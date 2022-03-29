Россия и Украина проводят переговоры в Стамбуле при посредничестве Эрдогана

час назад

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Автор фото, Arda Kucukkaya/Anadolu Agenc Подпись к фото, До начала переговоров с делегациями обеих стран встретился президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

В Стамбуле начались переговоры между Россией и Украиной. Киев неоднократно заявлял, что минимальная цель встречи - решение гуманитарных вопросов, программа-максимум - прекращение огня.

Эти переговоры стали первыми более чем за две недели. Российская делегация прибыла накануне ночью, украинские коллеги приехали еще позже, объяснив это логистической заминкой.

Переговоры проходят при посредничестве турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Открывая встречу, он сказал, что и украинский и российский президенты - его ценные друзья.

По словам Эрдогана, прогресс на этих переговорах проложит путь для встречи двух лидеров, и что Турция также готова предоставить для них площадку.

И у России, и у Украины есть, по словам турецкого лидера, обоснованные озабоченности, однако наступил момент, когда переговоры должны принести конкретные результаты.

На переговорах в составе украинской делегации был сегодня впервые замечен замглавы офиса президента Кирилл Тимошенко, отвечающий за региональную политику. Российскую делегацию представляет помощник президента Владимир Мединский.

Украинская сторона добивается прекращения огня без сдачи своей территории и независимости.

"Мы не торгуем людьми, землей или суверенитетом, - ранее заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. - Программа-минимум - вопросы о предоставлении гуманитарной помощи, программа-максимум - достижение соглашения о прекращении огня".

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Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что переговоры пока не принесли существенного прогресса, но важно, чтобы они продолжались вживую.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поговорил по телефону с Владимиром Путиным, призвав Кремль договориться о прекращении огня.

Однако надежды на значительный прогресс по итогам переговоров невелики, отмечает корреспондент Би-би-си по Ближнему Востоку Том Бейтман.

Переговоры идут между советниками президента России и Украины, что не соответствует уровню глав МИД, которые встречались в Турции в начале этого месяца, пишет Бейтман. Тогда, впрочем, приговоры ни к чему не привели.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов рассмотреть вопрос о нейтралитете Украины, но только после проведения референдума или вывода российских войск с территории страны.

"Это по-прежнему создает пропасть между его позицией и требованиями России, - пишет Том Бейтман. - Даже надежды на новые гуманитарные коридоры кажутся призрачными после того, как Украина отказалась от их реализации из-за опасений новых атак со стороны российских сил".

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