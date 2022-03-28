Deutsche Welle внесли в российский реестр СМИ-иноагентов
Минюст России внес в список СМИ-"иностранных агентов" германскую международную вещательную компанию "Немецкая волна" (Deutsche Welle, "Дойче Велле").
Теперь в российском списке СМИ-"иноагентов" 116 позиций.
Как сообщала сама германская медиакомпания, в России еще в ночь на пятницу, 4 марта, началась блокировка ее сайта.
Месяцем ранее, 3 февраля, МИД России объявил о прекращении работы в стране Deutsche Welle - в ответ на прекращение вещания российского телеканала RT DE в Германии.
В МИД России заявили, что аккредитации всех сотрудников российского бюро Deutsche Welle будут аннулированы, корреспондентский пункт закрыт, спутниковое и иное вещание прекращено.
В сообщении МИД сказано, что планируется "запуск процесса формирования перечня представителей государственных и общественных структур ФРГ, причастных к ограничению вещания RT DE и иному оказанию давления на российского медиаоператора". Им запретят въезд в Россию.
В МИДе заявили, что объявленные меры - только первый этап.
Госминистр ФРГ по вопросам культуры и СМИ Клаудия Рот назвала решение о запрете ответные меры российских властей безосновательными. Она напомнила, что решение о прекращении вещания RT DE было принято из-за того, что канал не обращался за лицензией.
Кроме того, как подчеркнула министр, телеканал DW, в отличие от RT, организован независимо от государства, и власти Германии никак не могут влиять на его редакционную политику.
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