Новое нападение в Израиле: палестинец застрелил пять человек

41 минуту назад

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Автор фото, Reuters

Пять человек погибли в в городе Бней-Брак рядом с Тель-Авивом в результате стрельбы, устроенной во вторник палестинцем с Западного берега реки Иордан. Нападавшего на месте застрелила полиция.

Это уже третье подобное вооруженное нападение за последнюю неделю. И нынешний, и бывший премьер-министры страны говорят о "волне террора", какой не было много лет.

Последний из инцидентов произошел в примыкающем к Тель-Авиву с востока Бней-Браке, одном из духовных центров современного иудаизма и хасидизма, большая часть жителей которого - ортодоксальные евреи.

В заявлении израильской полиции говорится, что вооруженный винтовкой человек открыл огонь по прохожим в двух разных точках Бней-Брака. Среди погибших - полицейский, застреливший нападавшего.

Израильские телеканалы во вторник показали любительскую съемку, на которой человек, одетый в черное, идет по улице и стреляет в прохожих из винтовки, убивая водителя проезжающей мимо машины.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Вооруженное нападение в Бней-Браке стало третим подобным инцидентом за последнюю неделю

По данным полиции, нападавшим был 26-летний палестинец, проживавший в городе Ябад, что недалеко от Дженина, на севере Западного берега реки Иордан. Ранее он отбыл срок в израильской тюрьме за преступление против безопасности страны.

Службы безопасности Израиля уже были приведены в состояние повышенной готовности - после двух предыдущих уличных нападений со стороны представителей арабского населения страны.

В воскресенье 27 марта двое нападавших застрелили двоих 19-летних полицейских в городе Хадера. Ответственность за это нападение взяла на себя группировка"Исламское государство" (запрещена в России и многих других странах).

До этого, во вторник 22 марта, в городе Беэр-Шева человек с ножом напал на людей около торгового центра, убив троих, перед этим сбив на машине велосипедиста, который также скончался. По данным полиции, тот нападавший отбыл срок в израильской тюрьме и планировал вступить в ряды "Исламского государства" в Сирии.

Были ли связи с "Исламским государством" у палестинца, совершившего нападение в Бней-Браке, пока не сообщается.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Похороны одного из убитых в Бней-Браке

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Премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт созвал срочное правительственное заседание по вопросам безопасности, заявив, что "Израиль накрыла волна смертоносного арабского терроризма".

"Мы будем бороться с террором с настойчивостью, упорством и железным кулаком", - пообещал Беннетт.

Бывший премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что подобной "волны терроризма не наблюдалось в стране много лет" и тоже призвал к "решительным действиям ради восстановления мира и безопасности жителей Израиля".

Госсекретарь США Энтони Блинкен осудил нападение. "Подобное насилие неприемлемо, - сказал он. - Израильтяне, как и все остальные люди на свете, должны иметь возможность жить в мире и без страха".

Осудил убийства израильтян и президент Палестинской автономии Махмуд Аббас, выразив беспокойство, что это может привести к новому обострению израильско-палестинского конфликта - "в то время, когда нам так нужна стабильность".

В то же время представители палестинского исламистского движения ХАМАС, управляющего сектором Газа, похвалили нападение, заявив: "Благославляем операцию в Тель-Авиве!"

Правоохранительные органы Израиля опасаются новых нападений в апреле, когда, по редкому совпадению, мусульмане будут праздновать Рамадан, иудеи - Песах, а христиане - Пасху.

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