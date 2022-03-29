"Я был не прав". Уилл Смит извинился за драку на церемонии "Оскара", но его ждет расследование

10 минут назад

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Автор фото, Reuters

Американская киноакадемия осудила выходку актера Уилла Смита на церемонии вручения премии "Оскар" воскресенье вечером и начала расследование инцидента. Смиту не понравилась шутка, прозвучавшая со сцены в адрес его жены, и он дал пощечину ведущему, комику Крису Року прямо в разгар церемонии. Актер принес извинения, но скандал набирает обороты.

В своем заявлении киноакадемия сообщает, что изучит все обстоятельства произошедшего и возможные последствия в соответствии с законом штата Калифорния и приемлемыми для нее нормами поведения.

В комментарии для Би-би-си одна из организаторов церемонии вручения премий сказала, что подобные случаи дискредитируют самое значимое событие Голливуда. "Смит привлек к себе все внимание. Я не думаю, что [церемония вручения призов киноакадемии] - место для насилия. Большинство людей были шокированы. Там были дети. У всех нас был праздник", - сказала она на условиях анонимности.

В кодексе американской киноакадемии сказано, что сообщество выступает "категорически против любых форм оскорблений, преследований или дискриминации, включая действия, нарушающие номы приличия".

Позднее Уилл Смит извинился перед Роком, назвав свои действия неприемлемыми и непростительными.

"Я бы хотел публично извиниться перед тобой, Крис. Я преступил черту дозволенного и был неправ", - сказал Смит в официальном обращении, размещенном в "Инстаграме".

Он объяснил свое поведение тем, что "не смог вынести шутку относительно заболевания моей жены и эмоционально отреагировал". После извинений Смит добавил, что "в мире любви и доброты нет места насилию".

Что произошло?

В ходе 94-й церемонии вручения "Оскаров", которая состоялась накануне в Лос-Анджелесе, ее ведущий Крис Рок неудачно пошутил по поводу прически жены Уилла Смита Джады Пинкетт Смит.

У Джады почти нет волос, так как она страдает алопецией - заболеванием, приводящим к их хроническому выпадению.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Джада Пинкетт Смит страдает хроническим выпадением волос

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Рок со сцены сказал, что с такой прической она могла бы сниматься в картине "Солдат Джейн-2". Это был отсыл к тому, что в оригинальной картине исполнившая главную роль Деми Мур была подстрижена почти под ноль.

Не успел Рок закончить свою мысль, как на сцене появился Смит и ударил его по лицу. Вернувшись на свое место, он прокричал ведущему в очень грубой форме, чтобы тот больше не смел упоминать имя его жены.

Крис Рок пытался отшутиться, сказав, что они с Смитом обеспечили церемонии бешеный рейтинг.

Позднее в соцсетях стали распространяться предположения, что ссора была постановочной, то есть придуманной организаторами для поднятия интереса к шоу. Однако удар Смита по лицу Рока не выглядел как трюк, а прозвучавшая в прямом эфире нецензурная лексика явно противоречит принятым на оскаровской церемонии нормам.

В тот вечер Уилл Смит еще раз поднимался на сцену, чтобы принять золотую статуэтку в номинации "лучший актер". Это первый "Оскар" в карьере актера.

Реакция в Голливуде

Большинство коллег Уилла Смита осудили его несдержанность. Первыми свою негативную реакцию выразили Тайлер Перри и Дензел Вашингтон, тоже номинировавшийся в этом году в категории "лучшая мужская роль".

Режиссер и сценарист Маршалл Херсковиц на утро после церемонии написал в "Твиттере": "Я призываю Академию, членом которой я являюсь, применить дисциплинарные меры в отношении Уилла Смита. Он опозорил все наше сообщество".

Прозвучали также призывы к академикам забрать у Смита врученный ему накануне "Оскар". Однако звезда Голливуда Вупи Голдберг сказала, что это вряд ли случится, хотя актера, безусловно, ждут другие последствия.