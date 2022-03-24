Не надо произносить слово "рынок": как прошел первый день торгов на Мосбирже

Анастасия Стогней

Би-би-си

8 минут назад

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Автор фото, Getty Images

Сегодня спустя почти месяц - это самый долгий перерыв в истории - открылись торги акциями российских компаний на Мосбирже. Вопреки ожиданиям многих, рынок не рухнул в первые же секунды а напротив, завершил короткий торговый день ростом на 4,43%. Рассказываем, почему это произошло.

Торги прошли спокойно. С самого открытия индекс Мосбиржи рос, на пике поднимаясь на 11,8% над значениям предыдущего закрытия (оно было 28 февраля). Короткая торговая сессия - с 9:50 до 14:00 по московскому времени - закончилась ростом почти на 4,5%.

"Рынок открылся лучше ожиданий", - считает старший аналитик АТОН Михаил Ганелин.

Сошлось сразу несколько факторов. "За месяц эмоции улеглись, цены на сырье поднялись при по-прежнему слабом рубле, наконец, у российских инвесторов осталось не так много инструментов для защиты от инфляции", - рассуждает он в разговоре с Би-би-си.

"Людям некуда девать рубли, биржа становится единственной альтернативой депозитам", - соглашается главный аналитик крупного банка.

В сегодняшних торгах участвовали акции всего 33 компаний - это все акции, входящие в индекс Мосбиржи, за исключением десяти, которые прошли первичное размещение (IPO) на иностранной бирже и только вторичное - в России. Это, в частности, головная структура банка "Тинькофф" TCS Group, X5 Retail Group (бренды "Пятерочка", "Карусель", "Перекресток") и Ozon. В таком же формате торги пройдут и в пятницу 25 марта.

Лидеры роста и падения

Сначала все бумаги открылись сильным ростом на 10-20%, за исключением очевидных аутсайдеров вроде попавшего под санкции ВТБ и оставшегося без части самолетов и маршрутов "Аэрофлота". Был ажиотажный спрос, говорит Ганелин из АТОНа.

Затем наступила коррекция, инвесторы стали более рационально выбирать, что оставить, а что продать. По итогам дня лучше всего, как и предсказывали аналитики, сегодня чувствовали себя бумаги компаний-экспортеров.

Лидерами роста стали производитель удобрений "ФосАгро" (плюс 26,6% к прошлому закрытию), Татнефть (плюс 20,1%) и газовая компания Новатэк (плюс 18,5%). Лидерами падения - "Аэрофлот" (минус 16,4%), поставщик электроэнергии "Интер РАО" (минус 6,9%) и "Транснефть" (минус 6%).

Эта картина отражает интерес инвесторов не столько к конкретным компаниям, сколько к секторам, размышляет Ганелин: "пока рынок был закрыт, аналитики советовали покупать экспортеров. Из конкретных компаний в рекомендациях постоянно фигурировал экспортер удобрений "ФосАгро" - неудивительно, что он стал лидером роста".

Сохранятся ли все эти тенденции, в том числе к росту рынка в целом, сказать сложно. Все опрошенные Би-би-си эксперты сходятся в том, что в ближайшее время рынок будет очень волатильным - то есть, его ждут сильные колебания.

В чем подвох

Сегодняшний рост рынка происходил не в условиях «чистого эксперимента». Дело не только в том, что торговля шла очень ограниченным набором бумаг - около 15% всех размещенных на Мосбирже.

Во-первых, до торгов не допустили иностранных инвесторов. Это серьезный фактор: нерезиденты держат больше половины находящихся в свободном обращении акций на российском рынке, напоминает в аналитической записке руководитель отдела торговли акциями АТОН Элбек Далимов. При этом именно они "точно должны были продавать" бумаги, считает он. Такого же мнения придерживается и экономист Андрей Мовчан в разговоре с Би-би-си.

Во-вторых, были запрещены "короткие" продажи (когда акции берут в долг у брокера в надежде, что они подешевеют, продают, а потом покупают подешевевшие акции и возвращают в долг).

А вот ожидавшихся активных вмешательств со стороны государства скорее всего не было. Такой точки зрения придерживается Ганелин из АТОНа и два аналитика крупных банков, которые говорили с Би-би-си анонимно. В пользу этого говорит и отчет самой Мосбиржи: больше половины сделок (58% от объема торгов) на рынке сегодня заключили физлица.

"Вряд ли мы увидели "эффект триллиона", все же рост был на ажиотажном спросе", - соглашается управляющий активами БКС Мир инвестиций Виталий Громадин.

О том, что главным инвестором может стать государство, стали говорить после того, как правительство поручило Минфину направить 1 трлн рублей на выкуп акций в 2022 году.

Автор фото, Getty Images

Тем не менее, опрошенные WSJ аналитики сходятся в том, что по итогам первого дня торговли сделать однозначный вывод о состоянии российской экономики и финансового рынка невозможно. Советник президента США по национальной безопасности Далип Сингх и вовсе назвал открытие "потемкинским".

"В росте рынка нет совершенно ничего удивительного, это искусственно манипулируемый рынок, поэтому он так и будет себя вести", - категоричен в разговоре с Би-би-си экономист Андрей Мовчан.

Он объясняет свою логику так: рынок должен обеспечивать эффективный приток средств инвесторов от менее эффективных компаний к более эффективным. Российский рынок, считает Мовчан, эту функцию сейчас не выполняет.