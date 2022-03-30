Чернигов обстрелян, несмотря на обещание Москвы снизить активность боевых действий

52 минуты назад

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Автор фото, EPA

Губернатор Черниговской области Украины Вячеслав Чаус заявил, что нападения со стороны российской армии не прекращаются, несмотря на данное Москвой обещание снизить на этом направлении активность боевых действий.

По словам главы региона, в результате продолжавшихся всю ночь обстрелов пострадали жилые дома, инфраструктура, здания библиотек и торговых центров.

"Всю ночь враг бил по Чернигову. Но мы все восстановим, и наш Чернигов будет еще лучше, чем был; наш Нежин будет еще лучше; все города Черниговщины будут намного лучше, чем они есть на сегодня", - сказал Чаус.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Дорога под Черниговом

Мэр Чернигова Владислав Атрошенко заявил, что обещание России ослабить наступление на Киев и Чернигов было бы хорошей новостью, если бы слова российских властей можно было принимать на веру.

"Часто русские говорят одно, а на самом деле происходит другое. Только время покажет, сколько правды в этих словах. Мы сейчас очень осторожно относимся к этим словам", - сказал Чаус Би-би-си.

Ранее Чаус рассказал Би-би-си, что после обстрела нескольких жилых районов города накануне, во вторник, были госпитализированы 35 человек: "Некоторые погибли, некоторые потеряли ноги". У Би-би-си нет возможности подтвердить эту информацию.

В Киеве в среду утром тоже звучали сирены воздушной тревоги, однако заместитель мэра города Николай Поворозник заявил, что в этот раз ночного обстрела не было.

В Киеве и Вашингтоне говорят, что заявление России о сокращении боевой активности на Киевском и Черниговском направлениях свидетельствует, что Москва перекидывает военные подразделения на восток Украины.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Сгоревший российский военный автомобиль под Черниговом

Обещание снизить военную активность украинцы восприняли скептически. "Украинцы - не наивные люди", - заявил президент Владимир Зеленский в ночном видеообращении.

Президент США Джо Байден сказал, что оценивать заявление России рано, надо смотреть, какие действия за ним последуют.

Лидеры Великобритании, Франции, Германии и Италии также призвали не терять бдительности в отношении России.

Среди других событий дня:

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что активная фаза боевых действий будет длиться "еще неделю, может, и больше". Арестович отмечает, что Россия перебрасывает силы в зону Донецкой и Луганской областей Украины для получения там преимущества и окружения украинских сил.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - о переговорах: "Позитивным является, что украинская сторона по крайней мере начала конкретно формулировать и класть на бумагу то, что она предлагает. До сих пор нам не удавалось этого добиться. Это позитивный фактор. В остальном - пока мы не можем констатировать чего-то сильно многообещающего, каких-то прорывов. Еще предстоит весьма и весьма длительная работа".

В Киевской области, в Бучанском районе ситуация остается напряженной, в Ирпене идет бой, а в занятых российскими военными территориях Вышгородского района - гуманитарная катастрофа, рассказал глава областной администрации Александр Павлюк.

Глава Донецкой области Павел Кириленко утверждает, что Россия обстреливает почти все населенные пункты на линии соприкосновения, которая отделяет территорию, контролируемую украинским правительством, от территорий, удерживаемых пророссийскими сепаратистами.

По данным ООН, уже более четырех миллионов человек покинуло Украину с начала войны.

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