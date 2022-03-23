Спецэфир. Отвечаем на ваши вопросы
Людское горе в Украине: жертвы, миллионы беженцев, масштабные разрушения городов и сел, бои и голод в Мариуполе, оборона Киева, истории мужества, сопротивления, стойкости и боли по всей стране.
Затянувшееся наступление России, военные и людские потери и молчание о них официальных лиц, пропагандистская война и крах рубля и фондового рынка, беспрецедентные экономические санкции Запада и массовый отток иностранных инвесторов, репрессивные новые законы, бойкот мира спорта, негодование мира искусства, отъезд тысяч молодых россиян из страны и поддержка "спецоперации" тысячами других.
Президент США Байден озвучивает все новые данные американской разведки и называет президента Путина головорезом и военным преступником, Европа и США поставляют оружие Украине, отказываются от российского газа и пытаются прекратить экспорт нефти, но избегают прямого столкновения с Россией и отказываются устанавливать бесполетную зону над Украиной.
Переговоры Москвы и Киева при посредничестве Турции проваливаются, прямые переговоры буксуют, а их параметры не оглашают. Немногословный Китай дает понять, что готов поддержать Москву, в то время как на Западе говорят о новом железном занавесе.
Мы просили вас присылать нам вопросы и получили несколько сотен: острых, жестких, эмоциональных и глубоких. Спасибо, что откликнулись, спасибо, что готовы искать ответы вместе с нами.
24 марта в 19 часов по Москве в спецэфире на нашем канале в YouTube будем отвечать на ваши вопросы в нашей лондонской студии вместе с нашими обозревателями и корреспондентами во Львове, Риге, Тбилиси и Бишкеке. Подключайтесь, смотрите, комментируйте и оставайтесь с нами: мы работаем для вас.
- КОНФЛИКТ: Война России с Украиной: что дальше и что будет делать НАТО?
- ЭСКАЛАЦИЯ: Путин перевел силы ядерного сдерживания в особый режим. Что это значит?
- ОЧЕВИДЦЫ: "Kак в XXI веке может быть вообще война?" Жительницы Харькова о бомбежках
- ИЗОЛЯЦИЯ: ЕС отрезал Россию от самолетов. К чему это приведет?
- ПЕРСПЕКТИВЫ: Балтийские страны готовятся к военному конфликту с Россией. Насколько он реален?