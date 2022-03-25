Россия второй раз назвала свои потери в войне: погиб 1 351 военнослужащий

27 минут назад

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Генштаб России второй раз за время вторжения в Украину огласил данные о боевых потерях - погибли 1 351 человек, ранены - 3 825 военных. Это вторая официальная оценка России своих потерь. 2 марта министерство обороны заявило о 498 погибших в Украине российских военных.

"К сожалению, в ходе специальной военной операции есть потери среди наших боевых товарищей. На сегодня погибли 1 тысяча 351 военнослужащий, 3 тысячи 825 получили ранения", - сообщил начальник главного оперативного управления российского генштаба Сергей Рудской на брифинге в пятницу.

Россия второй раз за время вторжения в Украину оглашает официальные данные о своих потерях.

2 марта представитель министерства обороны России заявил, что после 24 февраля в Украине погибли 498 российских военнослужащих.

Украина утверждает, что погибли более 14 тысяч российских военных. Минобороны России не комментировало эти цифры. Би-би-си не имеет возможности независимо проверить заявления о потерях.

Безвозвратные потери украинской армии и нацгвардии генерал Рудской оценил в 14 тысяч человек. Украинские власти не подтверждают эти данные.

Второй за месяц войны отчет о потерях российской армии в Украине прозвучал не в начале брифинга. Сначала генералы Игорь Конашенков и Рудской говорили о том, что боевые действия идут по плану, разработанному Москвой.

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"Специальная военная операция проводится строго по утвержденному плану", - сказал Конашенков.

Минобороны Британии в своем ежедневном отчете ранее оценило военную обстановку иначе. По его данным, Украине удалось вернуть под свой контроль города и оборонительные позиции восточнее Киева на расстоянии до 35 км от города.

Британские военные разведчики прогнозируют, что украинская армия продолжит и контрнаступление на аэродром Гостомель к северо-западу от Киева. На юге Украины российская армия продолжит попытки обойти Николаев и дальше двигаться на Одессу, но этому по-прежнему мешает сопротивление украинцев и проблемы с тыловым обеспечением, говорилось в отчете.

Рудской же заявил на брифинге, что "наступательные действия" России осуществляются на различных направлениях, российскими войсками "заблокированы Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев", "под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области".