.

Украинские военные опубликовали кадры взрыва рано утром в четверг и заявили, что "Орск" был обстрелян их силами. Подробности того, что стало причиной взрыва и пожара на борту корабля, неясны.

В соцсетях появилось видео, показывающие мощный взрыв и пожар в порту Бердянска (проверить подлинность кадров не представляется возможным).

Бердянск, расположенный к западу от осажденного Мариуполя, был занят российскими военными через четыре дня после вторжения в Украину. Россия ранее заявляла, что использовала порт в качестве базы для переправки техники для своих войск.

Телеканал министерства обороны России "Звезда" в понедельник, 21 марта, сообщал, что большой десантный корабль Черноморского флота "Орск" зашел в порт Бердянска.

"Теперь доставка грузов и военной техники российской группировке на этом направлении будет занимать гораздо меньше времени. Корреспондент "Звезды" Валентин Гвоздев показал БДК "Орск" и рассказал, на что он способен", - говорилось в сюжете.

На кадрах с беспилотника, снятых корреспондентом телеканала RT, было видно, как бронетранспортер выгружают из "Орска" в порту. Бронетехника должна была использоваться для усиления российских войск, следовало из репортажа.

Видео, размещенное военно-морскими силами Украины, показывает взрывы и горящий большой корабль в порту. Украина заявляет, что "Орск" уничтожен, огонь, как сообщается, перекинулся и на другие суда, а также на склад боеприпасов и топливный терминал в порту.

На кадрах с места происшествия было видно, как два корабля на скорости покидают акваторию порта.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила украинскому телевидению, что корабль в Бердянске мог перевозить до 20 танков, 45 БТРов и 400 десантников. Она назвала его "огромной целью, которая была поражена нашими военными". Би-би-си не может независимо проверить это утверждение.

Ранее на этой неделе RT сообщал, что украинские военные неоднократно наносили ракетные удары по бердянскому порту. Корреспондент канала утверждал, что все ракеты были перехвачены российской системой противовоздушной обороны.

Автор фото, Ukrainian navy Подпись к фото, В ВМС Украины заявили, что десантный корабль "Орск" был уничтожен в Бердянске рано утром в пятницу

Бердянск имеет большое стратегическое значение - он находится между Крымом, аннексированном Россией в 2014 году, и осажденным городом Мариуполем. Некоторые из тех, кому удалось покинуть Мариуполь, прибыли в Бердянск.

Взятие Бердянска и осада Мелитополя может привести к созданию сухопутного моста из Крыма к границе с Россией (Ростовской области).

Украинские официальные лица заявили, что нападение на "Орск" имело для них символическое значение, предполагая, что корабль мог участвовать в аннексии Крыма в 2014 году.