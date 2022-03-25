Война в Украине, день 30-й: за месяц боевых действий погибли 135 детей, жители Мариуполя голодают

20 минут назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В ночь на пятницу в пригородах Киева работали пожарные расчеты

В ночь на пятницу существенных изменений в оперативной обстановке в Украине не произошло. По многим направлениям велись бои местного значения, продолжались обстрелы украинских городов.

Подробности - в нашем обзоре ситуации в пятницу.

Глава администрации Харькова сообщил, что за последние сутки по городу было нанесено порядка 55 ударов с применением реактивных систем залпового огня "Град" и "Ураган". Среди прочих объектов был обстрелен местный аэропорт и пункты выдачи гуманитарной помощи. Сообщается о шести погибших мирных жителях, 17 человек пострадали.

Также в пятницу Генпрокуратура Украины обновила данные о погибших детях: к 25 марта в результате обстрелов украинских городов российскими войсками погибли 135 детей, 184 ребенка получили ранения разной степени тяжести.

В условиях войны Би-би-си не может оперативно проверять информацию, которую сообщают официальные лица.

Данные Украины за минувшие сутки

Автор фото, EPA Подпись к фото, За время вторжения России в Украине уже погибло 135 детей. Вот так - пустыми колясками - их оплакивают на центральной площади во Львове

Британские и американские разведслужбы подтвердили информацию украинского командования об уничтожении большого десантного корабля "Саратов" Черноморского флота России в порту оккупированного российскими войсками Бердянска. Сообщается также об ущербе, нанесенном еще двум кораблям.

По данным украинской стороны, впервые с начала войны Украина и Россия провели полноценный обмен военнопленными. По десять солдат с каждой стороны вернулись в свои расположения. Также 11 российских гражданских моряков, спасенных с судна, затонувшего вблизи Одессы, были обменены на 19 украинцев с захваченного Россией корабля.

Министерство обороны Великобритании в своем ежедневном анализе хода войны сообщает, что украинцам удалось вернуть под свой контроль города и оборонительные позиции восточнее Киева на расстоянии до 35 км от столицы.

Британские военные также прогнозируют, что украинская армия продолжит и контрнаступление на аэродром Гостомель к северо-западу от Киева.

Мэр города Борисполя, расположенного рядом с одноименным международным аэропортом украинской столицы, снова призывает мирных жителей уходить в безопасные места, чтобы облегчить задачу украинской армии на случай атаки российских войск.

В пятницу Владимир Борисенко заявил, что на его призыв уже откликнулись около 20 тысяч жителей, они покидают город. В среднем население Борисполя составляет чуть более 60 тысяч человек.

Мариуполь в кольце и в огне

Автор фото, Reuters Подпись к фото, По данным горсовета Маруиполя, под обломками городского драмтеатра в результате российского обстрела погибои около 300 человек

Городской совет Мариуполя сообщил в пятницу, что в результате бомбардировки Мариупольского драмтеатра погибли около 300 человек.

"От очевидцев появилась информация о том, что в Драматическом театре Мариуполя в результате бомбардировки российским самолетом погибло около 300 человек", - говорится в сообщении горсовета.

Мариупольский драмтеатр, в подвале которого жители города укрывались от бомбежек, был разрушен 16 марта. Украинские власти обвинили в ударе по театру российских военных. Минобороны России утверждает, что наносит удары только по объектам военной инфраструктуры.

Ранее на этой неделе президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что в осажденном российскими войсками Мариуполе остаются до 100 тысяч человек - без еды, воды и лекарств.

В социальных сетях появляются сообщения о первых случаях голодной смерти в осажденном городе.

У Би-би-си нет возможности проверить эту информацию. Однако Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила, что возможности доставлять жизненно необходимую гуманитарную помощь в Мариуполь по-прежнему нет.

Автор фото, Anadolu Agency

Вице-премьер Украины Ирина Верещук сообщила, что в пятницу украинская сторона надеется обеспечить жителям Мариуполя гуманитарный коридор, по которому можно будет покинуть город на частном автотранспорте.

По разным оценкам, в подвалах города остаются около 100 тысяч человек. Уже несколько недель они живут без света, воды и тепла, а сейчас и острой нехваткой продовольствия.

Данные России за минувшие сутки

В ходе ежедневного утреннего брифинга официальный представитель российского минобороны Игорь Конашенков заявил, что российские войска в Донецкой области за ночь продвинулись на 4 км и захватили Батманку, Михайловку, Красный Партизан, Ставки и Троицкое.

Также, по его словам, в ходе ночных вертолетных налетов были уничтожены 24 единицы украинской боевой техники, включая 7 танков, 5 БМП и 3 БТР.

По утверждениям российского минобороны накануне вечером ракетами морского базирования "Калибр" была также уничтожена крупнейшая из оставшихся у украинской армии топливных баз в Калиновке под Киевом, с которой, по словам Конашенкова, велось снабжение войск в центральной части страны.

Газовый бойкот

США и Евросоюз подписали соглашение о поставках в Европу не менее 15 млрд кубометров сжиженного природного газа до конца года.

Стороны представляют это соглашение как один из вариантов сокращения импорта газа из России, которая обеспечивает около 40% потребностей ЕС в этом виде топлива.

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

15 млрд кубометров - лишь малая часть того, что потребляет Евросоюз. В 2021 году, по данным Международного энергетического агентства, Евросоюз импортировал из России 155 млрд куб. м газа. Но в этом году после российской агрессии против Украины ЕС поставил цель до конца года снизить потребление российского газа на две трети. Ему осталось найти еще около 100 млрд кубометров газа из других источников или научиться обходиться без них.

15 млрд кубометров американского газа - это шаг в этом направлении, но все равно остается довольно большая дыра - почти 90 млрд.

Попытки заместить российский трубопроводный газ сжиженным наталкиваются на два препятствия: во-первых, возможности большинства производителей пока на пределе. Катар, например, утверждает, что не сможет существенно нарастить поставки в Европу. А во-вторых, мощности терминалов регазификации в Европе тоже ограничены, они не смогут переработать такие объемы СПГ, даже если бы их удалось где-то найти.

Сможет ли прожить Европа без российского газа, мы подробно описывали еще до войны, вот здесь:

А это карта российских газопроводов.

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