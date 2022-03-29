Могила для российского солдата, руины и жизнь под землей. 33-й день войны России против Украины в фотографиях

25 минут назад

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Автор фото, EPA Подпись к фото, Украинский военный роет могилу, чтобы похоронить российского солдата, имя которого неизвестно. Он погиб в селе Лукьяновка недалеко от Киева

В Украине закончился 33-й день российского вторжения. Все это время в Украине работают журналисты и фотографы. Таким они увидели минувший понедельник - 28 марта 2022 года.

Харьков: пожар и жизнь под землей

Это Харьков - второй по величине город Украины с полуторамиллионным населением. Обстрелы города продолжаются ежедневно. Люди стараются как можно реже выходить из убежищ, только за продуктами и погулять с собаками.

Автор фото, EPA/ROMAN PILIPEY

Метро Харькова спасает горожан от бомбежек и обстрелов. Люди существуют в таких условиях уже настолько долго, что устраиваются под землей основательно - с табуретками, складными стульями и раскладушками.

Автор фото, EPA

Все подвалы города тоже заняты. Студенты-программисты Владислав и Виталий Мамины живут здесь с родителями с самого начала войны. Они решили не прерывать учебу, несмотря ни на что. В районе, где они живут, уже давно нет газа и воды, но есть возможность заряжать лэптопы.

Автор фото, EPA/THOMAS PETER

Пожарные расчеты работают без передышки во всех населенных пунктах, куда есть доступ. В некоторых городах подразделения государственной службы по чрезвычайным ситуациям уничтожены российской артиллерией. На этом фото под артобстрел попали склады в одном из районов Харькова.

Автор фото, EPA/ROMAN PILIPEY

Мариуполь: разрушенный город

Российская армия блокирует все дороги к Мариуполю. Город находится в осаде уже 27 дней (данные на 28 марта). Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские военные обстреливают гуманитарные конвои, пытающиеся попасть в город. Россия в ответ обвиняет украинских военных в том, что они не согласовывают гуманитарные коридоры.

Автор фото, REUTERS Подпись к фото, Военная техника пророссийских формирований около Мариуполя

По данным мэра Мариуполя Вадима Бойченко, в городе повреждены 90% зданий. Из семи больниц три разрушены полностью, остальные сильно пострадали.

Автор фото, REUTERS/Alexander Ermochenko

По данным мэра Мариуполя, с начала войны в городе погибли 5 тысяч мирных жителей, в том числе 210 детей. Примерно 170 тысяч человек остаются в городе, 140 тыс. успели покинуть Мариуполь до начала осады, еще 150 тысяч удалось эвакуировать уже после блокады.

Автор фото, EPA

Киев защищает памятники

На подступах к Киеву нередко попадается сгоревшая российская техника. По данным Пентагона, российские войска стоят в 15-20 км от центра Киева северо-западнее столицы и в 55 км от центра города на востоке.. Город обстреливается. Украинские части перекрыли главные дороги в пригородах столицы, часть Киевской области контролирует российская армия.

Автор фото, REUTERS/Gleb Garanich

Вместе с ВСУ в обороне Киева участвуют отряды территориальной обороны.

Автор фото, EPA/SERGEY DOLZHENKO

В Киеве, как и в других городах Украины, укрывают местные памятники от возможных обстрелов, обкладывая их мешками с песком.

Автор фото, REUTERS/Vladyslav Musiienko

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