Редакция "Новой газеты" сообщила о приостановке работы - до окончания "спецоперации"

час назад

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"Новая газета" объявила о приостановке работы после предупреждения Роскомнадзора "о недопустимости нарушения российского закона".

В понедельник стало известно, что надзорное ведомство вынесло "НГ" второе письменное предупреждение. Поводом якобы стало "упоминание НКО-иноагента без маркировки". О каком материале идет речь, не сказано.

"Мы получили еще одно предупреждение Роскомнадзора. После этого мы приостанавливаем выпуск газеты в сетях и на бумаге - "до окончания "специальной операции на территории Украины", - говорится в сообщении редакции.

В декабре прошлого года главному редактору "Новой газеты" Дмитрию Муратову была присуждена Нобелевская премия мира. Выступая на церемонии вручения в Осло, он, среди прочего, сказал:"...В больных головах геополитиков война России и Украины перестала казаться невозможной".

До начала войны, как выяснилось, тогда оставалось чуть больше двух месяцев.

Публиковать истории "осторожно и спокойно" не получилось

Первое предупреждение изданию Роскомнадзор вынес 22 марта. Оно, как утверждали тогда в РКН, якобы также было связано с отсутствием маркировки НКО-иноагента в одном из материалов (Роскомнадзор требовал незамедлительно отредактировать материал без маркировки и сообщить об этом).

В день вступления в силу "закона о фейках" "Новая газета" опубликовала сообщение, в котором заявила, что издание остается в России и продолжает работу, однако не сможет "правдиво рассказывать о боях в Украине, предоставляя слово обеим сторонам".

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"Мы продолжим собирать информацию. Но когда и в каком виде она будет опубликована - мы не знаем", - заявили в издании и рассказали, что на 3 марта газета получила шесть требований Генпрокуратуры и Роскомнадзора удалить "фейки" о военных действиях в Украине.

"Корреспонденты службы информации "Новой" работали все эти дни без сна, и будут продолжать работу, но в другом качестве - мы будем осторожно и спокойно публиковать истории о том, куда глобальный перелом, произошедший в 5 утра 24 февраля, ведет жизни каждого из нас", - сообщили тогда в газете.

9 марта издание вышло с "ядерным грибом" на обложке, на фоне которого - танцующие балерины, с подписью: "Выпуск "Новой", созданный по всем правилам измененного Уголовного кодекса России".