"Пройти путем героев его исследований". Историка Юрия Дмитриева этапировали в колонию

час назад

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Автор фото, Peter Kovalev/TASS

Карельского историка Юрия Дмитриева, приговоренного к 15 годам колонии строгого режима по делу об изготовлении порнографии, хранении оружия и насильственных действиях сексуального характера, этапировали к месту отбывания наказания.

Как сообщается в телеграм-канале, созданном группой поддержки Дмитриева, 66-летнего историка отправили по этапу в понедельник.

Адвокат Дмитриева Виктор Ануфриев уточнил Би-би-си, что Дмитриева этапировали в исправительную колонию в Надвоицах (Сегежский район республики Карелия). Когда он поступит в колонию, неизвестно. После прибытия его ждет двухнедельный карантин, а затем распределение в отряд.

Адвокат виделся с подзащитным в петрозаводском СИЗО в воскресенье, 27 марта. Дмитриев был "спокоен, выдержан и оптимистичен", сказал Ануфриев. Защита обжалует приговор в 3-м кассационном суде в Петербурге в течение полугода, отметил он.

Как сообщают соратники историка, он уже долгое время был "на чемоданах", но не знал, когда именно его повезут отбывать срок.

"Название [Надвоицы] хорошо известно в связи с историей Белбалтлага - здесь с 1933-го по 1935 год находилось управление лагеря. Сейчас - колония строгого режима", - сказала Би-би-си Ирина Галкова, директор музея историко-просветительского общества "Международный Мемориал" (ранее было признано иностранным агентом, а сейчас находится в процессе ликвидации по решению Верховного суда от 28 февраля).

"Много, конечно, мыслей и чувств от этой реактуализации топонима и от того, что историка репрессий заставляют пройти путем героев его исследований", - отметила Галкова.

15 марта Верховный суд Карелии отклонил апелляционные жалобы защиты Дмитриева, и его приговор вступил в силу.

Историк с самого начала отрицал вину по всем обвинениям. Его сторонники убеждены, что дела против него сфабрикованы и преследование носит политический характер.

Дело Дмитриева

Дело Дмитриева тянулось пять лет, и все это время (за исключением двух с половиной месяцев) исследователь сталинских репрессий провел в СИЗО.

Суд по обвинениям в изготовлении порнографии и хранении огнестрельного оружия в апреле 2018-го закончился оправданием Дмитриева по первому обвинению и незначительным наказанием по второму.

В июне 2018-го Дмитриев был арестован снова, и в суд ушло дело и о порнографии, и о насильственных действиях сексуального характера, и о хранении оружия (части старого ружья).

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После двух лет слушаний в июле 2020-го суд постановил, что в эпизоде с насильственными действиями Дмитриев все-таки виновен. Но тогда судья Александр Мерков дал наказание "ниже низшего" порога, приговорив подсудимого к трем с половиной годам тюрьмы вместо запрошенных обвинением 15.

Сторонники историка посчитали это фактическим оправданием, так как с учетом отсиженного под арестом он мог выйти на свободу уже в ноябре 2020 года.

В Верховном суде Карелии тот приговор опротестовали и защита, и сторона обвинения. В сентябре 2020-го суд поддержал требования прокуратуры, постановив, что применять статью УПК, разрешающую давать наказание ниже определяемого статьей, не стоило, и увеличил тюремный срок по эпизоду, в котором Дмитриева признали виновным, до 13 лет.

Дело по обвинениям в изготовлении порнографии и хранении оружия ушло на новое рассмотрение. В декабре прошлого года суд Петрозаводска признал вину Дмитриева по этим статьям и добавил два года к уже вступившему в силу 13-летнему сроку по обвинению в насильственных действиях сексуального характера.