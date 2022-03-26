Новое обострение в Карабахе: от отключения газа до взятия высоты

37 минут назад

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Автор фото, Anadolu Agency Подпись к фото, Российские миротворцы с ноября 2020 года находятся в Карабахе

В Карабахском конфликте на этой неделе началось новое обострение. Обе стороны подтверждают, что азербайджанские военные смогли взять населенный пункт и высоту в зоне конфликта.

После войны осенью 2020 года в зоне Карабахского конфликта и на границе между Арменией и Азербайджаном продолжались перестрелки, в которых стороны обвиняли друг друга.

На этот раз азербайджанской стороне удалось взять высоту и село, которые, по словам МИД Армении, находятся в зоне ответственности российских миротворцев. Их Россия ввела в Карабах после 44-дневной войны. Российские миротворцы находятся между позициями азербайджанских и армянских войск.

По данным армянской стороны, столкновение началось в четверг, когда азербайджанские войска вошли в село Парух (Фарух). Кроме того, армяне эвакуировали население из села Храморт (в Азербайджане это село называется Пирляр).

В пятницу власти непризнанной Нагорно-Карабахской Республики заявили, что Азербайджан применил ночью турецкие беспилотники "Байрактар". МИД Армении заявил, что ожидает от российских миротворцев, что те "примут меры по обеспечению немедленного вывода вторгшихся подразделений азербайджанских вооруженных сил из зоны ответственности российского миротворческого контингента".

Азербайджанский МИД говорит, что никакой эскалации нет, и Армения занимается "очередной попыткой ввести в заблуждение международное сообщество". Ведомство также утверждает, что азербайджанские военные лишь уточняли расположение позиций, и "нет никаких поводов для истерии".

Армянская сторона сообщает о нескольких погибших и раненых военных с обеих сторон. В минобороны Азербайджана говорят, что никаких военных столкновений не было и погибших нет.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Часть территории, где шла война, заминирована еще с 1990-х годов

На глазах у миротворцев

В СМИ Азербайджана и Армении распространилось видео, в котором утверждается, что азербайджанские военные на глазах у миротворцев прокладывают дорогу к одной из стратегических высот. Официально это ни одной из сторон не подтверждалось.

Своим видением о произошедшим у села Парух (Фарух) поделился в "Tвиттере" политолог из Карабаха Тигран Григорян.

По его словам, несколько дней назад российские миротворцы потребовали у армянских и азербайджанских военных отойти от своих позиций вокруг этого села, но затем азербайджанские военные просто вошли в село "без какого-либо сопротивления со стороны российских военных".

Автор фото, Azertag Подпись к фото, Рядом с упомянутыми селами находится азербайджанский город Агдам, уничтоженный во время первой войны в Карабахе в начале 90-х

Карабах без газа

Новый виток эскалации начался 8 марта, когда произошел взрыв на трубопроводе, который снабжал армян Карабаха газом из Армении. В итоге тысячи людей остались без теплоснабжения.

Взрыв случился на участке, который контролирует азербайджанская сторона. Армения обвинила в произошедшем Азербайджан, тот все отрицает, связывая проблему с техническими неполадками и погодными условиями.

В тот же день армянские СМИ говорили о первом обстреле уже упомянутого Храморта (Пиляра) со стороны азербайджанских позиций.

Затем, по данным армянской стороны, азербайджанцы сами починили участок трубопровода, и поставили там вентиль, с помощью которого еще раз отключили газ уже 22 марта.