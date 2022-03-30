Россия разрешила "серый импорт". А как же импортозамещение?

Анастасия Стогней

Би-би-си

21 минуту назад

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Автор фото, Thomas Barwick

Российское правительство разрешило "параллельный импорт" - компании теперь смогут ввозить в страну товары для продажи без разрешения правообладателя. Эксперты считают, что это может навредить как импортозамещению, так и инвестклимату в России.

В постановлении, подписанном премьер-министром Михаилом Мишустиным в среду, речь идет не о всех, а только о "востребованных" товарах. Их список предстоит утвердить Минпромторгу на основе предложений федеральных ведомств.

При этом товары, которые ввезут без разрешения правообладателя (речь идет об оригинальном товаре, производитель которого не дал разрешение на ввоз в Россию), будут проходить все контрольные и таможенные процедуры. Подделки ввозить по-прежнему незаконно, но как их обнаружить - теперь неясно.

Импортированные таким образован товары также будут обслуживаться по гарантии, говорится на сайте правительства. Как это будет реализовано, также пока неизвестно.

Раньше правообладатель мог потребовать от незаконного импортера компенсацию до 5 млн рублей или в двукратном размере стоимости ввезенных товаров, а также возмещения убытков.

Что это значит

Как объяснил глава кабмина Михаил Мишустин, цель легализации "параллельного импорта" - удовлетворить спрос "на товары, содержащие результаты интеллектуальной деятельности".

По словам Мишустина, это позволит гарантировать поставки товаров в Россию ("вопреки недружественным действиям иностранных политиков") и "стабилизировать цены". Легализация серого импорта входит в "четвертый пакет мер" стабилизации российской экономики и поддержки бизнеса.

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К этой логике есть вопросы. С одной стороны, правительство говорит об импортозамещении и поддержке российского бизнеса. С другой - разрешает "серый импорт", с которым российским производителям конкурировать будет очень тяжело: себестоимость комплектующих и сырья для них выросла, при этом они платят все налоги и сборы в России, рассуждает генеральный директор агентства INFOLine Иван Федяков.

Он напоминает, что неделю назад правительство также повысило порог для населения на беспошлинный ввоз товаров из зарубежных интернет-магазинов с 200 до 1000 евро. "Это хорошо для россиян, которые смогут заказать нужные товары, но ничего общего с поддержкой отечественного производства не имеет", - говорит Федяков.