Украина говорит о потоплении российского корабля в Бердянске. Главные события 29-го дня войны

час назад

Приложение Русской службы BBC News доступно для IOS и Android. Вы можете также подписаться на наш канал в Telegram.

Автор фото, Anadolu Agency

В четверг исполняется ровно месяц с начала военного вторжения России в Украину. За это время российской армии не удалось овладеть ни одним из крупнейших городов страны. В одном из немногих, оказавшихся под оккупацией, - Бердянске - украинские военно-морские силы, как они утверждают, уничтожили российский большой десантный корабль.

По оценкам экспертов, у Украины пока достаточно сил, чтобы держать оборону по ключевым направлениям, а местами и для контратаки.

В частности, по данным американских разведслужб, под Киевом украинская армия оттеснила российские войска на расстояние 55 км от центра города и грозит взять их в окружение.

Между тем боевые действия продолжаются. В ночь на четверг российская армия снова вела обстрелы Киева, Харькова, Чернигова и Мариуполя.

В четверг должны работать семь гуманитарных коридоров, в том числе из осажденного Мариуполя в Запорожье, сообщила министр реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

По данным ВСУ, в ночь на четверг российские самолеты совершили 250 боевых вылетов с целью нанесения ударов по военным и гражданским объектам. Это рекордный показатель с начала войны, говорят в генштабе Украины.

В условиях военных действий Би-би-си не может проверить точность этой информации.

Последнее развитие на фронтах

Утром в четверг ВМС Украины сообщило об уничтожении российского десантного корабля в порту Бердянска.

"В захваченном Россией порту Бердянск уничтожен большой десантный корабль "Орск" Черноморского флота захватчиков", - заявило ведомство на своей странице в "Фейсбуке".

В социальных сетях появляются фотографии и видеозаписи, на которых виден военный корабль в клубах черного дыма.

Автор фото, SOPA Images Подпись к фото, Так выглядит сегодня Мариуполь

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

В ночь на четверг украинская сторона также заявила, что Россия стягивает к границам Украины дополнительные подразделения. В частности, активность наблюдается в Гомельской области на границе с Беларусью, куда, по сведениям Вооруженных сил Украины, перебрасываются части Восточного военного округа и воздушно-десантных войск.

В ВСУ предпринимаемые действия связывают с большими потерями, которые несет российская армия.

"По имеющейся информации, с целью восстановления потерь 144-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии Западного военного округа в военных комиссариатах Смоленской области активизированы меры по заключению контрактов. Для доукомплектования оккупационных подразделений также привлекаются военнослужащие, возвращающиеся после командировки из Сирии", - говорится в сводке генштаба.

Точные цифры потерь с российской стороны неизвестны. Единственный раз информация оглашалась минобороны 2 марта, тогда сообщили о 498 погибших российких военных.

Однако, по оценкам украинского командования и НАТО, на данный момент речь идет о 9-15 тыс. убитых, а с учетом раненых российские потери могут составлять 30-40 тыс. человек.

Между тем, по информации минобороны России, которую Би-би-си не может оперативно проверить, в ночь на четверг российская армия полностью захватила город Изюм - райцентр в Харьковской области.

Население Изюма составляет всего 50 тыс. человек, но город является важным железнодорожным узлом.

Законные власти Изюма сообщают, что бои за город продолжаются.

Экстренные саммиты

Автор фото, AFP Подпись к фото, Главы стран-членов НАТО приехали в Брюссель для участия в экстренном саммите, посвященном ситуации в Украине

В четверг в Брюсселе экстренные заседания проведут сразу несколько крупнейших международных альянсов - G7, НАТО и Евросоюз.

Президент США Джо Байден намерен принять участие во всех встречах, и ожидается, что он объявит о новом пакете санкций против России.

Также ожидается, что руководство НАТО одобрит переброску дополнительного контингента в страны Восточной Европы, входящие в блок.

Также международные партнеры согласуют дальнейшую военную помощь Украине.

На данный момент известно, что Британия предоставит ей еще 6000 противотанковых ракет, Швеция - еще 5000, а Германия - еще 2000 противотанковых гранатометов.

В НАТО не исключают, что Россия может начать атаковать колонны с военной помощью для Украины, и проработка возможных вариантов ответа на эти действия Москвы также включена в повестку сегодняшнего саммита.

Кроме того, НАТО не исключает, что Россия может применить химическое оружие в Украине, и ответ альянса на это также будет обсуждаться в четверг.

Новые санкции против России

Автор фото, AFP Подпись к фото, Основатель "Тинькофф-банка" Олег Тиньков попал под санкции Великобритании

В четверг Великобритания расширила санкции против России. На этот раз заморожены активы Альфа-банка, Газпромбанка, Россельхозбанка. Под санкции, кроме того, попали АЛРОСА, РЖД и другие.

Из физических лиц в санкционный список попали глава Сбербанка Герман Греф, основатель "Тинькофф-банка" Олег Тиньков, давний бизнес-партнер Романа Абрамовича и экс-глава Millhouse Евгений Швидлер и многие другие (всего - 33 человека).

Между тем впервые за долгое время возобновились торги на Московской бирже.

Торговая сессия идет с некоторыми ограничениями. Торги начались с акций 33 компаний, входящих в индекс Московской биржи, - в основном это крупнейшие российские компании, например, ВТБ, "Лукойл", "Магнит" и другие.

Через несколько часов после открытия торгов индекс Мосбиржи вырос почти на 9,5%. На этом фоне рубль немного укрепился к евро и доллару.

Вашингтон готовится к любому сценарию

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Западные специалисты напоминают, что Советский Союз разрабатывал масштабную программу по производству биологического оружия, и все эти разработки перешли к России

По данным New York Times, в первые дни войны в Украине Белый дом создал рабочую группу под названием "команда тигров", которая отрабатывает ответные шаги на возможные сценарии дальнейшего поведения Москвы.

США не исключают, что Россия может прибегнуть к использованию оружия массового поражения - химического, биологического или ядерного.

Группа специалистов собирается три раза в неделю. Она также разрабатывает варианты действий на случай нападения России на другие страны, включая Молдову и Грузию.

Накануне глава НАТО Йенс Столтенберг предупредил, что Россия должна прекратить свою опасную ядерную риторику и понять, что ядерную войну ей не выиграть.

Чтобы продолжать получать новости Би-би-си, подпишитесь на наши каналы: