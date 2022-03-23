Спецэфир. Отвечаем на ваши вопросы

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час назад

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Автор фото, BBC Sport

Людское горе в Украине: жертвы, миллионы беженцев, масштабные разрушения городов и сел, бои и голод в Мариуполе, оборона Киева, истории мужества, сопротивления, стойкости и боли по всей стране.

Затянувшееся наступление России, военные и людские потери и молчание о них официальных лиц, пропагандистская война и крах рубля и фондового рынка, беспрецедентные экономические санкции Запада и массовый отток иностранных инвесторов, репрессивные новые законы, бойкот мира спорта, негодование мира искусства, отъезд тысяч молодых россиян из страны и поддержка "спецоперации" тысячами других.

Президент США Байден озвучивает все новые данные американской разведки и называет президента Путина головорезом и военным преступником, Европа и США поставляют оружие Украине, отказываются от российского газа и пытаются прекратить экспорт нефти, но избегают прямого столкновения с Россией и отказываются устанавливать бесполетную зону над Украиной.

Переговоры Москвы и Киева при посредничестве Турции проваливаются, прямые переговоры буксуют, а их параметры не оглашают. Немногословный Китай дает понять, что готов поддержать Москву, в то время как на Западе говорят о новом железном занавесе.

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