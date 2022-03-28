"Вернитесь туда, с чего все началось!" Главное из "запрещенного" интервью Зеленского российским журналистам

час назад

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Автор фото, EPA

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье дал интервью представителям российских средств массовой информации. В числе прочего он описал задачи своей страны в войне с Россией, опроверг утверждения о том, что Киев готовил операцию по возвращению контроля над Донбассом, рассказал о ситуации в осажденном Мариуполе и оценил ущерб, нанесенный войной позициям русского языка.

Интервьюерами выступили главный редактор "Дождя" Тихон Дзядко, журналист Михаил Зыгарь, главный редактор "Медузы" Иван Колпаков и специальный корреспондент "Коммерсанта" Владимир Соловьев. Свои вопросы Зеленскому также передал главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов. (Издание "Медуза" и телеканал "Дождь" признаны властями России иноагентами.)

Вскоре после того, как как информация об интервью появилась в СМИ, российский регулятор Роскомнадзор заранее разослал предупреждение воздержаться от публикации интервью. "Роскомнадзор предупреждает российские СМИ о необходимости отказаться от публикации данного интервью, - сказано в сообщении на официальном сайте ведомства. - В отношении средств массовой информации, взявших интервью, начата проверка для определения степени ответственности и приятия мер реагирования".

Позже свое заявление в связи с интервью Зеленского сделала и Генеральная прокуратура России, которая пообещала дать "принципиальную правовую оценку содержанию опубликованных высказываний и факту их размещения". В ее заявлении сказано, что это сделано "в условиях массовой антироссийской пропаганды и регулярного размещения ложной информации о действиях Российской Федерации в связи с проводимой Вооруженными Силами Российской Федерации специальной военной операцией по защите Донецкой и Луганской Народных Республик".

Мы рассказываем о главных заявлениях, прозвучавших в интервью президента Украины.

В чем Зеленский видит военную победу Украины

"Уменьшить количество жертв максимально, сократить сроки этой войны, вывести войска Российской Федерации на компромиссные территории, а это - все, что было до 24 числа [когда началось российское вторжение - ред.], до нападения. Пускай вернутся туда. Я понимаю, что освободить полностью территорию, заставить Россию невозможно, это приведет к третьей мировой войне. Я прекрасно все понимаю и отдаю себе отчет. Поэтому я и говорю - да, это компромисс. Вернитесь туда, с чего все началось, и там попытаемся решить вопрос Донбасса. Сложный вопрос Донбасса".

О "планах" Украины напасть на Донбасс

"Конечно, никаких планов не было. [...] Я говорил, что мы не собираемся военным путем забирать наши территории. Я хочу с вами договориться. Мало того, я хочу найти формат, в котором [можно] пожить какое-то время. Я хотел пожить какое-то время в отношениях между Украиной и Россией - до этого вторжения. Я искал разные варианты. Поверьте мне".

"И я хочу по поводу этой фейковости. По поводу [тиражируемого государственными СМИ документа о нападении на Донбасс за подписью бывшего начальника Нацгвардии Украины Михаила] Балана… Я не знаю, что это за документ. Мне сложно вообще сказать. Если б я его видел, я бы вам ответил. Фейковость всех документов, которые говорят о нападении [Украины] на Донбасс - 100%. И вообще это Нацгвардия, да? Бывший начальник Нацгвардии? Микола Балан? У него нет на это даже полномочий. Нацгвардия, которая, вы же понимаете, входит в состав министерства внутренних дел. Значит, там подпись должна быть министра внутренних дел. Министр внутренних дел какое отношение имеет к наступательным позициям? Вообще бред".

О первопричине конфликта

По мнению Зеленского, корень нынешней трагедии - в том, что Россия отказывает Украине в самостоятельности и независимости.

"Восприятие нас как какого-то продукта, как части какого-то большого организма, во главе которого видит себя действующий президент России. Мы не считаем себя атавизмом. Мы считаем себя самостоятельным государством с большой, глубокой историей и с нравственностью".

Об ошибке Кремля

По словам президента, Россия долго пыталась дестабилизировать экономическую и политическую ситуацию в Украине, как посредством политических групп внутри страны, так и извне. Эскалация входила в планы России, но ничего не получилось, сказал Зеленский.

"Я не знаю, что там наверх докладывали. Но я думаю, сказали, что мы вас [россиян] тут ждем, ждем с цветами, с улыбками, ситуация очень плохая, президента действующего не поддерживают, партию действующую не поддерживают - можно [вторгаться]. Я уверен в этом на 99,9%, я просто так не бросался бы словами в данной ситуации".

О Мариуполе

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"Реальность такова: город заблокирован российскими военными, заблокированы все въезды и выезды. Заминирован порт. Гуманитарная катастрофа - однозначно. Заехать с продуктами питания, водой, лекарствами невозможно. Российские военные обстреливают гуманитарные конвои, убивают водителей. Многие грузы были отведены назад".

"Были достигнуты какие-то договоренности [с российской стороной]. Деблокация во время выезда гражданского транспорта в сторону Украины происходила. Силовой вывоз людей из Мариуполя не в нашу сторону, в обратную, оккупированную, происходит.

По нашим данным, более двух тысяч детей вывезено, а это украдено, значит, потому что не известны нам точные локации всех этих детей. Они их вывозят как с родителями, так и без. Это катастрофа. Я вам не могу передать, как это вообще выглядит. Это страшно. Держат их как души для обменного фонда".

По словам Владимира Зеленского, внутри Мариуполя есть и российские войска, и украинские. Они контролируют разные части города. Президент рассказал, что предложил украинским военным выйти из города, если они считают, что в данный момент это правильно, и если таким образом они смогут сберечь свои жизни, но те отказались.

"Они сказали, что не бросят раненых и убитых. В городе валяются трупы, на дорогах, тротуарах. Просто валяются трупы - российских солдат, граждан Украины, всех. Их никто не убирает. Наши военные не готовы бросить даже мертвых военных. Выйти [из города], закопав [погибших] как мусор, они не готовы". "Мы их [российскую сторону] просили дать нам вывезти трупы. Они не дали - ни трупы, ни раненых, никого", - заявил Зеленский.

По словам президента, Мариуполя, по сути, больше нет. Также как и Волновахи и небольших городов вокруг Киева. "Просто выжженная земля" - так он описал ситуацию.

О погибших российских военных

По словам Зеленского, среди убитых и пленных российских солдат есть "просто дети" 2003-2004 года рождения.

"Мы не хотим держать трупы, вы же понимаете, мы хотим, чтобы они уехали. Они [российская сторона] сначала отказывались, потом мешки нам предлагали какие-то. ... У нас у всех, наверное, что-то в жизни было, когда уходили люди, даже не близкие, не родные, даже когда собака или кошка умирает, так не поступают. Это мусорные пакеты. Я не понимаю, честно, что себе думают люди, особенно, что думают себе родители этих детей".

"Это страшно, потому что когда такое отношение к своим, то какое-же отношение ко всем другим? А мы точно не свои для правительства России".

О будущих отношениях России и Украины

Владимир Зеленский признался, что после 24 февраля он лично "утратил эмоциональную составляющую" в своем отношении к России и к россиянам.

"Несмотря на то, что я понимаю умом, что много людей поддерживают Украину. Я им благодарен. ... Отношение ухудшилось у всех. Есть безвозвратность. В 2014 году, когда все это началось, русскоязычные районы Украины или русскоязычные семьи, если хотите, испытывали надежду, что вот-вот закончится это недопонимание, Часть этих семей верила, что еще как-то можно всё [исправить].

Я когда шел в президенты, я понимал, что нужно сделать все, чтобы остановить войну, бороться с пропагандой, своим примером показывать, что ты хочешь изменить страну, изменить отношения с соседями. ... Найти понимание. Сесть за стол переговоров. За этот месяц произошел глобальный раскол. Это не просто война, все гораздо хуже.

Еще несколько месяцев и в каждой [украинской] семье будет потеря - выгнали, ранили, с ребенком что-то, уехал в Польшу, не нашел работу.... У всех будет в семье какое-то горе. Конечно, не Вторая мировая война, конечно, не годы оккупации, но мы и не закончили пока".

О русском языке

"Хуже всего русскому языку сделал Владимир Владимирович Путин. Я считаю, непоправимый ущерб. Конечно же, люди будут стесняться за пределами России говорить в каких-то обществах иногда по-русски. Так и будет. Такое происходило после той или иной войны, результатом которой в мире был признан конкретный агрессор. [...] На долгие годы точно".

О "биолабораториях", которые фигурируют в сюжетах российских СМИ

"Это анекдот. Нечего объяснять. Ну нету у нас! Ну мы б с удовольствием... Понимаете, у нас нет. Ядерного оружия нет. Химического оружия и химических биолабораторий у нас нет. Не существует этого".

"Вы же знаете, какой у нас народ. Я уверен, вы же все тут были! Как мы вообще могли бы какой-то химией кого-то травить?! Да мы с врагами никогда бы так не поступали!"

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В условиях войны Би-би-си не может оперативно проверить достоверность тех или иных утверждений официальных лиц.

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