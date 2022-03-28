Премия "Оскар"-2022: Уилл Смит получил первую награду и затеял драку, лучший фильм – "CODA: Ребенок глухих родителей"

28 марта 2022, 04:44 GMT Обновлено минуту назад

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Автор фото, AFP Подпись к фото, В ходе церемонии награждения зал почтил минутой молчания память жертв войны в Украине

94-я церемония вручения кинопремии "Оскар" - награды американской киноакадемии - запомнится зрителям не только тем, что ее участники минутой молчания выразили солидарность с народом Украины, но и дракой, которую прямо на сцене устроил один из лауреатов - актер Уилл Смит. Лучшим фильмом по итогам вечера была признана лента "CODA: Ребенок глухих родителей".

Одной из интриг вечера, помимо объявления победителей, было возможное обращение к участникам торжества президента Украины Владимира Зеленского, к которому призывали некоторые актеры. В частности, Шон Пенн пообещал распавить все завоеванные им в прошлом статуэтки, если Зеленскому не дадут слова.

Обращения президента Украины не случилось, но в перерыве церемонии организаторы вывели на экраны официальное заявление киноакадемии и попросили собравшихся почтить минутой молчания жертв войны на Украине.

Что касается лауреатов, то в основном победители были довольно точно предсказаны критиками.

Лучший фильм

Главная премия вечера досталась картине "CODA: Ребенок глухих родителей" - адаптации франко-бельгийской ленты 2014 года "Семейство Белье".

Автор фото, Allen Schaben/LA Times Подпись к фото, Трой Коцур (в центре) стал лучшим актером второго плана в картине "CODA: Ребенок глухих родителей". Слева от него лучшая актриса второго плана этого года Ариана ДеБос, справа - победительница в номинаци "лучшая женская роль" Джессика Честейн

"CODA" также взяла награды в номинациях "Лучший сценарий" и "Лучший актер второго плана" (им стал Трой Коцур - глухой от рождения американский актер). Свою победную речь он произнес на языке жестов.

"Я только хочу сказать, что эта победа посвящена всем глухим людям, съемочной группе нашего фильма и всему сообществу людей с ограниченными возможностями. Это наш момент", - сказал Коцур.

Он стал вторым слабослышащим лауреатом "Оскара" в истории церемонии. Первой эту награду в 1986 году получила актриса Марли Мэтлин, которая также была партнершей Коцура в картине "CODA: Ребенок глухих родителей".

Картина также получила награду в номинации "лучший адаптированный сценарий".

Награда за лучшую женскую роль второго плана у Арианы ДеБос за роль в "Вестсайдской истории".

Лучший актер

Победа в этой номинации была, пожалуй, самой непредсказумой. На статуэтку претендовали сразу несколько блистательных актеров:

Уилл Смит - "Король Ричард"

Хавьер Бардем - "В роли Рикардо"

Бенедикт Камбербэтч - "Власть пса"

Эндрю Гарфилд - "Тик-так… БУМ!"

Дензел Вашингтон - "Трагедия Макбета"

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Уилл Смит и его жена Джада Пинкетт Смит перед церемонией на красной ковровой дорожке

Награда досталась Уиллу Смиту за роль отца Серены и Винус Уильямс в биографической драме "Король Ричард". Ранее в марте Смит также удостоился за эту роль главной премии Британской академии кино и телевизионных искусств - BAFTA.

Для Смита эта церемония запомнится еще и дракой, которую актер затеял из-за шутки о его жене Джаде Пинкетт Смит. Вручавший один из призов комик Крис Рок во время церемонии сказал, обращаясь к Джаде: "жду не дождусь выхода "Солдат Джейн-2".

Автор фото, Reuters

В известном фильме "Солдат Джейн" исполнительница главной роли Дэми Мур пострижена очень коротко, почти налысо. При этом Джада Пинкетт Смит не раз рассказывала, что страдает алопецией - заболеванием, связанным с выпадением волос. Услышав шутку, Смит поднялся на сцену, ударил Рока по лицу, а, вернувшись на свое место, крикнул с использованием неценцузной лексики: "Чтоб я больше не слышал имени моей жены из твоего [***] (грязного) рта".

Позже, уже во время получения премии, Смит извинился за свой поступок.

Лучшая актриса

В этой номинации за статуэтку боролись:

Джессика Честейн - "Глаза Тэмми Фэй"

Николь Кидман - "В роли Рикардо"

Оливия Колман - "Незнакомая дочь"

Пенелопа Крус - "Параллельные матери"

Кристен Стюарт - "Спенсер"

Премия досталась Джессике Честейн. Картина "Глаза Тэмми Фэй" рассказывает о судьбе пары телеевангелистов Тэмми Фэй Беккер и Джима Беккера. В 1976-87 годах они вели на американском телевидении христианскую передачу, создали мощную финансовую империю, но затем потерпели крах.

Картина также взяла главный приз в номинации "лучший грим и прически".

Лучший режиссер

Автор фото, Myung Chun/LA Times Подпись к фото, Лучшим режиссером по версии Американской каноакадемии стала Джейн Кэмпион ("Власть пса")

Премия за лучшую режиссерскую работу второй год подряд уходит режиссеру-женщине. Ее получила новозеландка Джейн Кэмпион за фильм "Власть пса". Это картина о сложных взаимоотношениях двух совершенно разных братьев, владеющих крупнейшим ранчо в Монтане в 1920х годах.

Урожай статуэток

Триумфатором вечера по числу наград стала картина "Дюна".

Автор фото, Warner Bros Подпись к фото, Кадр из "Дюны"

Она собрала премии в следующих номинациях:

Лучший оператор - Грег Фрэйзер

Лучшая работа художника-постановщика

Лучший монтаж

Лучший оригинальный саундтрек - Ханс Циммер

Лучший звук

Анимация

Победителем в номинации "лучший полнометражный мультфильм" ожидаемо победила работа студии Disney "Энканто", рассказывающая о жизни необыкновенной семьи в Колумбии. Каждый ее член наделен особым волшебным даром, который в первую очерель используется на благо местной общины. Лишь главная героиня Мирабель не получила никакой особой силы, но в конце-концов именно в ее руках оказывается судьба всей семьи.

Автор фото, Myung Chun/LA Times Подпись к фото, Песня "Мы не говорим о Бруно" (We don't talk about Bruno) из мультфильма "Энканто" взорвала зал в Лос-Анджелесе

Песня из мультфильма "Мы не говорим о Бруно" (We don't talk about Bruno) побила все рекорды популярности во всем мире - по числу прослушиваний и скачиваний. Критики не сомневаются, что она непременно победила бы в номинации "лучшая песня", но продюсеры заявили в эту категорию другое произведение - "Dos Oruguitas". Дело в том, что отбор проходил до того, как песня о Бруно стала мировым хитом.

В результате лучшей песней признана работа "Не время умирать" (No Time To Die) из одноименного фильма о Джеймсе Бонде.

В категории короткометражной анимации победа досталась совместной работе США и Испании "Стеклоочиститель".

Другие лауреаты

Премия в номинации "лучший иностранный фильм" досталась японской картине "Сядь за руль моей машины".

Лучший оригинальный сценарий - Кеннетт Брана, лента "Белфаст".

Лучший документальный фильм - "Лето соула".

Лучшие дизайн костюмов - Дженни Беван, картина "Круэлла".

Лучший короткометражный фильм - "Долгое прощание".