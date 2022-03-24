Новые санкции после месяца войны. Кого включили в списки США и Британии и что им грозит

11 минут назад

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Автор фото, Sergei Konkov/TASS Подпись к фото, Архивное фото - Герман Греф и Олег Тиньков

Спустя месяц с начала вторжения России в Украину США и Великобритания расширили санкции. В оба списка попал президент Сбербанка Герман Греф. В американском списке также оказались Госдума и ее депутаты, а в британском - банкир Олег Тиньков и менеджеры Сбербанка. Больше санкций, меньше санкций - уже неважно, считают аналитики.

В четверг сначала Великобритания опубликовала новый санкционный список, а вслед за ней это сделали и США.

В американском списке оказались 328 депутатов Госдумы, а также сама нижняя палата российского парламента. Ранее ЕС и Великобритания также вводили санкции против депутатов Госдумы.

США ввели санкции против нескольких десятков оборонных предприятий - например, завода "Вымпел".

В американском и британском списках оказался Греф. Он включен в SDN list (Specially designated nationals list). Это блокирующие санкции - замораживаются активы, с попавшими под них людьми и компаниями запрещается вести какие-либо дела и заключать сделки. Физлицам, попавшим в SDN, также запрещается въезд на территорию США.

Против самого Сбербанка США и ранее вводили санкции, но не такие жесткие, как против ВТБ, Совкомбанка и банка "Открытие". В первый же день вторжения, 24 февраля, Вашингтон ввел в отношении крупнейшего российского банка ограничения по корреспондентским и платежным счетам (correspondent and payable-through account sanctions), эти санкции блокирующими не являются.

В американский список также попали миллиардер Геннадий Тимченко, его жена и дочь, а также его компании и яхта, которую США связывают с ним. Под американские санкции попали и два десятка членов правления Совкомбанка, ранее оказавшегося в санкционном листе.

Би-би-си рассказывает, кто попал под новые санкции и с какими ограничениями теперь может столкнуться.

Герман Греф, президент Сбербанка

Какие санкции ввели? Заморозка активов и запрет на поездки в Великобританию и США.

За что? Британцы не дают прямого обоснования санкций в отношении Грефа. Американцы же пишут, что Греф не только управляет крупнейшим российским финансовым институтом, но также управляет большим количеством компаний, которыми владеет "Сбер".

Американцы напоминают, что Греф был советником Владимира Путина и занимал различные должности при нем (начиная с мэрии Петербурга), а в 2000-2007 годы занимал пост министра экономического развития. Выглядит это так, как будто США ввели санкции против Грефа за всю его карьеру, связанную с руководством России.

Британцы уточняют, что цель санкций побудить Москву прекратить действия, дестабилизирующие Украину или угрожающие территориальной целостности, суверенитету или независимости страны.

Греф - президент и председатель правления Сбербанка ("Сбера"), санкции против которого Великобритания ввела еще 1 марта, заявив, что банк причастен к получению выгоды от российского правительства, которое владеет контрольным пакетом его акций. США также уже ввели санкции против "Сбера".

Лев Хасис, первый заместитель председателя правления Сбербанка

Какие санкции ввели? Заморозка активов и запрет на поездки в Великобританию.

За что? В британские списки попали вслед за Грефом и несколько топ-менеджеров "Сбера". Как и в случае Грефа, прямого обоснования введения санкций минфин Британии не указал, сославшись на ранее введенные ограничения.

Еще до начала военных действий в Украине, 15 февраля, банк сообщил, что Хасис покинет правление банка с 1 июня 2022 года и станет президентом и председателем совета директоров создаваемого "Сбером" ecommerce-холдинга, а также продолжит сотрудничество с банком в качестве консультанта.

Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка

Какие санкции ввели? Заморозка активов и запрет на поездки в Великобританию.

За что? Минфин Британии опять же ссылается на ранее введенные санкции.

Олег Тиньков, основатель группы "Тинькофф"

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Какие санкции ввели? Великобритания ввела против Тинькова санкции, которые ограничивают движение транспорта, связанного с ним. Пока заморозки активов или запрета на въезд в страну нет.

США пока санкции Олега Тинькова не вводили. Пока ни одна западная страна не ввела санкции и против банка "Тинькофф".

Судам, находящимся в собственности, контролируемым, зафрахтованным или эксплуатируемым физическим лицом, запрещено заходить в порты Великобритании. Аналогичный запрет касается связанных с фигурантом самолетов - им нельзя приземляться в Великобритании и пролетать над территорией страны. Они могут быть задержаны. Кроме того, запрещено регистрировать суда и самолеты в соответствующих реестрах, а их текущая регистрация может быть отменена.

Причина? Как отмечается в постановлении министерства финансов Британии, Тиньков - известный российский бизнесмен, который "был вовлечен в получение выгоды от правительства РФ и его поддержку" в качестве владельца и главы TCS Group Holding PLC и входящего в него банк "Тинькофф". Британское правительство считает, что эти две организации имеют стратегическое значение для правительства России.

В Tinkoff Group сообщили, что новые санкции затрагивают Тинькова как частное лицо и не окажут влияния на деятельность банка "Тинькофф". Там также напомнили, что бизнесмен не является контролирующим акционером группы или банка "Тинькофф" (он покинул пост председателя совета директоров группы в 2020 году), а также не является лицом, принимающим решения или оказывающим существенное влияние на компании группы.

После вторжения российских войск в Украину Тиньков выступил против войны, заявив, в частности, что государства должны тратить деньги на лечение людей и научные исследования, а не на военные действия. Однако ранее предприниматель высказывался и в поддержку Путина, в том числе он говорил: "Я за Путина, я считаю, что его нужно сделать императором, потому что в этой стране никакая демократия никогда не приживется".

Анастасия Стогней, корреспондент Би-би-си

"Больше санкций, меньше санкций - уже в принципе неважно", - рассуждает в разговоре с Би-би-си на условиях анонимности старший аналитик брокера из топ-5 в России.

Он напоминает, что новые британские санкции разделены на две категории. Против банков - не только против Сбербанка, но и против Альфа-банка, Россельхозбанка, Газпромбанка и "СМП банка". И против их топ-менеджмента и акционеров.

Как эти санкции скажутся на стабильности банков?

Скорее всего, ничего серьезного не будет, считает собеседник Би-би-си: попавшие под санкции банки либо не ведут бизнес в Британии и не имеют там активов (как Россельхозбанк), либо связаны с этой страной опосредованно.

Персональные санкции - против Грефа и Тинькова - тоже не должны сказаться на банках, особенно в последнем случае, считает аналитик.

Как напоминают в самом банке, Тиньков не является лицом, принимающим решения в банке. Он перестал быть контролирующим акционером банка еще в январе 2021 года на фоне болезни. С тех пор банком руководит британец Оливер Хьюз. Так что персональные санкции ни на банке, ни на его клиентах не скажутся, заявляют в банке.

Скорее всего, такая же ситуация будет и с эффектом санкций против Грефа, потому что они "очень персональные". В тексте британских санкций сказано, что против него введены ограничения на поездки и заморозка активов (asset freeze, travel ban).

В тексте санкций США говорится, что все активы Грефа (и других попавших под санкции лиц) в США заблокированы и никакие сделки американцев с ними невозможны.

А что санкции значат для клиентов банков?

В Альфа-банке заявили, что банк приостанавливает расчеты с контрагентами в Великобритании (получается, если раньше держатель карты Альфа-банка мог переслать деньги на британский счет по SWIFT, то теперь не сможет). Также могут возникнуть сложности с конвертацией фунтов. В остальном банк будет работать как обычно, рассчитывают его сотрудники.

В Газпромбанке и "СМП банке" на этот вопрос Би-би-си пока не ответили, в Россельхозбанке говорят, что никак последствия не ожидают, "поскольку у банка нет активов в Великобритании".

Собеседник The Bell допускает, что эти банки также столкнутся с теми же ограничениями, что и Альфа-банк (сложности с конвертацией фунтов и платежами британским контрагентам). Другой вопрос, что для их клиентов все это, скорее всего, не очень актуально.

Иван Сечин, сын главы "Роснефти" Игоря Сечина

Какие санкции ввели? Заморозка активов и запрет на поездки в Великобританию.

За что? Минфин Британии ссылается на санкции, введенные в отношении России в 2019 году, цель которых - побудить Москву прекратить действия, дестабилизирующие Украину или угрожающие территориальной целостности, суверенитету или независимости страны.

Иван Сечин занимает должность первого заместителя директора департамента совместных проектов на шельфе "Роснефти". Его отец - главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин - считается человеком из ближайшего окружения Путина и находится под различными санкциями с 2014 года.

Полина Ковалева, предполагаемая приемная дочь Сергея Лаврова

Какие санкции ввели? Не указано. Санкции ввела Великобритания.

За что? Как отмечается в документе британского минфина, "существуют разумные основания подозревать, что Полина Ковалева связана с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым посредством отношений с ним ее матери".

Сам Лавров, как указывает британское ведомство, являясь высокопоставленным членом российского правительства и одним из ключевых лиц, принимающих решения, "участвует в попытках России дестабилизировать ситуацию в Украине".

Как сообщали ранее СМИ, Ковалева может быть приемной дочерью Лаврова, который якобы долгое время состоит в отношениях с ее матерью Светланой Поляковой.