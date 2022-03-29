34-й день войны: намеки на прогресс в переговорах, удары по нефтебазам, массовая высылка дипломатов

17 минут назад

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, Россия ударила по администрации Николаевской области, при этом суперпопулярный в Украине и за ее пределами глава администрации Виталий Ким не пострадал - его не было в здании

Главные новости в завершающийся 34-й день вторжения России в Украину пришли не с полей сражений, а из Стамбула, где Россия после переговоров с Украиной еще раз заявила о переносе фокуса военных действий в Донбасс. Тем временем несколько европейских стран выслали сразу почти полсотни российских дипломатов, а министр обороны России Шойгу впервые за две с половиной недели выступил на публике.

После очередной встречи делегаций России и Украины - на этот раз в Стамбуле - член российской делегации, заместитель министра обороны Александр Фомин по сути повторил и развил то, что российские военные публично заявляют с пятницы: он сказал, что российская армия резко сократит интенсивность военных действий на севере Украины, в районе Киева и Чернигова.

До этого представители минобороны России говорили, что переносят фокус военной кампании в Донбасс.

О том же во вторник в ходе селекторного совещания говорил и министр обороны России Сергей Шойгу - он фактически впервые с 11 марта сделал публичное заявление, которого можно привязать к определенному времени (а его исчезновение на две с лишним недели породило немало пересудов и гипотез).

Украинский генштаб утром во вторник говорил об отступлении некоторых российских частей и освобождении нескольких населенных пунктов близ Киева.

В целом, впрочем, и Украина, и ее союзники относятся к этим заявлениям россиян с недоверием. Госсекретарь США Энтони Блинкен и премьер-министр Британии Борис Джонсон сказали, что слова и дела России - это суть разные вещи, и судить они будут по делам.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Переговоры между Россией и Украиной прошли конструктивно

Глава российской делегации Владимир Мединский после стамбульской встречи огласил и предложения Украины на этих переговорах. Согласно словам Мединского, Украина, в частности, готова согласиться на внеблоковый статус неядерной страны при наличии четких и жестких гарантий ее безопасности со стороны ее соседей, всех постоянных членов Совета безопасности ООН, а также Турции и Израиля.

Военные действия тем временем идут своим чередом. Сообщений о серьезных подвижках на фронтах не было - были лишь заявления украинской стороны о вышеупомянутом небольшом продвижении под Киевом, а также освобождении нескольких населенных пунктов на юге, в Херсонской области.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Замминистра обороны России Александр Фомин (в центре) сказал, что Россия "в разы" сократит объем военных действий в районе Киева и Чернигова. На слово ему не верят

Россия продолжила бить ракетами по разным целям в разных городах Украины.

Утром был нанесен удар по зданию Николаевской областной администрации. По предварительным данным, погибли семь человек, 22 ранены. Глава администрации Виталий Ким, ставший за время войны звездой интернета благодаря своим видеоотчетам, не пострадал, так как, по его собственным словам, проспал на работу.

Кроме того, россияне нанесли ракетные удары по нескольким хранилищам топлива в разных городах.

Несколько европейских стран предприняли демарши, которые в мирное время были бы сочтены чем-то из ряда вон выходящим: они за два дня выслали почти полсотни российских дипломатов, обвинив их в шпионаже.

Автор фото, TASS/Ministry of defence of Russia Подпись к фото, Изображение Шойгу на экранах в последние дни уже появлялось, но только во вторник он сказал нечто, что можно привязать к определенному времени

Бельгия во вторник объявила о высылке 21 российского дипломата, Нидерланды - 17 дипломатов, Ирландия - четырех. Чехия, которая задолго до войны резко сократила численность персонала российского посольства, выслала одного предполагаемого шпиона, а Северная Македония сообщила, что накануне, в понедельник, объявила персонами нон грата пятерых россиян.

Россия же во вторник объявила персонами нон грата десять дипломатов из стран Балтии. Это - ответ на высылку российских дипломатов из Эстонии, Латвии и Литвы еще две недели назад.

Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев опубликовало очередную сводку: по его подсчетам, за 33 дня войны Украину покинули 3,9 млн человек. Больше половины из них - 2,3 млн - выехали в Польшу (но не все там и остались, многие двинулись дальше, в другие европейские страны).

Автор фото, EPA Подпись к фото, "Декатлон" не выдержал давления - или оценил перспективы российского рынка, или и то и другое - и объявил, что сворачивает работу в России

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Французская сеть спортивных магазинов Decathlon через месяц с лишним после начала войны все же решила прекратить работу в России. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призывал людей всего мира бойкотировать эту и другие не желавшие уходить из России французские компании. На прошлой неделе об уходе с российского рынка - закрытии завода в Москве и возможной продаже контрольного пакета в АвтоВАЗе - объявил другой фигурант "списка Кулебы" - французский автогигант Renault.

Польша, которая вместе с другими соседями России призывает весь Евросоюз отказаться от покупки российских энергоносителей, решила показать союзникам пример: во вторник польское правительство объявило о запрете на импорт российского угля.

Польша, правда, в основном обеспечивает себя углем сама, импортируя всего примерно одну пятую потребляемого объема. Недостачу поляки рассчитывают покрыть австралийским углем.

Президент Франции Эммануэль Макрон, созвонившись во вторник в очередной раз с Владимиром Путиным, сказал ему то, о чем многие европейские политики заявили на прошлой неделе: его требование оплачивать российский газ рублями выполнено не будет.

Впрочем, главная цель очередного разговора Макрона с Путиным была не в этом: французский президент надеялся договориться об эвакуации оставшегося мирного населения Мариуполя. Но не договорился: как сообщила пресс-служба Макрона, Путин всего лишь "обещал подумать".

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