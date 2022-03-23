Умерла Мадлен Олбрайт - первая женщина на посту главы Госдепа США

23 марта 2022, 19:13 GMT Обновлено час назад

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Автор фото, Reuters

В На 85-м году жизни скончалась Мадлен Олбрайт - ветеран-тяжеловес американской политики и первая женщина в истории, возглавившая внешнеполитическое ведомство Соединенных Штатов.

Представитель госдепартамента сообщил журналистам, что Олбрайт скончалась от рака.

"Влияние, которое она оказала на это здание, ощущается каждый божий день", - добавил он

Рожденная в 1937 году в Чехословакии в семье дипломата, в США Олбрайт попала с родителями в 11-летнем возрасте, вскоре после окончания Второй мировой, а в 1957 году получила американское гражданство.

Государственный департамент она возглавила в администрации Билла Клинтона, после его победы на президентских выборах 1996 года.