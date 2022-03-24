"Полное единство": главное из выступлений лидеров на саммите НАТО

28 минут назад

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На саммите НАТО в Брюсселе лидеры стран альянса обсуждают ответ на вторжение России в Украину. Президенты и премьер-министры, в частности, рассуждают, как еще помочь Украине, и решают, как изменится европейская и мировая системы безопасности в ближайшее время.

Мы собрали самое важное из выступлений на саммите президента США Джо Байдена, британского премьера Бориса Джонсона и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

Байден: полное единство

Автор фото, Reuters

Президент США Джо Байден на своей пресс-конференции в Брюсселе одобрил инициативу исключения России из "Большой двадцатки".

"Мой ответ - да, решение - за "двадцаткой", - сказал Байден, отвечая на вопросы журналистов.

Кроме того, Байден предположил, что на саммиты G20 можно было бы пригласить Украину - в том случае, если Россию исключить не получится.

"Я поднял вопрос, что если это нельзя сделать [исключить Россию], если [председательствующая в G20] Индонезия и другие не согласятся, то, на мой взгляд, надо, чтобы Украина тоже посещала эти встречи", - сказал президент США.

Основной частью послания Байдена был призыв стран альянса к единству.

"Путин думал, что НАТО разделится. По моим разговорам с ним мне было ясно, что он не рассчитывал, что мы сохраним единство", - сказал президент США. - Он получил ровно обратное тому, на что рассчитывал, начиная вторжение. Страны НАТО сегодня едины, как никогда".

В ответ на вопрос о том, что нужно сделать для сдерживания российского президента, Байден сказал, что надеется на эффект санкций.

"Поддержание санкций - сделать больнее - удостовериться, что и месяц спустя мы продолжим то, что делаем сегодня. Это его и остановит", - сказал Байден.

"Если вы - Путин, и вы думаете, что Европа через месяц сломается, то за этот месяц вы будете способны выдержать что угодно - мы должны сохранять полное единство", - добавил президент США.

Джонсон: больше оружия для ВСУ

Автор фото, Anadolu Agency

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Британский премьер Борис Джонсон на своей пресс-конференции признал, что странам НАТО будет трудно обеспечить Украину оружием "надлежащего качества и нужного количества" для защиты от российского вторжения.

Джонсон пообещал, что Британия и согласные с ее оценкой ситуации союзники по НАТО продолжат наращивать поставки оружия в Украину. Соединенное Королевство перешлет ВСУ еще 6000 ракет помимо других вооружений.

Одновременно Джонсон призвал наращивать санкционное давление на Россию, подчеркнув, что под британские санкции попало более тысячи частных лиц и компаний.

"Это только начало", - сказал премьер.

"Мы хотим донести до Путина, что Украина не в одиночестве. Мы поддерживаем людей Киева, Мариуполя, Львова и Донецка. - сказал Джонсон. - Как говорил сам президент Зеленский, народ Украины должен победить, а Путин - потерпеть поражение", - добавил Джонсон.

Выполнить просьбы Владимира Зеленского о предоставлении Украине танков и самолетов НАТО было бы, по словам Джонсона, сложно с логистической точки зрения.

Джонсон также проеомментировал заявление пре-секретаря Путина Дмитрия Пескова о том, что он "является самым активным участником антироссийской гонки" на Западе.

"Абсолютно нет, только не я. Я думаю, что, скорее всего, я являюсь первым британским премьер-министром по имени Борис", - сказал Джонсон.

"Но я думаю, мы все согласны, что то, что делает Владимир Путин - то, куда он сейчас ведет Россию, это катастрофа, и что его вторжение на Украину - бесчеловечность и варварство", - добавил британский премьер.

Столтенберг: Путин совершил ошибку

Автор фото, Getty Images

"Президент Путин сделал большую ошибку, начав войну против независимой, суверенной нации. Он недооценил силу украинского народа, храбрость украинского народа и его вооруженных сил, и столкнулся с гораздо более сильным сопротивлением, чем ожидал", - заявил в своем обращении к лидерам стран альянса генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Он сказал, что агрессия России может потребовать существенной перестройки систем военного сдерживания в Европе в долгосрочной перспективе, и основы этой системы закладываются на нынешнем саммите.

"Факт в том, что мы столкнулись с самым серьезным кризисом безопасности нашего поколения", - сказал он.

"Сегодняшняя встреча покажет важность объединения Европы и Северной Америки перед лицом этого кризиса. Мы - самый сильный в мире альянс, и пока мы вместе, мы в безопасности", - добавил генсек.

Отдельно Столтенберг подчеркнул, что силы НАТО не планируют принимать участия в войне:

"Мы обеспечиваем Украину продвинутыми системами ПРО, противотанковыми вооружениями, патронами и топливом. Союзники оказывают Украине поддержку во многих разных областях. Однако нужно ясно сказать. что мы не будем посылать силы НАТО для участия в конфликте - ни на земле, ни в воздухе. Это решение обсусловлено тем, что на нас лежит ответственность за нераспространение этого конфликта за пределы Украины, чтобы он не привел к еще более сильным страданиям, смертям и разрушениям".

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