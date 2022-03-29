Королева посетила поминальную службу, прошедшую в Вестминстерском аббатстве в память о принце Филипе

11 минут назад

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Автор фото, PA Media

В Вестминстерском аббатстве в Лондоне прошла поминальная служба в память о скончавшемся в апреле прошлого года супруге королевы принце Филиппе.

На церемонию прибыла сама королева Елизавета II, члены британской королевской семьи и других монарших домов Европы, высокопоставленные британские политики и известные люди, так или иначе связанные с королевской семьей или самим герцогом Эдинбургским, а также представители многочисленных благотворительных организаций, работавших под его патронажем.

Для королевы, которая в феврале в легкой форме перенесла коронавирус и которой врачи советуют больше отдыхать, это первое появление на публике в этом году. Из ее загородной резиденции, Виндзорского замка, в Лондон ее сопровождал младший сын, 62-летний принц Эндрю.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Из Виндзора в Лондон королеву сопровождал ее сын, принц Эндрю, герцог Йоркский

Специально для удобства королевы, чтобы не утомлять ее длинной церемонией, службу было решено сократить до 45 минут, а к своему месту в здании аббатства Елизавета II прошла по кратчайшему пути - через так называемый Уголок поэтов, где находятся захоронения известных английских писателей, поэтов и актеров, от Джеффри Чосера до Лоуренса Оливье.

На службе, среди прочих, присутствовали наследный принц Чарльз со своей женой Камиллой и принц Уильям с супругой и детьми. Принц Гарри, отдалившийся от дел королевской семьи и живущий сейчас в Калифорнии, на службу не приехал.

Автор фото, Pool Подпись к фото, Принц Филипп скончался в апреле прошлого года в возрасте 99 лет

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Юные принц Джордж и принцесса Шарлотта прибыли в Вестминстер со своими родителями, герцогом и герцогиней Кембриджскими

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Принц Чарльз с Камиллой также приехали в Вестминстерское аббатство, чтобы занять место рядом с королевой

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Разумеется, не обошлось и без Бориса Джонсона

В ходе так называемой благодарственной службы настоятель Вестминстерского аббатства Дэвид Хойл вознес молитву о "человеке редких способностей и качеств", который "считал свой труд привилегией и понимал свое призвание служить опорой монархии".

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Королева и принц Филипп (на фото в 2020 году) поженились в том самом Вестминстере в далеком 1947 году

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, 1947 год - медовый месяц тогда ещё будущей королевской четы

Королева и принц Филипп провели в браке 73 года, и в последнем рождественском обращении Елизавета II очень проникновенно призналась, как тяжело она переносит потерю любимого мужа.

Подпись к фото, Хор исполнил церковные гимны, которые должны были прозвучать еще во время похорон принца Филиппа

Нынешняя службы включала несколько элементов, которые изначально должны были пройти в ходе самих похорон герцога Эдинбургского, но были отложены из-за коронавирусных ограничений - в том числе исполнение церковных гимнов и музыки Баха, Бетховена и Вагнера.

Автор фото, Pool Подпись к фото, Строгие правила во время пандемии заставили королеву сидеть на похоронах мужа в одиночестве

Похороны принца Филиппа, скончавшегося в возрасте 99 лет в апреле прошлого года, пришлись на разгар пандемии, когда ограничения по числу собравшихся на мероприятиях, включая и похороны, распространялись на всех, в том числе и членов королевской семьи. Прощаться с мужем королеве пришлось в одиночестве.