"Нет войне": как в России наказывают за пацифистские надписи

час назад

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Автор фото, Getty Images

Публичное выражение антивоенных взглядов в России - это риск быть задержанным и оштрафованным по статье о дискредитации российских войск. Чтобы привлечь внимание правоохранителей, необязательно выходить с пикетом или устраивать перформанс - поводом для составления протокола может стать пацифистская наклейка на машине или надпись на одежде.

29 марта в Москве задержали редактора научно-популярного издания Веру Башмакову, у которой на заднем стекле машины были приклеены листы со словами "Нет войне". Это произошло вскоре после того, как женщина забрала дочь из детского сада.

Как сообщила Башмакова в "Фейсбуке" (материнская компания Meta признана в России экстремистской), ей и ее четырехлетней дочери пришлось несколько часов ждать, пока полицейские составят протокол по ст. 20.3.3 КоАП и отпустят их.

"Все менты мне очень сочувствовали, объясняли, что не они такие, жизнь такая. Объяснили, что машина попала в ориентировку: кто-то ее сфотографировал и настучал, а дальше по всем камерам стали искать, где она там ездит", - рассказала Башмакова.

Суд составленный на нее протокол еще не рассмотрел. По словам Башмаковой, надпись "Нет войне" с заднего стекла своей машины она убирать не собирается.

Би-би-си рассказывает, какие еще основания для привлечения по статье о дискредитации российской армии (20.3.3 КоАП РФ) находили полицейские за последние дни.

Наклейка на сумке, надписи на пальто

За аналогичное "нарушение" протокол о дискредитации действий российских военных составили на жительницу Северодвинска (Архангельская область). Поводом стала наклейка "Я/Мы мир, Нет войне", которую женщина разместила на заднем стекле своего автомобиля.

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25 марта суд, приняв во внимание, что женщина ранее не привлекалась к административной ответственности и сняла со стекла наклейку, оштрафовал ее на 15 тысяч рублей (минимальный штраф, установленный статьей 20.3.3 КоАП, составляет 30 тыс. рублей).

26 марта на Гостином дворе в Петербурге задержали учительницу Екатерину Васильеву, у которой надпись "Нет войне" была на сумке.

"Мы с мужем ходили на интерактивную выставку в Музей истории театрального искусства, потом зашли в банк и пошли к метро на Невском проспекте, - рассказывала Васильева "Фонтанке". - За несколько метров от входа в метро у Михайловской улицы к нам подошли сотрудники полиции. Они сказали, что я задержана за участие в скоплении граждан для выражения своего мнения по поводу происходящих событий".

Сумку с пацифистской надписью у Васильевой изъяли, а на нее составили протокол по статье 20.3.3 КоАП. Суд его еще не рассмотрел.

Накануне на станции метро "Петроградская" задержали жителя Петербурга Демьяна Беспокоева, который был одет в пальто с антивоенными надписями. На него составили протокол о дискредитации вооруженных сил России и оставили в полиции на ночь в ожидании суда, рассказала изданию "Бумага" его девушка.

На пальто молодого человека была надпись: "Это пальто моего деда. Во время ВОВ он был голодным ребенком на оккупированной территории. Почему жуткие мотивы его далеких историй звучат в мое время? Мне больно и страшно. Я не хочу войны".

В Набережных Челнах (республика Татарстан) во вторник составили протокол на местную жительницу Альбину Ардаханову, вывесившую плакат "Нет войне" на своем балконе.

Как сообщал проект "ОВД-Инфо" (признан незарегистрированным объединением, выполняющим функции "иностранного агента"), сотрудники полиции забрали Ардаханову из дома и, несмотря на отказ женщины, сфотографировали ее, сняли отпечатки пальцев и переписали IMEI ее телефона.

Также во вторник по статье о дискредитации российской армии был привлечен житель Миасса (Челябинская область) Иван Волчков - он нанес краской надпись "Нет войне" на тент своей "Газели" и приехал на ней к городской администрации.

Суд оштрафовал мужчину на 40 тысяч рублей. В решении суда говорится, что публичные действия Волчкова, "искажающие существо и цели специальной военной операции" были направлены "на умаление достоинства Вооруженных сил страны, доверия к ним".

Недоумение полицейских вызвали действия Михаила Подивилова, который 28 марта встал возле московской станции метро "Лубянка", держа в руках карту платежной системы "Мир". Молодого человека не стали задерживать, но предупредили, что сделают это, если к нему "кто-нибудь подойдет", рассказал он "ОВД-Инфо".

Автор фото, t.me/nowarmetro

Составлять протоколы и штрафовать по ст. 20.3.3 КоАП власти продолжают и за посты в соцсетях. 29 марта на 50 тыс. рублей за твит оштрафовали бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (еще на 50 тыс. рублей его оштрафовали за видео в YouTube).